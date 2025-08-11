Допомагає рятувати бійців: воїни бригади "Рубіж" оголосили збір на наземні роботизовані комплекси
Українським захисникам батальйону "Свобода" бригади "Рубіж", які ведуть бої на Покровському напрямку, потрібна допомога із придбанням наземних роботизованих комплексів та комплектуючих до них.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Воїни зазначили, що протягом двох днів один наземний роботизований комплекс зміг врятувати 5 важкопоранених бійців, доставити провізію на позиції, не наражаючи на небезпеку захисників.
Ціль збору - 500 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги
Номер картки банки 4441 1111 2570 9471
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Teslenko
показати весь коментар11.08.2025 16:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар11.08.2025 16:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль