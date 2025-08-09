Рашисты атаковали Никопольский район: ранены два человека, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 9 августа 2025 года войска РФ обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Никопольщине в течение дня от вражеских ударов страдали сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Туда агрессор направлял FPV-дроны, а также обстреливал из артиллерии.

"Пострадали 46-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их доставили в больницу", - уточнил Лысак.

"Возникли пожары. Огонь уничтожил 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Еще 6 домов и 2 хозяйственные постройки в районе повреждены. Зацепило линию электропередач", - добавили в ОВА.

Также отмечается, что Синельниковщину противник атаковал БпЛА и ракетами. Там также было несколько возгораний. Изуродованы пятиэтажка и авто.

"В Зеленодольской громаде, что на Криворожье, из-за удара беспилотником загорелась сухая трава", - говорится в сообщении.