УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5462 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
6 541 81

20 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

10 серпня російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Камери відеоспостереження зафіксували момент ворожого удару по Запоріжжю.

"Ворожий удар по Запоріжжю. Один із районів задимлено. Попередньо, двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури", - написав він.

Оновлення

Згодом Федоров уточнив, що постраждали 3 людини. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 18:52 повідомляється про 8 постраждалих внаслідок російської атаки, один з них у важкому стані.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Рятувальна операція продовжується.

Станом на 19:19 кількість постраждалих зросла до 12.

Станом на 19:59 повідомляється про 19 поранених.

О 22:38 очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 20

Рятувальники допомагають постраждалим внаслідок удару по Запоріжжі

Також читайте: Атака РФ по базі відпочинку на Запоріжжі: у лікарнях перебувають восьмеро поранених, двоє з них - у тяжкому стані, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2350) обстріл (30288) Запорізька область (3935) Запорізький район (208) війна в Україні (5644)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
зато сьогодні наший дрончик з зарядом 4 кг за 2000 км у Комі на НПЗ зробив дірку в резервуарі з водою . бавовна
показати весь коментар
10.08.2025 19:03 Відповісти
+10
Не пробив дірку, а відбулось ураження НПЗ. Ще декілька сотень таких уражень - і 1 з 30 російських великих НПЗ припинить свою роботу на місяць - а це наближає перемогу.
показати весь коментар
10.08.2025 19:56 Відповісти
+3
Бо діряві клоуни, на кшталт Wlad West які у 2019 році проголосували за Земленського, втекли до Італії.
А потім історики дивуються - чого проти Муравйова вийшли обороняти півмільйонний Київ 500 чоловік.
показати весь коментар
10.08.2025 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Росія атакувала КАБами автовокзал в Запоріжжі!
показати весь коментар
10.08.2025 19:02 Відповісти
Насправді, ці слова є крик душі огромезного прошарку українського суспільства, яке закрили в клітці і вбивають. Тільки вони бояться це написати, чи сказати вголос.
показати весь коментар
10.08.2025 21:40 Відповісти
ніхто тебе в клітці не тримає, тваринко, залізь в свою норку і чекай поки справжні громадяни виграють війну!
показати весь коментар
10.08.2025 22:53 Відповісти
Igor Liashenko #598365 русня хочете, аби Патужний одну мівіну жер?!.
показати весь коментар
10.08.2025 22:55 Відповісти
Igor Liashenko #598365 у якій бригаді твоя дірява дупа?
Скинь реквізити, я тобі скину донат.
показати весь коментар
10.08.2025 22:57 Відповісти
Яша не роби мені нерви, сховайся в норці і сиди тихо, бо мобілізують і тобі прийдеться ставати героєм.
показати весь коментар
10.08.2025 23:01 Відповісти
Ой ну не пізди Igor Liashenko #598365. Ця методичка вже давно не катить. Мала б знати, вже півроку в ботах на зарплаті.
показати весь коментар
10.08.2025 23:15 Відповісти
Кіт Яша

