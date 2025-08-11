Окупант високо летить над забур’яненим полем після прямого влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу UA_REG TEAM ССО ліквідував окупанта, який лежав на стежці серед бур'яну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після влучання тіло окупанта здійнялося високо угору й упало за кілька метрів від місця атаки.

