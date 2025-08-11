Прокуратура объявила 42 подозрения чиновникам Днепропетровщины, - Кравченко

Органы прокуратуры в Днепропетровской области объявили 42 подозрения местным чиновникам, депутатам и правоохранителям. Общая сумма ущерба государства вследствие преступной деятельности превысила 300 млн грн.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общие убытки - 303 млн грн, еще 2,1 млн грн - легализованные незаконно полученные бюджетные средства", - информирует Генеральный прокурор.

В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добычи песка и порубки лесов, незаконная переправка через границу, организация азартных игр, сбыт наркотиков.

Например:

Хищение бюджетных средств. Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его экс-заместитель, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика "зарабатывали" на благоустройстве города. Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.

Незаконные вырубки и добыча песка. Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях. Владелец компании в 2021-2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.

Азартные игры. Бывший милиционер и сообщник - организаторы деятельности двух игорных заведений. Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.

Мошенничество. Обманули 23 гражданина: "продавали" товар, который ни один покупатель так и не получил.

Незаконная переправка через границу. Сотрудники ГРАГС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.

Сбыт наркотиков. Бывший милиционер с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии. Реализации по разоблачению правоохранителей происходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.

"Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах - в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности", - подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.