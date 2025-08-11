УКР
Удари по Костянтинівці


Окупанти обстріляли з артилерії Костянтинівку: постраждали дві людини, пошкоджено будинки

обстріл костянтинівки

У понеділок, 11 серпня, російські загарбники двічі обстріляли житловий сектор Костянтинівки, що на Донеччині. Внаслідок ворожих атак постраждали дві людини.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські війська здійснили обстріл міста Костянтинівка зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки поранення дістала одна цивільна особа. За попередньою інформацією, снаряди влучили в житловий сектор. Пошкоджено фасади двох приватних будинків, вибито вікна, зафіксовані тріщини в стінах. На місці працюють рятувальники та комунальні служби, проводиться фіксація наслідків обстрілу", - розповів посадовець.

Пообіді окупанти знову завдали артилерійського удару по місту. Одна людина дістала поранення, пошкоджено фасад приватного будинку.

