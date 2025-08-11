Доба на Донеччині: 2 особи загинули, 11 - поранені, під ударом Дружківка, Мирноград та Костянтинівка. ФОТОрепортаж

Двоє людей загинули, ще 11 зазнали поранень через російські обстріли Донеччини минулої доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, Дружківку росіяни обстріляли з РСЗВ "Смерч" - вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено 9 приватних осель, 2 автомобілі.

Одна людина загинула у Чернігівці Добропільської ТГ, яку ворог атакував FPV- дроном.

На Білозерське окупанти скерували 8 БпЛА "Герань-2" – поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено 9 багатоквартирних і 2 приватних будинки, три гаражі та три одиниці автотранспорту.

За даними правоохоронців, у Мирнограді внаслідок мінометного обстрілу травмовано двох людей.















Двоє поранених – у Костянтинівці, яку росія накрила РСЗВ "Смерч", артилерією, дронами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних і 1 приватний будинки, 2 торгових павільйони.