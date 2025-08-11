Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, 11 - ранены, под ударом - Дружковка, Мирноград и Константиновка. ФОТОрепортаж

Два человека погибли, еще 11 получили ранения из-за российских обстрелов Донетчины за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, Дружковку россияне обстреляли из РСЗО "Смерч" - убили гражданское лицо, еще двоих ранили. Повреждены 9 частных домов, 2 автомобиля.

Один человек погиб в Черниговке Добропольской ТГ, которую враг атаковал FPV- дроном.

На Белозерское оккупанты направили 8 БПЛА "Герань-2" - ранены три гражданских лица, повреждены 9 многоквартирных и 2 частных дома, три гаража и три единицы автотранспорта.

По данным правоохранителей, в Мирнограде в результате минометного обстрела травмированы два человека.















Двое раненых - в Константиновке, которую россия накрыла РСЗО "Смерч", артиллерией, дронами. Разрушениям подверглись 7 многоквартирных и 1 частный дом, 2 торговых павильона.