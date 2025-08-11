Трамп: "Росіяни були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Президент США Дональд Трамп вважає, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія могла би дістатися Київа за 4 години, однак "танки застряли в багнюці".

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці",- сказав американський лідер.

Трамп сказав, що не знає, хто саме з російського військового керівництва надав цей наказ.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Володимира (Путіна, - ред.), його, мабуть, вже немає",- додав очільник США.