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.07.2025
показати весь коментар
10.08.2025 23:05 Відповісти
Наталья Истомина можна Вас запитати?
Чи буде Пані ***?
показати весь коментар
10.08.2025 23:14 Відповісти
зато сьогодні наший дрончик з зарядом 4 кг за 2000 км у Комі на НПЗ зробив дірку в резервуарі з водою . бавовна
показати весь коментар
10.08.2025 19:03 Відповісти
зато яка дірка !
показати весь коментар
10.08.2025 19:14 Відповісти
Fox Fox #573921 дірка у твоїй порожній голові. Земленський забезпечує транзит нафти з підарахи до Угорщини. 7 млрд. доларів отримує ***** на рік. 20-21 млн. доларів на день.
показати весь коментар
10.08.2025 21:49 Відповісти
Не пробив дірку, а відбулось ураження НПЗ. Ще декілька сотень таких уражень - і 1 з 30 російських великих НПЗ припинить свою роботу на місяць - а це наближає перемогу.
показати весь коментар
10.08.2025 19:56 Відповісти
Дурістю не відблискуй, валянку. НПЗ має вразливі елементи, пошкодження яких зупиняє работу всього комплексу.
показати весь коментар
10.08.2025 22:36 Відповісти
На кого розрахований твій спіч, ******* Trevo Trow?
НПЗ підарахи за добу дві знову працюють на 100%.
показати весь коментар
10.08.2025 22:49 Відповісти
Ти щойно підтвердив, що саме ти - свіжовисране тупе ватне їпанько, що заробляє на ×уйловських методичках.
показати весь коментар
10.08.2025 23:05 Відповісти
****** Trevo Trow як можна бути лояльним до підараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну? Як *****?
показати весь коментар
10.08.2025 23:07 Відповісти
То не будь таким лояльним до під@раса, тупий ×уєсосе яша. )) А твої з ×уйлом НПЗ, за які ти так трусишся, будуть знищені ЗСУ.
показати весь коментар
10.08.2025 23:24 Відповісти
Trevo Trow , зелупа розкажи ,куда там вглиб б'є Україна? Перелічи кількість знищених на росії ГЕС,ТЕЦ. Може ми знищили 80% генерації ворога,як він у нас ? Може знищили якісь НПЗ? Може хоча б Чонгарський міст взірвпли чи сухопутний коридор? Ні? А чого? Може досить будановщини?
показати весь коментар
10.08.2025 23:30 Відповісти
ЗЕлупа тупорога, чому ти такий тупий їб@нат? Чому ти, скотино руснява, не вмієш читати? Чому ти, імбециле, так любиш ×уйла, що захищаєш ×уйловські НПЗ? І за що тебе, зепід@ре, забанили в Ґуґлі?
показати весь коментар
10.08.2025 23:44 Відповісти
****** Trevo Trow розкажи про Кременчуцький НПЗ, який підори за три дні ********** в нуль, а не як у русні - одна бочка горить, через два дні НПЗ працює на 100%
показати весь коментар
10.08.2025 23:47 Відповісти
×уєсосе яша, ти надто тупий імбецил, який не вміє читати, тому що мама впустила тебе головою на підлогу у вокзальному туалеті. Тобі все розкажуть санітари, коли ти закінчиш вечеряти гівном.
показати весь коментар
10.08.2025 23:54 Відповісти
Trevo Trow/ NNN ти сьогодні прям із заглотом. Яйця дєрьмака по пиці шльопають
показати весь коментар
10.08.2025 23:58 Відповісти
І як же ж ти так обісрався зі своїм селфі, ×уєсосе зелений. )))
показати весь коментар
11.08.2025 00:02 Відповісти
Trevo Trow руснява зелупа аможна Роттердам + повернути?
показати весь коментар
11.08.2025 00:05 Відповісти
Тобі, свинособача зелупа, можна все, бо ти олігофрен. )))
показати весь коментар
11.08.2025 00:11 Відповісти
Trevo Trow ЗЄлупа дірява
Эта... "Война"... ЭКЗЕНСТЕНЦИАЛЬНАЯ!!!
Дадада екзистенційна
показати весь коментар
10.08.2025 22:51 Відповісти
Що, зелупа дірява, пробило на рідну свинособачу? Ти знов обісрався, дегенерате тупий. ))
показати весь коментар
10.08.2025 23:07 Відповісти
Trevo Trow ЗЄпідор цікаво, а руснява шаболда Олена Зеленська знає, що за її програму відповідає очільниця руху «За Януковича»?

