Россияне обстреляли село Успеновка на Запорожье, пострадал человек, - ОВА
11 августа враг обстрелял село Успеновка Пологовского района Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ивана Федоров.
"В результате атаки получила ранения 54-летняя женщина. Медики оказали всю необходимую помощь", - рассказал он.
