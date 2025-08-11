Враг продолжил обстрелы Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
Ночью российские захватчики атаковали Никопольщину и Синельниковщину Днепропетровской области, Били из артиллерии, применили БПЛА и КАБы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
От вражеских атак страдали райцентр, Мировская, Червоногригорьевская, Марганецкая, Покровская громады Никопольского района.
"Пострадал 52-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно", - отметил Лысак.
В результате атак побиты более десятка частных домов, еще 2 - загорелись. Изуродованы 4 хозяйственные постройки, авто.
По Великомихайловской громаде Синельниковского района противник попал КАБом. По Межевской - БПЛА.
"Пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. Разрушены два магазина, поврежлен лицей", - добавил Лысак.
