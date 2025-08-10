Війська РФ атакували дронами Дудчани на Херсонщині: пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж
Зранку 10 серпня 2025 року російські військові атакували дронами Дудчани Милівської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, удари прийшлися по багатоквартирному будинку. Там пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито вікна.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
От тоді настає мир та процвітання в державі.
Жид та москаль це брати близнюки.