Польша к 2027 году намерена в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, - Туск

В течение ближайших двух лет Польша планирует существенно нарастить производство снарядов калибра 155 мм - с нынешних 30 тыс. штук в год до примерно 180 тыс. в год.

Об этом такие планы рассказал глава польского правительства Дональд Туск во время посещения польского завода по производству боеприпасов Nitro-Chem в Быдгоще, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Туск отметил, что когда его правительство пришло к власти в декабре 2023 года, страна производила лишь 5 тыс. снарядов калибра 155 мм.

По словам польского премьера, этого крайне мало, учитывая то, что на российско-украинском фронте в течение дня используется гораздо больше снарядов.

"В этом году мы достигнем результата около 30 тыс. штук. Зато очень реальным в перспективе следующих двух лет является достижение уровня около 180 тыс. в год",- заявил Туск.

Он отметил, что руководство Nitro-Chem прогнозирует, что в 2027 году производство достигнет 180 тыс. в год - это будет гарантировать 100% потребностей польской армии в снарядах калибра 155 мм.

