Новости Обстрелы Никопольщины
5 человек ранены в результате ударов РФ по Никопольскому району, мужчина - в тяжелом состоянии

Никополь после обстрела

Войска РФ бьют дронами по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с утра на Никопольщине - пятеро пострадавших из-за ударов FPV-дронами.

В Марганецкой громаде ранены двое мужчин, обоих госпитализировали. Один из них - "тяжелый".

Читайте также: Враг продолжил бить по Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровщины, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

"В самом Никополе - трое пострадавших. Это женщины 60 и 64 лет и 66-летний мужчина. Все - на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

обстрел (28974) Никополь (1142) дроны (4428) Днепропетровская область (4338) Никопольский район (373)


