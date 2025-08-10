РУС
Новости Обстрелы Запорожья
4 722 13

19 человек пострадали вследствие удара россиян по транспортной инфраструктуре Запорожья ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вибух

10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по Запорожью.

"Вражеский удар по Запорожью. Один из районов задымлен. Предварительно, двое пострадавших вследствие вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры", - написал он.

Обновление

Позже Федоров уточнил, что пострадали 3 человека. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 18:52 сообщается о 8 пострадавших вследствие российской атаки, один из них в тяжелом состоянии.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Спасательная операция продолжается.

По состоянию на 19:19 количество пострадавших выросло до 12.

По состоянию на 19:59 сообщается о 19 раненых.

Рятувальники допомагають постраждалим внаслідок удару по Запоріжжі

Также читайте: Атака РФ по базе отдыха на Запорожье: в больницах находятся восемь раненых, двое из них - в тяжелом состоянии, - ОВА

Автор: 

Запорожье (2728) обстрел (28964) Запорожская область (3402) Запорожский район (203) война в Украине (5605)


Топ комментарии
+10
зато сьогодні наший дрончик з зарядом 4 кг за 2000 км у Комі на НПЗ зробив дірку в резервуарі з водою . бавовна
10.08.2025 19:03 Ответить
+8
Не пробив дірку, а відбулось ураження НПЗ. Ще декілька сотень таких уражень - і 1 з 30 російських великих НПЗ припинить свою роботу на місяць - а це наближає перемогу.
10.08.2025 19:56 Ответить
+2
Бо діряві клоуни, на кшталт Wlad West які у 2019 році проголосували за Земленського, втекли до Італії.
А потім історики дивуються - чого проти Муравйова вийшли обороняти півмільйонний Київ 500 чоловік.
10.08.2025 21:45 Ответить
❗️Росія атакувала КАБами автовокзал в Запоріжжі!
10.08.2025 19:02 Ответить
Насправді, ці слова є крик душі огромезного прошарку українського суспільства, яке закрили в клітці і вбивають. Тільки вони бояться це написати, чи сказати вголос.
10.08.2025 21:40 Ответить
зато яка дірка !
10.08.2025 19:14 Ответить
Fox Fox #573921 дірка у твоїй порожній голові. Земленський забезпечує транзит нафти з підарахи до Угорщини. 7 млрд. доларів отримує ***** на рік. 20-21 млн. доларів на день.
10.08.2025 21:49 Ответить
Не пробив дірку, а відбулось ураження НПЗ. Ще декілька сотень таких уражень - і 1 з 30 російських великих НПЗ припинить свою роботу на місяць - а це наближає перемогу.
10.08.2025 19:56 Ответить
А як тому раділи довбні які тільки й повторюють як мантру про 73% та хоть поржем
10.08.2025 20:16 Ответить
Але ця тема їм чомусь не цікава
10.08.2025 20:18 Ответить
Вата -
Джерела в українській розвідці додають, що дрони уразили резервуар з нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
10.08.2025 21:12 Ответить
Добре, що сама будівля вокзалу, вже багато років пуста стоїть. Але люди на платформах постраждали
10.08.2025 20:03 Ответить
багато років? пуста?
10.08.2025 21:58 Ответить
Не розумію, якщо реб не спрацював, то хіба ракетою не можна збити ті каби!? Там же rim-7 недорогі можуть впоратися навіть на буках.
10.08.2025 20:42 Ответить
 
 