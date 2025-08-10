РУС
Рашисты ударили дронами по Синельниково: есть разрушения на предприятии, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Ночью 10 августа 2025 года войска РФ атаковали Синельниковщину Днепропетровской области с использованием БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в райцентре зафиксировано несколько возгораний. Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Повреждены 2 частных дома.

По данным ОВА, досталось также Васильковской и Межевской громадам. Разрушены админздание и дом местных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Никопольщину: ранены два человека, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

"Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах", - добавляет глава области.

Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела

Как отмечается, везде обошлось без пострадавших.

Защитники неба уничтожили 21 беспилотник на Днепропетровщине, сообщили в ПвК.

Никополь (1141) Днепропетровская область (4331) Никопольский район (371) Синельниковский район (170) Синельниково (3)


Допоки кацапи сидітимуть спокійно у своіх домівках і нічого їм не буде
падати на голови , як нам украінцям ,
ця війна буде вічною !!
10.08.2025 07:56 Ответить
Знищили . яким чином ? Близько 50 прильотів за дві хвилі в місті . І цей раз летіли низько . Не збили жодного . Брехуни. Навіщо таке брихати .
10.08.2025 07:59 Ответить
 
 