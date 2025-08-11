РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9622 посетителя онлайн
Новости Безопасность Европы План усиления обороны Европы
318 5

Польша к 2027 году намерена в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, - Туск

155,снаряды

В течение ближайших двух лет Польша планирует существенно нарастить производство снарядов калибра 155 мм - с нынешних 30 тыс. штук в год до примерно 180 тыс. в год.

Об этом такие планы рассказал глава польского правительства Дональд Туск во время посещения польского завода по производству боеприпасов Nitro-Chem в Быдгоще, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что когда его правительство пришло к власти в декабре 2023 года, страна производила лишь 5 тыс. снарядов калибра 155 мм.

По словам польского премьера, этого крайне мало, учитывая то, что на российско-украинском фронте в течение дня используется гораздо больше снарядов.

"В этом году мы достигнем результата около 30 тыс. штук. Зато очень реальным в перспективе следующих двух лет является достижение уровня около 180 тыс. в год",- заявил Туск.

Он отметил, что руководство Nitro-Chem прогнозирует, что в 2027 году производство достигнет 180 тыс. в год - это будет гарантировать 100% потребностей польской армии в снарядах калибра 155 мм.

Читайте также: Rheinmetall планирует вдвое увеличить производство 155-мм снарядов на будущем заводе в Украине

боеприпасы (2391) Польша (8605) производство (513) Туск Дональд (774)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такими темпами до 27 року Польщі небуде...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:41 Ответить
2227 год.... ну да, куда им спешить, зачем на лишний миллиметр напрягать свою экономику и производство, медленно и постепенно, не торопясь, а Украина... а Украина подождет.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:44 Ответить
Хотілося б побачити, скільки людей не обiсралися від сміху, прочитавши цю обіцянку.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:48 Ответить
А ти обісраний і досі силиш?
показать весь комментарий
11.08.2025 18:18 Ответить
Чогось пригадався анекдот..
"- Іванов, ось тобі цеглина, будеш збивати нею літак!
- Таваріщ прапорщік, а хіба можна збити цеглиною літак?
- Іванов, ти комуніст?
Іванов лама цеглину на дві частини.
- Я зібʼю два літака!" (С)
показать весь комментарий
11.08.2025 17:51 Ответить
 
 