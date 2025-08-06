Оккупанты ударили по объекту ГТС в Одесской области
Российские оккупанты в ночь на 6 августа нанесли удар по объекту ГТС, обеспечивающему диверсифицированный маршрут поставки природного газа в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Так, была атакована компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.
"Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.
Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки.
Министр энергетики Светлана Гринчук назвала этот удар сигналом "для всей Европы, которая планирует в 2027 году полностью отказаться от российского природного газа".
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І що тепер? Ця пипка, яку призначили міністром, вирішить питання газопостачання населення взимку?
Цікаво, це вже геноцид українців перед холодами, чи знову "ще ні"? Чи геноцидом прийнято називати лише ситуацію в ГАЗА у борцунів закриваючи очі на нас?
Які наслідки вони будуть з`ясовувати?... немає більше цього об`єкту, судячи з того як і як довго горіло.