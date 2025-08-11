УКР
Польща до 2027 року має намір ушестеро збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм, - Туск

Впродовж найближчих двох років Польща планує суттєво наростити виробництво снарядів калібру 155 мм - з нинішніх 30 тис. штук на рік до приблизно 180 тис. на рік.

Про це такі плани розповів глава польського уряду Дональд Туск під час відвідання польського заводу з виробництва боєприпасів Nitro-Chem у Бидгощі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск зазначив, що коли його уряд прийшов до влади у грудні 2023 року, країна виготовляла лише 5 тис. снарядів калібру 155 мм.

За словами польського прем'єра, цього вкрай мало з огляду на те, що на російсько-українському фронті упродовж дня використовується набагато більше снарядів.

"Цього року ми досягнемо результату близько 30 тис. штук. Натомість дуже реальним у перспективі наступних двох років є досягнення рівня близько 180 тис. на рік",- заявив Туск.

Він зазначив, що керівництво Nitro-Chem прогнозує, що у 2027 році виробництво сягне 180 тис. на рік - це гарантуватиме 100% потреб польської армії у снарядах калібру 155 мм.

Читайте також: Rheinmetall планує удвічі збільшити виробництво 155-мм снарядів на майбутньому заводі в Україні

такими темпами до 27 року Польщі небуде...
показати весь коментар
11.08.2025 17:41 Відповісти
2227 год.... ну да, куда им спешить, зачем на лишний миллиметр напрягать свою экономику и производство, медленно и постепенно, не торопясь, а Украина... а Украина подождет.
показати весь коментар
11.08.2025 17:44 Відповісти
Хотілося б побачити, скільки людей не обiсралися від сміху, прочитавши цю обіцянку.
показати весь коментар
11.08.2025 17:48 Відповісти
А ти обісраний і досі силиш?
показати весь коментар
11.08.2025 18:18 Відповісти
Чогось пригадався анекдот..
"- Іванов, ось тобі цеглина, будеш збивати нею літак!
- Таваріщ прапорщік, а хіба можна збити цеглиною літак?
- Іванов, ти комуніст?
Іванов лама цеглину на дві частини.
- Я зібʼю два літака!" (С)
показати весь коментар
11.08.2025 17:51 Відповісти
 
 