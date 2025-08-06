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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Оккупанты ударили по объекту ГТС в Одесской области

Рашисты ударили по объекту ГТС в Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 6 августа нанесли удар по объекту ГТС, обеспечивающему диверсифицированный маршрут поставки природного газа в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Так, была атакована компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

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"Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки.

Министр энергетики Светлана Гринчук назвала этот удар сигналом "для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа".

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Автор: 

ГТС (994) обстрел (28900) Минэнерго (372)


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Топ комментарии
+5
А просто перекрыть в ответ свинособачий нефтепровод "дружбан" слабо?
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06.08.2025 13:00 Ответить
+3
За три з половиною років війни чиновники Міненерго не спромоглись організувати пасивний захист газокомпресорних станцій від повітряних ударів ворога.
І що тепер? Ця пипка, яку призначили міністром, вирішить питання газопостачання населення взимку?
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06.08.2025 13:13 Ответить
+2
Клин клином вишибають!В відповідь треба палити всі компресорні станції європейської частини болотно ерефії Їх дуже багато у них.
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06.08.2025 12:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Клин клином вишибають!В відповідь треба палити всі компресорні станції європейської частини болотно ерефії Їх дуже багато у них.
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06.08.2025 12:57 Ответить
Теоретично один п'яний "диверсант" зможе знищити "Газпром", встановлюючи включені болгарки на газогонах. Практично, рашисти помстяться всьому світу.
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06.08.2025 14:10 Ответить
На раз. Тіко тра спитати дозволу у Трампа.
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06.08.2025 14:29 Ответить
Отож..В Суджі знищити трубопровід радив Світан, у своїх діалогах на 24 каналі..Але наші гуманісти недослухалися поради...Зате каца..и під..ри нищать все підряд
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06.08.2025 12:58 Ответить
А просто перекрыть в ответ свинособачий нефтепровод "дружбан" слабо?
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06.08.2025 13:00 Ответить
Ета другоє...
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06.08.2025 13:01 Ответить
Коли окупанти вдарять по нафтопровіду "Дружба" який приносить рашистам 8 млрд. доларів в рік? Мабуть - це єдиний варіант припинити його згубну діяльність для України.
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06.08.2025 13:07 Ответить
За три з половиною років війни чиновники Міненерго не спромоглись організувати пасивний захист газокомпресорних станцій від повітряних ударів ворога.
І що тепер? Ця пипка, яку призначили міністром, вирішить питання газопостачання населення взимку?
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06.08.2025 13:13 Ответить
Не вирішить.
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06.08.2025 13:22 Ответить
Судячи з відео очевидців там було мінімум 16 шахедів в одну ціль а уразити змогли десь тільки 15-тим...

Цікаво, це вже геноцид українців перед холодами, чи знову "ще ні"? Чи геноцидом прийнято називати лише ситуацію в ГАЗА у борцунів закриваючи очі на нас?

Які наслідки вони будуть з`ясовувати?... немає більше цього об`єкту, судячи з того як і як довго горіло.
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06.08.2025 13:24 Ответить
******* робить все щоб вкраїнчики самі попросили його пасматрєтьвглаза
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06.08.2025 13:46 Ответить
 
 