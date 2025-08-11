Россияне обстреляли дронами Херсонщину: трое раненых
На Херсонщине в результате вражеских атак дронами ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщила Херсонская ОВА,передает Цензор.НЕТ.
Этой ночью российские войска атаковали с дрона гражданскую машину недалеко от села Крутой Яр. Пострадала 34-летняя женщина, которая получила взрывную травму, а также ушибы ноги и руки.
Около 07:30 враг нанес удар с дрона по Херсону. 40-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение лица. Он будет лечиться амбулаторно.
Также стало известно, что в селе Осокоровка Нововоронцовской громады во время российской атаки с дрона пострадала 69-летняя женщина - она находится в больнице со взрывной травмой и ранениями ног.
