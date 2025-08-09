УКР
Рашисти атакували Нікопольщину: поранено дві людини, є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вдень 9 серпня 2025 року війська РФ обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Нікопольщині упродовж дня від ворожих ударів потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди агресор спрямовував FPV-дрони, а також обстрілював з артилерії.

"Постраждали 46-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доправили до лікарні", - уточнив Лисак.

"Виникли пожежі. Вогонь знищив 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Ще 6 осель і 2 господарські споруди в районі пошкоджені. Зачепило лінію електропередач", - додали в ОВА.

Нікопольщина після обстрілу
Також зазначається, що Синельниківщину противник атакував БпЛА та ракетами. Там також було кілька займань. Понівечено п'ятиповерхівку і авто.

"У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, через удар безпілотником загорілася суха трава", - йдеться у повідомленні.

