Россияне не прекращают обстрелы Днепропетровщины, вследствие обстрелов пострадал 1 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

10 августа российские войска обстреливали Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

Никопольщина

"С утра враг без остановки бил по Никопольщине. Применял fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Направлял их на райцентр, Мировскую, Покровскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады", - рассказал он.

Во время одного из ударов ранен 63-летний местный житель. Мужчине оказали необходимую помощь.

Среди поврежденного - база отдыха, 4 авто, частный дом. Еще один дом охватило огнем.

По уточненной информации, из-за утренних обстрелов в районе изуродованы предприятие и дом.

Последствия обстрелов Никопольщины

Читайте: Рашисты ударили дронами по Синельниково: есть разрушения на предприятии, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Синельниковский район

На Синельниковщине атаку беспилотником пережила Межевская громада. По Покровской противник ударил КАБом. Как следствие, произошли возгорания на сельхозпредприятиях. Главное - никто не пострадал.

Также читайте: Рашисты атаковали Никопольщину: ранены два человека, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Никопольщины

Криворожский район

Также россияне попали БпЛА по Грушевской громаде, что на Криворожье. Там разбито помещение бывшего магазина. Люди не пострадали.

Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Криворожья

