5 человек ранены в результате ударов РФ по Никопольскому району, мужчина - в тяжелом состоянии
Войска РФ бьют дронами по Никопольщине Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с утра на Никопольщине - пятеро пострадавших из-за ударов FPV-дронами.
В Марганецкой громаде ранены двое мужчин, обоих госпитализировали. Один из них - "тяжелый".
"В самом Никополе - трое пострадавших. Это женщины 60 и 64 лет и 66-летний мужчина. Все - на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.
