Помогает спасать бойцов: воины бригады "Рубіж" объявили сбор на наземные роботизированные комплексы

Украинским защитникам батальона "Свобода" бригады "Рубіж", которые ведут бои на Покровском направлении, нужна помощь с приобретением наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины отметили, что в течение двух дней один наземный роботизированный комплекс смог спасти 5 тяжелораненых бойцов, доставить провизию на позиции, не подвергая опасности защитников.

Цель сбора - 500 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк

Номер карты банка 4441 1111 2570 9471