показати весь коментар
10.08.2025 23:08 Відповісти

показати весь коментар
10.08.2025 23:11 Відповісти
Спитай в свого господаря, руснявий ЗЕпідар - ти ж там відсмоктуєш. ))
показати весь коментар
10.08.2025 23:17 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 23:18 Відповісти
Наліпи собі на лобі цей постер, зепід@ре, щоб не забути на виборах. А твоїм з ×уйлом НПЗ настане песець.
показати весь коментар
10.08.2025 23:26 Відповісти
Trevo Trow ЗЄбанат а нафтові та газові труби які ідуть через Україну з раші то не рахується?
показати весь коментар
10.08.2025 23:34 Відповісти
ЗЕбанате, як ти допустив ці труби? І чому ти, свинособако зелена, захищаєш ×уйловські НПЗ?
показати весь коментар
10.08.2025 23:39 Відповісти
Trevo Trow піздоглаза русня ЗЕмленське за якого ти проголосував у 2019 році *** твою сраку. Причому всім шапіто *****.
показати весь коментар
10.08.2025 23:44 Відповісти
Пи3здоока руснява свинособако, припини давати в жопу всім бажаючим, бо ти вже позеленів і перетворився на зелупу. ))
показати весь коментар
10.08.2025 23:50 Відповісти
Trevo Trow немає такого слова Пи3здоока
Гугл-транслейт.
Їбанутіших ніж русняви зебізяни мир ще не бачив. Їх їбуть в наглу, а вони радіють тому.
показати весь коментар
10.08.2025 23:53 Відповісти
Це слово створене винятково для тебе, пи3здоока руснява неписьменна свинособако. Насолоджуйся одноосібно, зепід@ре кінчений. )))
показати весь коментар
11.08.2025 00:00 Відповісти
Намагалася вона Trevo Trow в дискусію. Просто йди ***** зЄлупа, тут тобі не телемарафон.
Давайте тако, я стверджую, що при ЗЄнарко не бачити перемоги. Хоч один факт наведіть, що порохоботи не праві.
Але факт, а не методичку від подоляка.
показати весь коментар
11.08.2025 00:03 Відповісти
Зелупо, ти помітив, що сам себе обісрав? Чи ходити в гівні - твоя фішка марафонного імбецила. ))
показати весь коментар
11.08.2025 00:10 Відповісти
А як тому раділи довбні які тільки й повторюють як мантру про 73% та хоть поржем
показати весь коментар
10.08.2025 20:16 Відповісти
Але ця тема їм чомусь не цікава
показати весь коментар
10.08.2025 20:18 Відповісти
Вата -
Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
показати весь коментар
10.08.2025 21:12 Відповісти
Бо діряві клоуни, на кшталт Wlad West які у 2019 році проголосували за Земленського, втекли до Італії.
А потім історики дивуються - чого проти Муравйова вийшли обороняти півмільйонний Київ 500 чоловік.
показати весь коментар
10.08.2025 21:45 Відповісти
Як же ж тобі так болить за кацапські НПЗ.
показати весь коментар
10.08.2025 22:33 Відповісти
******* Trevo Trow загугли скільки на підарасіЇ НПЗ,
показати весь коментар
10.08.2025 22:44 Відповісти
******* дегенератне - це ти, якщо досі не знаєш і тупорилиш.
показати весь коментар
10.08.2025 22:59 Відповісти
ЗЄпігдог Trevo Trow на росії налічується близько 30 великих нафтопереробних заводів (НПЗ) та ще 80 міні-НПЗ
показати весь коментар
10.08.2025 23:03 Відповісти
Як же ж ти, зепід@р, трусишся за ×уйловські НПЗ - аж на гівно сходиш, гнидо кацапська. ))
показати весь коментар
10.08.2025 23:09 Відповісти
Trevo Trow підтримую Земленського поки він не ***** це тупориле скотобидло до кінця. Хай грає пісюном яку хоче гру на їх роялях, але хай доведе те на що зєлупоголова стадо заслужило до фінішу.
показати весь коментар
10.08.2025 23:12 Відповісти
ЗЕпідар, як би ти не скиглив і не смердів, а ЗСУ все одно роз'їпе ваші з ×уйлом НПЗ.
показати весь коментар
10.08.2025 23:19 Відповісти
руснява ЗЄлупа, пісюш Trevo Trow десь відбувається конкурс на саму всрату ***** згенеровану ШІ….?
показати весь коментар
10.08.2025 23:22 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 23:23 Відповісти
Тобі пасує зелений колір, руснява дегенератна ЗЕлупа. )))
показати весь коментар
10.08.2025 23:28 Відповісти
Trevo Trow а ну ясно ти забанена руснява зелупа під ніком NNN
показати весь коментар
10.08.2025 23:38 Відповісти
Зелупа яша, все ясно - ти забанений руснявий під@р і забанений зелений ×уєсмок.
показати весь коментар
10.08.2025 23:47 Відповісти
Недорого продам щаболду породи NNN ЗЄлупа.
*****.
показати весь коментар
