Войска РФ атаковали дронами Дудчаны на Херсонщине: поврежден многоэтажный дом. ФОТОрепортаж

Утром 10 августа 2025 года российские военные атаковали дронами Дудчаны Миловской громады на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, удары пришлись по многоквартирному дому. Там повреждены фасад и кровля, а также выбиты окна.

Информация о пострадавших не поступала.