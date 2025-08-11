РУС
Помогает спасать бойцов: воины бригады "Рубіж" объявили сбор на наземные роботизированные комплексы

Объявлен сбор на наземные дроны для бригады Рубеж

Украинским защитникам батальона "Свобода" бригады "Рубіж", которые ведут бои на Покровском направлении, нужна помощь с приобретением наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины отметили, что в течение двух дней один наземный роботизированный комплекс смог спасти 5 тяжелораненых бойцов, доставить провизию на позиции, не подвергая опасности защитников.

Цель сбора - 500 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк

Номер карты банка 4441 1111 2570 9471

Также смотрите: Кинологическое подразделение 225-го отдельного штурмового полка открыло сбор средств на подготовку боевых собак. ВИДЕО

Автор: 

помощь (8057) сбор (313)


Дякуємо ,,Рубіж"! Долучаємось!!!
11.08.2025 16:02 Ответить
У всіх незрозумілих ситуаціях - донать на Армію.
11.08.2025 16:14 Ответить
А на хіба Українцям тоді це зелене чмо що типу грає роль президента?
11.08.2025 18:23 Ответить
 
 