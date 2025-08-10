РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7830 посетителей онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины
350 3

Войска РФ атаковали дронами Дудчаны на Херсонщине: поврежден многоэтажный дом. ФОТОрепортаж

Утром 10 августа 2025 года российские военные атаковали дронами Дудчаны Миловской громады на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, удары пришлись по многоквартирному дому. Там повреждены фасад и кровля, а также выбиты окна.

Также читайте: Оккупанты ударили из артиллерии по Молодежному на Херсонщине: пострадала женщина, разрушен дом

Дудчане после обстрела
Дудчане после обстрела
Дудчане после обстрела
Дудчане после обстрела

Информация о пострадавших не поступала.

Автор: 

Херсонская область (5100) Бериславский район (114) Дудчаны (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
паскуди
показать весь комментарий
10.08.2025 11:25 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 11:31 Ответить
 
 