10.08.2025 23:49 Відповісти
То ти, зелупа, сам себе продаєш? Мені таке гівно не потрібно - спитай в своїх друзів зепід@рів. ))
показати весь коментар
10.08.2025 23:56 Відповісти
Trevo Trow ЗЄпідор акуратніше треба бути, порохоботи дуже злі люди, агресивні. Плюс вміють в причинно - наслідковий. А ще у них всі ходи записані...
Але то хєрня.
Ти сьогодні на трасі будеш чи у тебе ще герпес не зійшов?
показати весь коментар
11.08.2025 00:01 Відповісти
Нащо ти розкриваєш свої улюблені місця, зепідоре? Чи все одно вже срака порвана? )))
показати весь коментар
11.08.2025 00:05 Відповісти
Trevo Trow сьогодні вип'ю за твоє та здоровля Зєлупи, який проявив у вкраїнчиках їх справжню суть і якості. Якби не вибори 2019, ми б ніколи не дізналися про справжні якості 80% населення.
показати весь коментар
11.08.2025 00:09 Відповісти
Запізніле каяття, алкоголічна руснява зелупо. ))
показати весь коментар
11.08.2025 00:13 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 00:18 Відповісти
Ти вагу сракою міряв?
показати весь коментар
10.08.2025 22:34 Відповісти
Trevo Trow ЗЄпідор а шо це в нас тут такє?
показати весь коментар
10.08.2025 22:45 Відповісти
Зепід@р, вагу сракою міряв? Чого дурня ввімкнув, зепід@р? НПЗ вразили ЗСУ. Якщо ти, зепід@р, хотів обісрати ЗСУ, тоді ти обісрався сам, тупий зепід@р.
показати весь коментар
10.08.2025 23:02 Відповісти
Trevo Trow кого ти там вразив ******* тупоголове?
русня отримує 7 млрд. доларів на рік, 20 млн. доларів на день - це 300 шахедів, які летять на твою тупоголову голову завдяки ЗЕпідору.
показати весь коментар
10.08.2025 23:05 Відповісти
Обісрався їбанько? Методичка ×уйловська закінчилася? Сиди і обтікай, дегенерате зелений. Плач за своїм сраним НПЗ, зепід@ре.
показати весь коментар
10.08.2025 23:12 Відповісти
Trevo Trow на сьомий рік святий український нарід почав здогадуватися, шо якісь дивні відчуття в районі сраки, це мабуть секс.
Ще пів року і люди розвідають шо цей клоун не імітує, а реально ***.
Причому всім шапіто *****. При чому вийти з цирку неможна, а зробили цю арену разом...
показати весь коментар
10.08.2025 23:28 Відповісти
Ти ж любиш, анал, дегенерате - то терпи. ))
показати весь коментар
10.08.2025 23:30 Відповісти
Trevo Trow/NNN чим більше ти руснявий ****** постиш таку ***** через гугл транслейт, тим смішніше потім дивитися як ти обісраний бігаєш ниєш шо тобі в голову ракети летять а зеленський гавно кидає зверху. думаю наступний тиждень по тобі і твому аналу летітиме саме за цей пост.
показати весь коментар
11.08.2025 00:15 Відповісти
То ти так збудився через згадку про анал, руснявий ×уєсосе? Тоді тебе, тупого зепід@ра, тільки могила виправіть.
показати весь коментар
11.08.2025 00:23 Відповісти
Добре, що сама будівля вокзалу, вже багато років пуста стоїть. Але люди на платформах постраждали
показати весь коментар
10.08.2025 20:03 Відповісти
багато років? пуста?
показати весь коментар
10.08.2025 21:58 Відповісти
Так. Приміщення збирались продавати за борги
показати весь коментар
10.08.2025 22:31 Відповісти
Ясно... давно я там не був...
показати весь коментар
10.08.2025 22:44 Відповісти
А платформи, продовжували приймати автобуси
показати весь коментар
10.08.2025 22:46 Відповісти
Не розумію, якщо реб не спрацював, то хіба ракетою не можна збити ті каби!? Там же rim-7 недорогі можуть впоратися навіть на буках.
показати весь коментар
10.08.2025 20:42 Відповісти
Ракетою? КАБи? Скільки вам років, що ви омріяне хочете видати за реальність.
Нещодавно схожий на вас експерт, завдавав питання: Чому не можна збивати носіїв цих бомб? Каже, підігнати патріоти на ЛБЗ і збивати російські літаки. Все просто.
показати весь коментар
10.08.2025 23:18 Відповісти
Якщо дуже напружитися й уявити, що якесь там перемір´я підпишуть, що буде заважати рашці обстрілювати нашу територію як і раніше й кабами й шахедами й чим завгодно… а на фронті буде відносно тихо, американці звичайно цього не будуть помічати й гарантій не буде… це буде вважатися миром… й головне, це ми самі будемо себе обстрілювати, як і раніше в 14- 19 роках…, а кацапи будуть підтримувати мир…
показати весь коментар
10.08.2025 23:18 Відповісти
 
 