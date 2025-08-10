Росіяни не припиняють бити по Дніпропетровщині, внаслідок обстрілів постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

10 серпня російські війська обстрілювали Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака.

Нікопольщина

"Від ранку ворог без упину бив по Нікопольщині. Застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Скеровував їх на райцентр, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади", - розповів він.

Під час одного з ударів поранено 63-річного місцевого. Чоловіку надали необхідну допомогу.

Серед пошкодженого – база відпочинку, 4 авто, приватний будинок. Ще одну оселю охопило вогнем.

За уточненою інформацією, через ранкові обстріли в районі понівечені підприємство та дім.

Синельниківський район

На Синельниківщині атаку безпілотником пережила Межівська громада. По Покровській противник вдарив КАБом. В результаті сталися займання на сільгосппідприємствах. Головне – ніхто не постраждав.

Криворізький район

Також росіяни поцілили БпЛА по Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Там потрощене приміщення колишнього магазину. Люди не постраждали.



