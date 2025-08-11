5 человек ранены в результате ударов РФ по Никопольскому району, мужчина - в тяжелом состоянии

Войска РФ бьют дронами по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с утра на Никопольщине - пятеро пострадавших из-за ударов FPV-дронами.

В Марганецкой громаде ранены двое мужчин, обоих госпитализировали. Один из них - "тяжелый".

"В самом Никополе - трое пострадавших. Это женщины 60 и 64 лет и 66-летний мужчина. Все - на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.