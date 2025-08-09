РУС
Рашисты атаковали Никопольский район: ранены два человека, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 9 августа 2025 года войска РФ обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Никопольщине в течение дня от вражеских ударов страдали сам Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Туда агрессор направлял FPV-дроны, а также обстреливал из артиллерии.

"Пострадали 46-летний мужчина и 44-летняя женщина. Их доставили в больницу", - уточнил Лысак.

"Возникли пожары. Огонь уничтожил 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Еще 6 домов и 2 хозяйственные постройки в районе повреждены. Зацепило линию электропередач", - добавили в ОВА.

Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела
Никопольщина после обстрела

Также отмечается, что Синельниковщину противник атаковал БпЛА и ракетами. Там также было несколько возгораний. Изуродованы пятиэтажка и авто.

"В Зеленодольской громаде, что на Криворожье, из-за удара беспилотником загорелась сухая трава", - говорится в сообщении.

