УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8777 відвідувачів онлайн
Новини Фото обстріли Херсонщини
281 3

Війська РФ атакували дронами Дудчани на Херсонщині: пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Зранку 10 серпня 2025 року російські військові атакували дронами Дудчани Милівської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, удари прийшлися по багатоквартирному будинку. Там пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито вікна.

Також читайте: Окупанти вдарили з артилерії по Молодіжному на Херсонщині: постраждала жінка, зруйновано будинок

Дудчани після обстрілу
Дудчани після обстрілу
Дудчани після обстрілу
Дудчани після обстрілу

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Автор: 

Херсонська область (6098) Бериславський район (114) Дудчани (12)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
паскуди
показати весь коментар
10.08.2025 11:25 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 11:31 Відповісти
Заборона жидам підарасам ******* займати любі державні посади в Україні, також заборона жидам підарасам ******* мати будь який бізнес в Україні,володіти нерухомим майном та займатися будь-якою фінансовою діяльністю.
От тоді настає мир та процвітання в державі.
Жид та москаль це брати близнюки.
показати весь коментар
10.08.2025 12:20 Відповісти
 
 