Помогает спасать бойцов: воины бригады "Рубіж" объявили сбор на наземные роботизированные комплексы
Украинским защитникам батальона "Свобода" бригады "Рубіж", которые ведут бои на Покровском направлении, нужна помощь с приобретением наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воины отметили, что в течение двух дней один наземный роботизированный комплекс смог спасти 5 тяжелораненых бойцов, доставить провизию на позиции, не подвергая опасности защитников.
Цель сбора - 500 тысяч гривен.
Реквизиты для помощи
Номер карты банка 4441 1111 2570 9471
