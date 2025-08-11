Допомагає рятувати бійців: воїни бригади "Рубіж" оголосили збір на наземні роботизовані комплекси

Українським захисникам батальйону "Свобода" бригади "Рубіж", які ведуть бої на Покровському напрямку, потрібна допомога із придбанням наземних роботизованих комплексів та комплектуючих до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни зазначили, що протягом двох днів один наземний роботизований комплекс зміг врятувати 5 важкопоранених бійців, доставити провізію на позиції, не наражаючи на небезпеку захисників.

Ціль збору - 500 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

Номер картки банки 4441 1111 2570 9471

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та зарядних станцій для підрозділу ДШВ