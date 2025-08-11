УКР
Рашисти вдарили fpv-дроном по Біленькому: поранено жінку

Ворог вдарив по Запоріжжю

66-річна жінка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни ударили fpv-дроном по приватному будинку у Біленькому. Будівля пошкоджена. Поранення отримала 66-річна місцева мешканка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки дронів поранено двох людей у Степногірську

Більше про ранкову атаку ворога на Біленьке не відомо.

Як повідомлялося напередодні, 20 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя

