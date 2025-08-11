Россияне атаковали кризисный центр АЭС в Запорожье, - Минэнерго

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, никто из работников не пострадал, однако здание офиса было частично разрушено. В Минэнерго отметили, что центр является ключевой частью системы безопасности станции и ведет непрерывный мониторинг радиационной обстановки на подконтрольной Украине территории.

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что обстрел инфраструктуры, которая контролирует радиационное состояние, - это еще одно доказательство безответственной политики агрессора, что создает угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Минэнерго призвало международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и принять срочные меры для прекращения атак на объекты ядерной инфраструктуры. Ведомство в очередной раз подчеркнуло, что гарантировать безопасность возможно только после полной демилитаризации ЗАЭС и возвращения станции под контроль "Энергоатома".

