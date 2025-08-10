Рашисти вдарили дронами по Синельниковому: є руйнування на підприємстві, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Вночі 10 серпня 2025 року війська РФ атакували Синельниківщину Дніпропетровської області із використанням БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у райцентрі зафіксовано декілька займань. Там пошкоджена інфраструктура. Руйнування є на транспортному підприємстві. Понівечено 2 приватні будинки.
За даними ОВА, дісталося також Васильківській та Межівській громадам. Потрощені адмінбудівля та оселя місцевих.
"Гучно також було на Нікопольщині. Туди ворог скерував fpv-дрони та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах", - додає очільник області.
Як зазначається, всюди минулося без постраждалих.
Оборонці неба знищили 21 безпілотник на Дніпропетровщиною, повідомили в ПвК.
падати на голови , як нам украінцям ,
ця війна буде вічною !!