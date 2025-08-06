Окупанти вдарили по об’єкту ГТС на Одещині

Російські окупанти в ніч на 6 серпня завдали удару по об'єкту ГТС, що забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було атаковано компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

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"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.



Сьогодні ж уночі обладання, яке забезпечує ці поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників. Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук назвала цей удар сигналом "для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу".

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