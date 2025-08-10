19 человек пострадали вследствие удара россиян по транспортной инфраструктуре Запорожья ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по Запорожью.

"Вражеский удар по Запорожью. Один из районов задымлен. Предварительно, двое пострадавших вследствие вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры", - написал он.

Обновление

Позже Федоров уточнил, что пострадали 3 человека. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 18:52 сообщается о 8 пострадавших вследствие российской атаки, один из них в тяжелом состоянии.

Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Спасательная операция продолжается.

По состоянию на 19:19 количество пострадавших выросло до 12.

По состоянию на 19:59 сообщается о 19 раненых.

Также читайте: Атака РФ по базе отдыха на Запорожье: в больницах находятся восемь раненых, двое из них - в тяжелом состоянии, - ОВА