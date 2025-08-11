На фронте зафиксировано 65 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Угроиды, Бояро-Лежачи, Покровка, Марьино, Поповка, Высокое, Миропольское Сумской области. Авиаудару подверглась Калиевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник нанес семь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб, и совершил 123 обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня. Вместе с тем наши подразделения проводили активные действия в районах нескольких населенных пунктов Сумской области, имели успех, продвинувшись на отдельных участках до 400 метров и нанеся противнику потери в живой силе.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения в районах Волчанска и Колодезного.

На Купянском направлении с начала суток враг один раз пытался идти вперед на позиции наших защитников в районе Степной Новоселовки.

Также читайте: Оккупанты пытаются заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСУВ "Днепр"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлении Ямполя.

На Северском направлении противник сегодня совершил атаку в районе Григорьевки, которую украинские воины уже успешно остановили.

На Краматорском направлении наши защитники отражали три атаки оккупанта. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны остановили две вражеские атаки на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские войска 23 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. Наши защитники уже отбили 18 атак, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили девять атак противника вблизи населенных пунктов Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка и в направлении Ивановки и Новоивановки. Еще три вражеские атаки продолжаются.

Читайте: На Лиманском направлении россияне продолжают накапливать личный состав, - 60 ОМБр

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григорьевка на Ореховском направлении. Также захватчик дважды пытался продвинуться вперед в районах Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть бесполезных атак в сторону позиций наших защитников.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.