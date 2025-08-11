Росіяни обстріляли дронами Херсонщину: трьох поранено
На Херсонщині внаслідок ворожих атак дронами поранення отримали троє мирних жителів.
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Цієї ночі російські війська атакували з дрона цивільну автівку неподалік села Крутий Яр. Постраждала 34-річна жінка, яка дістала вибухову травму, а також забої ноги та руки.
Близько 07:30 ворог завдав удару з дрона по Херсону. 40-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення обличчя. Він лікуватиметься амбулаторно.
Також стало відомо, що в селі Осокорівка Нововоронцовської громади під час російської атаки з дрона постраждала 69-річна жінка - вона перебуває в лікарні з вибуховою травмою та пораненнями ніг.
