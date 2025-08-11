Росіяни обстріляли село Успенівка Запорізької області, постраждала людина, - ОВА
11 серпня ворог обстріляв село Успенівка Пологівського району Запорізької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Івана Федоров.
"Внаслідок атаки дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали всю необхідну допомогу", - розповів він.
