Оккупанты обстреляли из артиллерии Константиновку: пострадали два человека, повреждены дома

В понедельник, 11 августа, российские захватчики дважды обстреляли жилой сектор Константиновки, что в Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали два человека.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Константиновской ГВА Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российские войска совершили обстрел города Константиновка из ствольной артиллерии. В результате атаки ранения получил один гражданский человек. По предварительной информации, снаряды попали в жилой сектор. Повреждены фасады двух частных домов, выбиты окна, зафиксированы трещины в стенах. На месте работают спасатели и коммунальные службы, проводится фиксация последствий обстрела", - рассказал чиновник.

После обеда оккупанты снова нанесли артиллерийский удар по городу. Один человек получил ранения, поврежден фасад частного дома.

