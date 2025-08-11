УКР
Росіяни обстріляли село Успенівка Запорізької області, постраждала людина, - ОВА

У російських містах лунали вибухи

11 серпня ворог обстріляв село Успенівка Пологівського району Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Івана Федоров.

"Внаслідок атаки дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали всю необхідну допомогу", - розповів він.

Читайте: Рашисти вдарили fpv-дроном по Біленькому: поранено жінку

