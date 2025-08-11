РУС
Рашисты ударили fpv-дроном по Беленькому: ранена женщина

Враг нанес удар по Запорожью

66-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне ударили fpv-дроном по частному дому в Беленьком. Здание повреждено. Ранения получила 66-летняя местная жительница.

Больше об утренней атаке врага на Беленькое не известно.

Как сообщалось накануне, 20 человек пострадали в результате удара россиян по транспортной инфраструктуре Запорожья

