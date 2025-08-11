РУС
Новости Трамп о россии
7 810 127

Трамп: "Россияне были бы в Киеве за 4 часа, если бы наступали по шоссе"

Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия могла бы добраться до Киева за 4 часа, однако "танки застряли в грязи".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне могли бы добраться до Киева за 4 часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал принял "молниеносное" решение проехать через сельскую местность, где танки просто застряли в грязи", - сказал американский лидер.

Трамп сказал, что не знает, кто именно из российского военного руководства отдал этот приказ.

"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная Владимира (Путина. - Ред.), его, видимо, уже нет", - добавил глава США.

россия (96858) Трамп Дональд (6211) война в Украине (5618)


+46
А вони як наступали?!
Довбо#об!
11.08.2025 21:54 Ответить
+39
11.08.2025 22:00 Ответить
+37
11.08.2025 21:55 Ответить
Треба щє йому підказати про розмінований Чонгар, він тоді остаточно заплутається.
11.08.2025 22:50 Ответить
Після цих слів всім остаточно зрозуміло, що в голові у цього "найвидатнішого президента США". Путін мабуть при попередніх зустрічах с®ав не в свою секретну валізу, а в пусту голову Трампа.
11.08.2025 22:51 Ответить
з валізи прямо туди переливна труба
11.08.2025 23:48 Ответить
нема сил сміятись а бо плакати
я давно думаю шо я у 2014 році коли мене пирнули помер та зара у пеклі
бо на голову ніц не нелазить шо стало з людьми
11.08.2025 22:55 Ответить
Трампа купив з потрохами кремлівський вибл@док і серійний
вбивця !!
11.08.2025 22:56 Ответить
... бідна Америка.
11.08.2025 22:57 Ответить
Друзі!Такого довбо...ба ще світ не чув ..... і я це не про путіна
11.08.2025 22:57 Ответить
Приспить вже того дебіла.
11.08.2025 22:57 Ответить
Да, таких дураков Белый Дом ещё не видел и видимо уже и не увидит.
11.08.2025 23:01 Ответить
Сучий пёс говорит это для мировых люмпенов,чтобы потом выступить голубем мира.
11.08.2025 23:08 Ответить
Так по побудованим Зельоними на кошти українців танковим дорогам і йшли кацапи. Досить глянути на карти перших днів. А от мужній український народ, який став на заваді кацапам, ще багнюкою ніхто не називав, Козел!
11.08.2025 23:10 Ответить
У березні 2022, особливо першій половині місяця, в центрі Києва можна було ходити навіть голим, ніхто й не побачив би, бо "мужній український народ" масово злиняв зі столиці. А головними перешкодами до російської техніки стали підірвані пости та дамба
11.08.2025 23:44 Ответить
*** с ним с Трампом. Вы понимаете уровень развития страны, которая выбрала этого имбецила в президенты?
11.08.2025 23:13 Ответить
знову хтось рудому довбню в уші насцяв
11.08.2025 23:13 Ответить
Це йому орбан насвистів
11.08.2025 23:16 Ответить
Повторяется дед. Он это говорил 1-2 месяца назад .
Видимо Пуйло ему передал старую "методичку"
11.08.2025 23:17 Ответить
Трагічно, коли витрачаєш перші 31 рік незалежності на корупцію, розкрадання, розвал армії, депопуляцію...: входиш в залежність від зовнішніх психопатів типу Трампа і йому подібних.
11.08.2025 23:19 Ответить
Для тих хто забув нагадую. На правому березі Дніпра російські війська увійшли в Бучу 27 лютого автошляхами та через Чорнобиль, подолавши відстань у 150 км. На лівому березі російські війська були на околиці Броварів 6 березня, подолавши відстань у 300 км, а зупинилися в обох випадках на відстані досяжності артилерії по Києву.

Загалом у Київській області взяло участь 30-35 тис. російських військових та понад 700 бойових машин, тоді як з українського боку було 18 тис регулярних сил + близько 10 тис. нерегулярних, а бойових машин можна було порахувати на пальцях.

Стамбульські домовленості відбулися 29-30 березня, а вивід російських військ почався 30 березня. Висновки робіть самі
11.08.2025 23:20 Ответить
не читай кацапську пропаганду на ніч !
11.08.2025 23:26 Ответить
Та невже) Що саме з написаного брехня?
11.08.2025 23:36 Ответить
твоя кацапська пропаганда суцільна брехня !
11.08.2025 23:41 Ответить
та ні, це ти суцільний ідіот, якому навіть важко перевірити хоч щось у Вікіпедії
11.08.2025 23:46 Ответить
в Вікіпедії пишуть що ти смокчеш за 100 грн , а коли нап'єшся робиш скидку !
11.08.2025 23:58 Ответить
Ти там не відволікайся й обережно смокчи русні, а то ненароком укусиш х*я і русня тебе ви*бе по колу) Ти ще тупіше ніж здаєшся на перший погляд)
12.08.2025 00:09 Ответить
Невже хтось вірив, що США оголосить війну Росії? Усвідомте просту істину, що незважаючи на ворожу риторику між Заходом і Росією, це було, є і буде лише РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА війна. А тому іноземні держави такі як скажімо США не стануть стороною війни добровільно лише тому, що нам так хочеться, хіба що якщо на їх самих нападуть. До того ж якщо вже самі українці не бажають захищатися, то іноземні уряди тим більше не стануть відправляти свої громадян вмирати за українців. Одна справа виготовляти американське озброєння для України, за яке сплачує ЄС, а зовсім інша справа покласти усі ризики та весь фінансовий тягар на плечі американців виборців, не будьте наївними
11.08.2025 23:24 Ответить
Donald Trump has set new standards in the way world leaders communicate: as long as you represent a powerful country, you can pretty much say anything you want, invent facts, insult and humiliate anyone to their face in whatever way you choose, announce a desire to annex someone else's territory, etc. - and no one will disagree, most everybody will just keep kissing your ass, with ****** fervor.

The European leaders' reaction to Trump also convincingly proves that even if you are born and raised in a free democratic country, have lived all your life in safety and comfort, have never personally experienced real oppression or violence, you are still as capable of following the urge to kiss the the ass of someone you depend on, as any slave who has been abused and beaten all his life.
12.08.2025 00:10 Ответить
