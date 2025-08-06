УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10745 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
681 9

Окупанти вдарили по об’єкту ГТС на Одещині

Рашисти вдарили по об’єкту ГТС на Одещині

Російські окупанти в ніч на 6 серпня завдали удару по об'єкту ГТС, що забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було атаковано компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Також читайте: Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру на Сумщині, знеструмлено понад 220 тис. споживачів, - Зеленський

"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Сьогодні ж уночі обладання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук назвала цей удар сигналом "для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували БпЛА приватний сектор Краматорська: пошкоджено будинки

Автор: 

ГТС (591) обстріл (30224) Міненерго (1439)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Клин клином вишибають!В відповідь треба палити всі компресорні станції європейської частини болотно ерефії Їх дуже багато у них.
показати весь коментар
06.08.2025 12:57 Відповісти
Отож..В Суджі знищити трубопровід радив Світан, у своїх діалогах на 24 каналі..Але наші гуманісти недослухалися поради...Зате каца..и під..ри нищать все підряд
показати весь коментар
06.08.2025 12:58 Відповісти
А просто перекрыть в ответ свинособачий нефтепровод "дружбан" слабо?
показати весь коментар
06.08.2025 13:00 Відповісти
Ета другоє...
показати весь коментар
06.08.2025 13:01 Відповісти
Коли окупанти вдарять по нафтопровіду "Дружба" який приносить рашистам 8 млрд. доларів в рік? Мабуть - це єдиний варіант припинити його згубну діяльність для України.
показати весь коментар
06.08.2025 13:07 Відповісти
За три з половиною років війни чиновники Міненерго не спромоглись організувати пасивний захист газокомпресорних станцій від повітряних ударів ворога.
І що тепер? Ця пипка, яку призначили міністром, вирішить питання газопостачання населення взимку?
показати весь коментар
06.08.2025 13:13 Відповісти
Не вирішить.
показати весь коментар
06.08.2025 13:22 Відповісти
Судячи з відео очевидців там було мінімум 16 шахедів в одну ціль а уразити змогли десь тільки 15-тим...

Цікаво, це вже геноцид українців перед холодами, чи знову "ще ні"? Чи геноцидом прийнято називати лише ситуацію в ГАЗА у борцунів закриваючи очі на нас?

Які наслідки вони будуть з`ясовувати?... немає більше цього об`єкту, судячи з того як і як довго горіло.
показати весь коментар
06.08.2025 13:24 Відповісти
 
 