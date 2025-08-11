Трамп: "Россияне были бы в Киеве за 4 часа, если бы наступали по шоссе"

Президент США Дональд Трамп считает, что в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия могла бы добраться до Киева за 4 часа, однако "танки застряли в грязи".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне могли бы добраться до Киева за 4 часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал принял "молниеносное" решение проехать через сельскую местность, где танки просто застряли в грязи", - сказал американский лидер.

Трамп сказал, что не знает, кто именно из российского военного руководства отдал этот приказ.

"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (Путина. - Ред.), его, видимо, уже нет", - добавил глава США.

