Рашисты ударили дронами по Синельниково: есть разрушения на предприятии, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
Ночью 10 августа 2025 года войска РФ атаковали Синельниковщину Днепропетровской области с использованием БПЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в райцентре зафиксировано несколько возгораний. Там повреждена инфраструктура. Разрушения есть на транспортном предприятии. Повреждены 2 частных дома.
По данным ОВА, досталось также Васильковской и Межевской громадам. Разрушены админздание и дом местных.
"Громко также было на Никопольщине. Туда враг направил fpv-дроны и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах", - добавляет глава области.
Как отмечается, везде обошлось без пострадавших.
Защитники неба уничтожили 21 беспилотник на Днепропетровщине, сообщили в ПвК.
падати на голови , як нам украінцям ,
ця війна буде вічною !!