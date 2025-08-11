Прокуратура объявила 42 подозрения чиновникам Днепропетровщины, - Кравченко
Органы прокуратуры в Днепропетровской области объявили 42 подозрения местным чиновникам, депутатам и правоохранителям. Общая сумма ущерба государства вследствие преступной деятельности превысила 300 млн грн.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"42 подозреваемых: депутаты, чиновники, правоохранители, работники госкомпаний и руководители частных структур. Общие убытки - 303 млн грн, еще 2,1 млн грн - легализованные незаконно полученные бюджетные средства", - информирует Генеральный прокурор.
В частности, расследуются дела по факту завладения бюджетными средствами, незаконной добычи песка и порубки лесов, незаконная переправка через границу, организация азартных игр, сбыт наркотиков.
Например:
- Хищение бюджетных средств. Организованная группа Днепровского горсовета: директор департамента благоустройства и инфраструктуры, его экс-заместитель, бывший директор КП и руководство компании-подрядчика "зарабатывали" на благоустройстве города. Чиновники одного из филиалов "Укрзализныци" вместо разработки нормативной и землеустроительной документации перевели бюджетные средства в собственные карманы.
- Незаконные вырубки и добыча песка. Действующий правоохранитель с сообщниками вырубал деревья в защитных лесонасаждениях. Владелец компании в 2021-2023 годах незаконно добыл более 13 тысяч куб. метров песка на участке в 10 га.
- Азартные игры. Бывший милиционер и сообщник - организаторы деятельности двух игорных заведений. Депутат Павлоградского райсовета, он же адвокат, устанавливал игровые автоматы в кафе и магазинах под видом терминалов самообслуживания.
- Мошенничество. Обманули 23 гражданина: "продавали" товар, который ни один покупатель так и не получил.
- Незаконная переправка через границу. Сотрудники ГРАГС организовали схему для мужчин призывного возраста: оформляли фиктивный статус отца несовершеннолетних или малолетних детей для выезда за границу.
- Сбыт наркотиков. Бывший милиционер с сообщниками сбывал наркотики, маскируя их под средства заместительной терапии. Реализации по разоблачению правоохранителей происходили совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции.
"Разоблачения продолжаются. Это не только о бюджетных средствах - в фокусе все правонарушения, независимо от статуса или должности", - подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
1. "Колишній правоохоронець", який фігурує у "азартних іграх" та "збуті наркотиків" - це одна і таж особа чи різні?
Тоді це не чиновники, а торгаші - але як вони в держапарат пролізли? Хто їх туди прийняв?
Уявив собі папугу Джона Сільвера, який замість "Піастри! Піастри!" волає "Підозра! Підозра!" І так 42 рази підряд.