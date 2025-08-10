Россияне не прекращают обстрелы Днепропетровщины, вследствие обстрелов пострадал 1 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

10 августа российские войска обстреливали Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Никопольщина

"С утра враг без остановки бил по Никопольщине. Применял fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Направлял их на райцентр, Мировскую, Покровскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады", - рассказал он.

Во время одного из ударов ранен 63-летний местный житель. Мужчине оказали необходимую помощь.

Среди поврежденного - база отдыха, 4 авто, частный дом. Еще один дом охватило огнем.

По уточненной информации, из-за утренних обстрелов в районе изуродованы предприятие и дом.

Синельниковский район

На Синельниковщине атаку беспилотником пережила Межевская громада. По Покровской противник ударил КАБом. Как следствие, произошли возгорания на сельхозпредприятиях. Главное - никто не пострадал.

Криворожский район

Также россияне попали БпЛА по Грушевской громаде, что на Криворожье. Там разбито помещение бывшего магазина. Люди не пострадали.



