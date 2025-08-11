Оккупант высоко летит над заросшим полем после прямого попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из подразделения UA_REG TEAM ССО ликвидировал оккупанта, который лежал на тропе среди сорняков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинского воина видно, что после попадания тело оккупанта поднялось высоко вверх и упало в нескольких метрах от места атаки.
Топ комментарии
Василь Довганенко
11.08.2025 12:07
Юрий Хорошунов
11.08.2025 12:32
Иван Сулима
11.08.2025 12:13
Осінь же ж незабаром, в теплі краї подався.
Чемпион планеты !
Стартовал от дрона -
Третий день уж нету !