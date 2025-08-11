РУС
3 175 13

Оккупант высоко летит над заросшим полем после прямого попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения UA_REG TEAM ССО ликвидировал оккупанта, который лежал на тропе среди сорняков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что после попадания тело оккупанта поднялось высоко вверх и упало в нескольких метрах от места атаки.

Автор: 

ССО (556) дроны (4420)


+8
Високо п.дар полетів, певно до сухої погоди.
11.08.2025 12:07 Ответить
+4
11.08.2025 12:32 Ответить
+3
Внесення добрива в грунт
11.08.2025 12:13 Ответить
Високо п.дар полетів, певно до сухої погоди.
11.08.2025 12:07 Ответить
Підоросс.
11.08.2025 12:10 Ответить
Окупант високо летить над забур'яненим полем

Осінь же ж незабаром, в теплі краї подався.
11.08.2025 12:09 Ответить
Внесення добрива в грунт
11.08.2025 12:13 Ответить
Ванька по полётам -
Чемпион планеты !
Стартовал от дрона -
Третий день уж нету !
11.08.2025 12:24 Ответить
11.08.2025 12:25 Ответить
Мама на кацапії дуже радіє мой син бил льотчіком.
11.08.2025 12:31 Ответить
11.08.2025 12:32 Ответить
Якийсь антидооновий рашист попався - хотів ще й дрона-розвідника збити своєю тушкою.
11.08.2025 12:42 Ответить
"Рожденний ползать летать не может"... повний піз-ж. Он як літають.
11.08.2025 12:51 Ответить
До дощу.
11.08.2025 12:52 Ответить
высоко летит-знать к дождю!
11.08.2025 13:01 Ответить
крутонув сальтуху, а приземлився вже у партер.
11.08.2025 13:12 Ответить
 
 