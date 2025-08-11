РУС
Россияне обстреляли село Успеновка на Запорожье, пострадал человек, - ОВА

В российских городах раздавались взрывы

11 августа враг обстрелял село Успеновка Пологовского района Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Ивана Федоров.

"В результате атаки получила ранения 54-летняя женщина. Медики оказали всю необходимую помощь", - рассказал он.

Читайте: Рашисты ударили fpv-дроном по Беленькому: ранена женщина

