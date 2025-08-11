УКР
Окупант високо летить над забур’яненим полем після прямого влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу UA_REG TEAM ССО ліквідував окупанта, який лежав на стежці серед бур'яну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українського воїна видно, що після влучання тіло окупанта здійнялося високо угору й упало за кілька метрів від місця атаки.

Дивіться: Двоє росіян спостерігають за роботою ППО армії РФ над Саратовом: "Кривые, косые. Слава России. Все, п#зда!". ВIДЕО

ССО Сили спеціальних операцій (548) дрони (5258)


Високо п.дар полетів, певно до сухої погоди.
11.08.2025 12:07
11.08.2025 12:32
Внесення добрива в грунт
11.08.2025 12:13
Високо п.дар полетів, певно до сухої погоди.
11.08.2025 12:07
Підоросс.
11.08.2025 12:10
Осінь же ж незабаром, в теплі краї подався.
11.08.2025 12:09
Внесення добрива в грунт
11.08.2025 12:13
Ванька по полётам -
Чемпион планеты !
Стартовал от дрона -
Третий день уж нету !
11.08.2025 12:24
11.08.2025 12:25
Мама на кацапії дуже радіє мой син бил льотчіком.
11.08.2025 12:31
11.08.2025 12:32
Якийсь антидооновий рашист попався - хотів ще й дрона-розвідника збити своєю тушкою.
11.08.2025 12:42
"Рожденний ползать летать не может"... повний піз-ж. Он як літають.
11.08.2025 12:51
До дощу.
11.08.2025 12:52
высоко летит-знать к дождю!
11.08.2025 13:01
крутонув сальтуху, а приземлився вже у партер.
11.08.2025 13:12
 
 