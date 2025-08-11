Польша к 2027 году намерена в шесть раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, - Туск
В течение ближайших двух лет Польша планирует существенно нарастить производство снарядов калибра 155 мм - с нынешних 30 тыс. штук в год до примерно 180 тыс. в год.
Об этом такие планы рассказал глава польского правительства Дональд Туск во время посещения польского завода по производству боеприпасов Nitro-Chem в Быдгоще, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Туск отметил, что когда его правительство пришло к власти в декабре 2023 года, страна производила лишь 5 тыс. снарядов калибра 155 мм.
По словам польского премьера, этого крайне мало, учитывая то, что на российско-украинском фронте в течение дня используется гораздо больше снарядов.
"В этом году мы достигнем результата около 30 тыс. штук. Зато очень реальным в перспективе следующих двух лет является достижение уровня около 180 тыс. в год",- заявил Туск.
Он отметил, что руководство Nitro-Chem прогнозирует, что в 2027 году производство достигнет 180 тыс. в год - это будет гарантировать 100% потребностей польской армии в снарядах калибра 155 мм.
