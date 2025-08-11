Ворог продовжив бити по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Вночі російські загарбники атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області, Били з артилерії, застосували БпЛА та КАБи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Від ворожих атак потерпали райцентр, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади Нікопольського району.
"Постраждав 52-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", - зазначив Лисак.
Внаслідок атак побиті понад десяток приватних будинків, ще 2 – загорілися. Понівечені 4 господарські споруди, авто.
По Великомихайлівській громаді Синельниківського району противник поцілив КАБом. По Межівській – БпЛА.
"Постраждав 31-річний чоловік, його госпіталізували. Зруйновані два магазини, понівечений ліцей", - додав Лисак.
