7 810 127
Трамп: "Россияне были бы в Киеве за 4 часа, если бы наступали по шоссе"
Президент США Дональд Трамп считает, что в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия могла бы добраться до Киева за 4 часа, однако "танки застряли в грязи".
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне могли бы добраться до Киева за 4 часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал принял "молниеносное" решение проехать через сельскую местность, где танки просто застряли в грязи", - сказал американский лидер.
Трамп сказал, что не знает, кто именно из российского военного руководства отдал этот приказ.
"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (Путина. - Ред.), его, видимо, уже нет", - добавил глава США.
я давно думаю шо я у 2014 році коли мене пирнули помер та зара у пеклі
бо на голову ніц не нелазить шо стало з людьми
вбивця !!
Видимо Пуйло ему передал старую "методичку"
Загалом у Київській області взяло участь 30-35 тис. російських військових та понад 700 бойових машин, тоді як з українського боку було 18 тис регулярних сил + близько 10 тис. нерегулярних, а бойових машин можна було порахувати на пальцях.
Стамбульські домовленості відбулися 29-30 березня, а вивід російських військ почався 30 березня. Висновки робіть самі
The European leaders' reaction to Trump also convincingly proves that even if you are born and raised in a free democratic country, have lived all your life in safety and comfort, have never personally experienced real oppression or violence, you are still as capable of following the urge to kiss the the ass of someone you depend on, as any slave who has been abused and beaten all his life.