Рашисти вдарили fpv-дроном по Біленькому: поранено жінку
66-річна жінка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни ударили fpv-дроном по приватному будинку у Біленькому. Будівля пошкоджена. Поранення отримала 66-річна місцева мешканка.
Більше про ранкову атаку ворога на Біленьке не відомо.
Як повідомлялося напередодні, 20 людей постраждали внаслідок удару росіян по транспортній інфраструктурі Запоріжжя
