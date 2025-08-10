УКР
Рашисти вдарили дронами по Синельниковому: є руйнування на підприємстві, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Вночі 10 серпня 2025 року війська РФ атакували Синельниківщину Дніпропетровської області із використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у райцентрі зафіксовано декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечено 2 приватні будинки.

За даними ОВА, дісталося також Васильківській та Межівській громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Нікопольщину: поранено дві людини, є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

"Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах", - додає очільник області.

Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу

Як зазначається, всюди минулося без постраждалих.

Оборонці неба знищили 21 безпілотник на Дніпропетровщиною, повідомили в ПвК.

Нікополь (1308) Дніпропетровська область (4115) Нікопольський район (374) Синельниківський район (170) Синельникове (3)


Допоки кацапи сидітимуть спокійно у своіх домівках і нічого їм не буде
падати на голови , як нам украінцям ,
ця війна буде вічною !!
10.08.2025 07:56 Відповісти
Знищили . яким чином ? Близько 50 прильотів за дві хвилі в місті . І цей раз летіли низько . Не збили жодного . Брехуни. Навіщо таке брихати .
10.08.2025 07:59 Відповісти
 
 