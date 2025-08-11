УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11533 відвідувача онлайн
Новини
910 11

Прокуратура оголосила 42 підозри чиновникам Дніпропетровщини, - Кравченко

генпрокурор Кравченко

Органи прокуратури в Дніпропетровській області оголосили 42 підозри місцевим чиновникам, депутатам та правоохоронцям. Загальна сума збитків держави внаслідок злочинної діяльності перевищила 300 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"42 підозрюваних: депутати, чиновники, правоохоронці, працівники держкомпаній та керівники приватних структур. Загальні збитки — 303 млн грн, ще 2,1 млн грн — легалізовані незаконно отримані бюджетні кошти", - інформує Генеральний прокурор.

Зокрема, розслідуються справи по факту заволодіння бюджетними коштами, незаконного видобутку піску та порубки лісів, незаконне переправлення через кордон, організація азартних ігор, збут наркотиків.

Наприклад:

  • Розкрадання бюджетних коштів. Організована група Дніпровської міськради: директор департаменту благоустрою та інфраструктури, його ексзаступниця, колишній директор КП та керівництво компанії-підрядника "заробляли" на благоустрої міста. Посадовці однієї з філій "Укрзалізниці" замість розробки нормативної та землевпорядної документації перевели бюджетні кошти у власні кишені.
  • Незаконні вирубки і видобуток піску. Діючий правоохоронець зі спільниками вирубував дерева у захисних лісонасадженнях. Власник компанії у 2021–2023 роках незаконно видобув понад 13 тисяч куб. метрів піску на ділянці у 10 га.
  • Азартні ігри. Колишній правоохоронець та спільник — організатори діяльності двох гральних закладів. Депутат Павлоградської райради, він же адвокат, встановлював гральні автомати в кафе та магазинах під виглядом терміналів самообслуговування.
  • Шахрайство. Обманули 23 громадянина: "продавали" товар, який жоден покупець так і не отримав.
  • Незаконне переправлення через кордон. Співробітники ДРАЦС організували схему для чоловіків призовного віку: оформлювали фіктивний статус батька неповнолітніх чи малолітніх дітей для виїзду за кордон.
  • Збут наркотиків. Колишній правоохоронець зі спільниками збував наркотики, маскуючи їх під засоби замісної терапії. Реалізації з викриття правоохоронців відбувалися спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції.

Читайте: Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергомитниці Комара за фактом можливого незаконного збагачення, - Кравченко

"Викриття тривають. Це не лише про бюджетні кошти — у фокусі всі правопорушення, незалежно від статусу чи посади", - підкреслив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Автор: 

прокуратура (3730) Кравченко Руслан (107) Дніпропетровська область (4123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Стісняюсь спитать:
1. "Колишній правоохоронець", який фігурує у "азартних іграх" та "збуті наркотиків" - це одна і таж особа чи різні?
показати весь коментар
11.08.2025 20:28 Відповісти
+1
Резніченка і Голіка шукають чи дали здриснути у ліс???
показати весь коментар
11.08.2025 20:43 Відповісти
+1
ГПУ продовжує шуршати по дрібницях, старано оминаючи все, вище районного рівня.
показати весь коментар
11.08.2025 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стісняюсь спитать:
1. "Колишній правоохоронець", який фігурує у "азартних іграх" та "збуті наркотиків" - це одна і таж особа чи різні?
показати весь коментар
11.08.2025 20:28 Відповісти
А що, чиновники Січеславщини займаються шахрайством? Обманули аж 23 громадянина продажею неіснуючого товару?
Тоді це не чиновники, а торгаші - але як вони в держапарат пролізли? Хто їх туди прийняв?
показати весь коментар
11.08.2025 20:30 Відповісти
Резніченка і Голіка шукають чи дали здриснути у ліс???
показати весь коментар
11.08.2025 20:43 Відповісти
Перечислені злочини, які має документувати дільничний інспектор, а не Генеральний прокурор. Слабувато. Але серед злочинців якраз ті, хто має боротится з цими злочинами. Як виявилося всі ці злочини скоєні після 2019 року при простому мальчіку від наріду.
показати весь коментар
11.08.2025 20:47 Відповісти
ГПУ продовжує шуршати по дрібницях, старано оминаючи все, вище районного рівня.
показати весь коментар
11.08.2025 20:47 Відповісти
Не нужны эти расследования, прокуратуры и тд. Просто расстреливайте после трёх лет на должности, без суда и следствия, и назначайте новых. На три года.
показати весь коментар
11.08.2025 21:08 Відповісти
Оголосила. І що? Чернишову теж оголосили. І тепер виходить білим, пухнастим, та ще й з вкраденим мільярдом. Романтика! Живи, кради, радуйся. Бо кум!
показати весь коментар
11.08.2025 21:12 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 21:18 Відповісти
Прокуратура оголосила 42 підозри

Уявив собі папугу Джона Сільвера, який замість "Піастри! Піастри!" волає "Підозра! Підозра!" І так 42 рази підряд.
показати весь коментар
11.08.2025 21:34 Відповісти
Відсотків 99 це списали пачку бумаги , або каністу бензину
показати весь коментар
11.08.2025 21:34 Відповісти
Там десь по 7 лямів на рило виходить. Але якщо папір списували разом із компами, принтерами та офісними ******* - то десь так і буде.
показати весь коментар
11.08.2025 22:07 Відповісти
 
 