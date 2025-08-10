20 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
10 серпня російські війська завдали удару по обʼєкту транспортної інфраструктури Запоріжжя.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Камери відеоспостереження зафіксували момент ворожого удару по Запоріжжю.
"Ворожий удар по Запоріжжю. Один із районів задимлено. Попередньо, двоє постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури", - написав він.
Оновлення
Згодом Федоров уточнив, що постраждали 3 людини. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Станом на 18:52 повідомляється про 8 постраждалих внаслідок російської атаки, один з них у важкому стані.
Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Всім постраждалим надається необхідна допомога.
Рятувальна операція продовжується.
Станом на 19:19 кількість постраждалих зросла до 12.
Станом на 19:59 повідомляється про 19 поранених.
О 22:38 очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до 20.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скинь реквізити, я тобі скину донат.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 27.07.2025
Чи буде Пані ***?
НПЗ підарахи за добу дві знову працюють на 100%.
Эта... "Война"... ЭКЗЕНСТЕНЦИАЛЬНАЯ!!!
Дадада екзистенційна
Гугл-транслейт.
Їбанутіших ніж русняви зебізяни мир ще не бачив. Їх їбуть в наглу, а вони радіють тому.
Давайте тако, я стверджую, що при ЗЄнарко не бачити перемоги. Хоч один факт наведіть, що порохоботи не праві.
Але факт, а не методичку від подоляка.
Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
А потім історики дивуються - чого проти Муравйова вийшли обороняти півмільйонний Київ 500 чоловік.
*****.
Але то хєрня.
Ти сьогодні на трасі будеш чи у тебе ще герпес не зійшов?
русня отримує 7 млрд. доларів на рік, 20 млн. доларів на день - це 300 шахедів, які летять на твою тупоголову голову завдяки ЗЕпідору.
Ще пів року і люди розвідають шо цей клоун не імітує, а реально ***.
Причому всім шапіто *****. При чому вийти з цирку неможна, а зробили цю арену разом...
Нещодавно схожий на вас експерт, завдавав питання: Чому не можна збивати носіїв цих бомб? Каже, підігнати патріоти на ЛБЗ і збивати російські літаки. Все просто.