Россияне обстреляли дронами Херсонщину: трое раненых

На Херсонщине в результате вражеских атак дронами ранения получили трое мирных жителей.

Об этом сообщила Херсонская ОВА,передает Цензор.НЕТ.

Этой ночью российские войска атаковали с дрона гражданскую машину недалеко от села Крутой Яр. Пострадала 34-летняя женщина, которая получила взрывную травму, а также ушибы ноги и руки.

Около 07:30 враг нанес удар с дрона по Херсону. 40-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение лица. Он будет лечиться амбулаторно.

Также стало известно, что в селе Осокоровка Нововоронцовской громады во время российской атаки с дрона пострадала 69-летняя женщина - она находится в больнице со взрывной травмой и ранениями ног.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали дронами Дудчаны на Херсонщине: поврежден многоэтажный дом. ФОТОрепортаж