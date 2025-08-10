Рашисты ударили дронами по Синельниково: есть разрушения на предприятии, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Ночью 10 августа 2025 года войска РФ атаковали Синельниковщину Днепропетровской области с использованием БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в райцентре зафиксировано несколько возгораний. Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Повреждены 2 частных дома.

По данным ОВА, досталось также Васильковской и Межевской громадам. Разрушены админздание и дом местных.

"Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах", - добавляет глава области.











Как отмечается, везде обошлось без пострадавших.

Защитники неба уничтожили 21 беспилотник на Днепропетровщине, сообщили в ПвК.