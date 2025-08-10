Войска РФ атаковали дронами Дудчаны на Херсонщине: поврежден многоэтажный дом. ФОТОрепортаж
Утром 10 августа 2025 года российские военные атаковали дронами Дудчаны Миловской громады на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, удары пришлись по многоквартирному дому. Там повреждены фасад и кровля, а также выбиты окна.
Информация о пострадавших не поступала.
