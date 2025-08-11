Росіяни атакували кризовий центр АЕС у Запоріжжі, - Міненерго

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, ніхто з працівників не постраждав, однак будівля офісу була частково зруйнована. У Міненерго наголосили, що центр є ключовою частиною системи безпеки станції та веде безперервний моніторинг радіаційної обстановки на підконтрольній Україні території.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що обстріл інфраструктури, яка контролює радіаційний стан, - це ще один доказ безвідповідальної політики агресора, що створює загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту.

Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та вжити термінових заходів для припинення атак на об’єкти ядерної інфраструктури. Відомство вкотре підкреслило, що гарантувати безпеку можливо лише після повної демілітаризації ЗАЕС і повернення станції під контроль "Енергоатома".

