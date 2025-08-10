Війська РФ атакували дронами Дудчани на Херсонщині: пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Зранку 10 серпня 2025 року російські військові атакували дронами Дудчани Милівської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, удари прийшлися по багатоквартирному будинку. Там пошкоджено фасад та покрівлю, а також вибито вікна.

Також читайте: Окупанти вдарили з артилерії по Молодіжному на Херсонщині: постраждала жінка, зруйновано будинок









Інформація щодо постраждалих не надходила.