Прокуратура объявила 42 подозрения чиновникам Днепропетровщины, - Кравченко

Генпрокурор Кравченко

Органы прокуратуры в Днепропетровской области объявили 42 подозрения местным чиновникам, депутатам и правоохранителям. Общая сумма ущерба государства вследствие преступной деятельности превысила 300 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общие убытки - 303 млн грн, еще 2,1 млн грн - легализованные незаконно полученные бюджетные средства", - информирует Генеральный прокурор.

В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добычи песка и порубки лесов, незаконная переправка через границу, организация азартных игр, сбыт наркотиков.

Например:

  • Хищение бюджетных средств. Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его экс-заместитель, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика "зарабатывали" на благоустройстве города. Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.
  • Незаконные вырубки и добыча песка. Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях. Владелец компании в 2021-2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.
  • Азартные игры. Бывший милиционер и сообщник - организаторы деятельности двух игорных заведений. Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.
  • Мошенничество. Обманули 23 гражданина: "продавали" товар, который ни один покупатель так и не получил.
  • Незаконная переправка через границу. Сотрудники ГРАГС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.
  • Сбыт наркотиков. Бывший милиционер с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии. Реализации по разоблачению правоохранителей происходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.

Читайте: Офис генпрокурора открыл дело в отношении главы Энерготаможни Комара по факту возможного незаконного обогащения, - Кравченко

"Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах - в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности", - подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Стісняюсь спитать:
1. "Колишній правоохоронець", який фігурує у "азартних іграх" та "збуті наркотиків" - це одна і таж особа чи різні?
11.08.2025 20:28 Ответить
А що, чиновники Січеславщини займаються шахрайством? Обманули аж 23 громадянина продажею неіснуючого товару?
Тоді це не чиновники, а торгаші - але як вони в держапарат пролізли? Хто їх туди прийняв?
11.08.2025 20:30 Ответить
Резніченка і Голіка шукають чи дали здриснути у ліс???
11.08.2025 20:43 Ответить
Перечислені злочини, які має документувати дільничний інспектор, а не Генеральний прокурор. Слабувато. Але серед злочинців якраз ті, хто має боротится з цими злочинами. Як виявилося всі ці злочини скоєні після 2019 року при простому мальчіку від наріду.
11.08.2025 20:47 Ответить
ГПУ продовжує шуршати по дрібницях, старано оминаючи все, вище районного рівня.
11.08.2025 20:47 Ответить
Не нужны эти расследования, прокуратуры и тд. Просто расстреливайте после трёх лет на должности, без суда и следствия, и назначайте новых. На три года.
11.08.2025 21:08 Ответить
Оголосила. І що? Чернишову теж оголосили. І тепер виходить білим, пухнастим, та ще й з вкраденим мільярдом. Романтика! Живи, кради, радуйся. Бо кум!
11.08.2025 21:12 Ответить
11.08.2025 21:18 Ответить
Прокуратура оголосила 42 підозри

Уявив собі папугу Джона Сільвера, який замість "Піастри! Піастри!" волає "Підозра! Підозра!" І так 42 рази підряд.
11.08.2025 21:34 Ответить
Відсотків 99 це списали пачку бумаги , або каністу бензину
