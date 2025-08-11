УКР
5 людей поранені через удари РФ по Нікопольщині, чоловік у важкому стані

Нікополь після обстрілу

Війська РФ гатять дронами по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від ранку на Нікопольщині п’ятеро постраждалих через удари FPV-дронами.

У Марганецькій громаді поранено двох чоловіків, обох госпіталізували. Один з них - "важкий".

"У самому Нікополі троє потерпілих. Це жінки 60 та 64 років і 66-річний чоловік. Всі на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

