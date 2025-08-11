УКР
2 053 59

Трамп: "Росіяни були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія могла би дістатися Київа за 4 години, однак "танки застряли в багнюці".

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці",- сказав американський лідер.

Трамп сказав, що не знає, хто саме з російського військового керівництва надав цей наказ.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Володимира (Путіна, - ред.), його, мабуть, вже немає",- додав очільник США.

Топ коментарі
+12
А вони як наступали?!
Довбо#об!
показати весь коментар
11.08.2025 21:54 Відповісти
+11
показати весь коментар
11.08.2025 22:00 Відповісти
+9
Повний деградант!!!
показати весь коментар
11.08.2025 21:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вони як наступали?!
Довбо#об!
показати весь коментар
11.08.2025 21:54 Відповісти
шосе слизьке, танки зповзали в кювет
показати весь коментар
11.08.2025 22:03 Відповісти
А ведь стоят в очереди, чтобы поцеловать жопу этого старого пердуна.
показати весь коментар
11.08.2025 22:11 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 21:55 Відповісти
це із серії "лєз по лєстніце, а упал с драбіни"
Шла шаша по шосе
показати весь коментар
11.08.2025 21:58 Відповісти
про кацапську військов колону на шосе під Києвом довжиною 60 км в березні 2022 руде чмо не чуло

.
показати весь коментар
11.08.2025 22:04 Відповісти
Шла шаша по шосе, а патом сасала.
показати весь коментар
11.08.2025 22:08 Відповісти
руде уйобіще, ой , вибачаюсь, уйо..ще !!
показати весь коментар
11.08.2025 21:55 Відповісти
-А чому набули?
-Тому що получили *****©
показати весь коментар
11.08.2025 21:55 Відповісти
Руда ****, ти ж обовʼязково найди і покарай того генерала, що помилився і зірвав твій з путіним план!
показати весь коментар
11.08.2025 21:56 Відповісти
а вони наступали на граблі. Доввб ойод маразматичний. Ото-то союзничок лять
показати весь коментар
11.08.2025 21:56 Відповісти
Хай ***** поставить Трумпа своїм головнокомандуючим
показати весь коментар
11.08.2025 21:56 Відповісти
Повний деградант!!!
показати весь коментар
11.08.2025 21:56 Відповісти
Долб...ізм не залежить від місця держави на планеті. В США своїх 73% вистачає. Це біда
показати весь коментар
11.08.2025 21:57 Відповісти
ой їб* нуться ,тухлі гнуться ..доні ,та закрий рота ,мухи летять ,консерватори ви що там всі такі ?!!!
показати весь коментар
11.08.2025 21:57 Відповісти
Больше всего о войне любят порассуждать те, кто на ней не был. Трамп, успешно откосивший от вьетнамской, знатный специалист по военным вопросам.
показати весь коментар
11.08.2025 21:57 Відповісти
Він настільки такий тупий чи прикидаєтся ? ну кінчена брехлива мерзота.
показати весь коментар
11.08.2025 21:57 Відповісти
Він ДІЙСНО настільки такий тупий....
показати весь коментар
11.08.2025 22:03 Відповісти
Гей, досить гнати на "етава мощнава старіка, ацца амєріканской дємакра... йой, республікократіі"!
показати весь коментар
11.08.2025 22:12 Відповісти
на месте ***** надо быть осторожным с Трампом, потому что оно неадекватное
показати весь коментар
11.08.2025 21:58 Відповісти
Они и так были в Киеве, но Дерьмак с Татаровым их затоптали. А что делал Дерьмак с Кадыровцами- страшно описать. Примерно это же он делает и с другими партнёрами.
Но круче всех разобрался с ними Янелох. Он их Мивиной накормил под песни Поплавского.
показати весь коментар
11.08.2025 21:58 Відповісти
"Он их Мивиной накормил..."
І вони подудонілісь!
показати весь коментар
11.08.2025 22:13 Відповісти
Просто в сільській місцевості був Ляшко з вилами і знищив 4 танкові дивізії. Чхати він хотів на якісь там 2000 танків
показати весь коментар
11.08.2025 21:58 Відповісти
Тобто виходить, що даремно асфальт новий клали?)
показати весь коментар
11.08.2025 21:59 Відповісти
як ти встиг раніше мене.....
показати весь коментар
11.08.2025 22:00 Відповісти
Зелька спецом шоссе проклав, асфальт свіжий, дороги, мости там та погран-переходи відкрив!!! Це повна неповага до пісюаніста, просто плевок в його чесную пику.
показати весь коментар
11.08.2025 21:59 Відповісти
От як коментувати вислови дуже старого деменціозномаразматичного кретина?
Я пас.
показати весь коментар
11.08.2025 21:59 Відповісти
Мля, только меня раздражает эта говорящая бред, рыжая голова?😌
показати весь коментар
11.08.2025 22:00 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 22:00 Відповісти
...просто застрягли...в багнюці. непроходнячок получивфсь
показати весь коментар
11.08.2025 22:04 Відповісти
І да, що стосується Полтавщини, ажжж свербить сказати - Лохвиця (колона в яру фсьо), Гадяч - вобше сафарі, московський Бобрик, Веприк (байрактар де-кілька разів влупив так, що до цих пір знаходять запчастини на узбіччях)...Коротше, Дон-дон-дон
показати весь коментар
11.08.2025 22:09 Відповісти
Дядьку, ти тік-ток передивився? Лягай спати, відпочинь.
показати весь коментар
11.08.2025 22:00 Відповісти
Трамп міг стати президентом в 2020 році але вибрав блискавичне рішення штурманути Капітолій і застряг в багнюці !
показати весь коментар
11.08.2025 22:00 Відповісти
Яке ж воно кончене. А 60-ти кілометрові рашистські колони по полям і лісам їхали? Я впевнений що Тампона постійно гризе що ***** не вдалося захопити Україну 4 роки тому. Тому Тампон хоче віддати Україну рашистам по частинах.
показати весь коментар
11.08.2025 22:01 Відповісти
Краще мовчати.якщо не в курсі.
показати весь коментар
11.08.2025 22:01 Відповісти
Після президенства, буде працювати у зеленського -військовим радником...
показати весь коментар
11.08.2025 22:01 Відповісти
Та це ж вже було пару місяців тому
показати весь коментар
11.08.2025 22:02 Відповісти
Трампон звиздуй за крейсером москва !
показати весь коментар
11.08.2025 22:03 Відповісти
***** та Трампло - знищать цей світ!
показати весь коментар
11.08.2025 22:03 Відповісти
Повторив вчинок І.Сусаніна...
Може Буданов назве імя генерала?
показати весь коментар
11.08.2025 22:03 Відповісти
Надо что бы этому потерявшему все берега лжецу кто ни будь дал по башке, а то он совсем заврался
показати весь коментар
11.08.2025 22:04 Відповісти
Як ми вже неодноразово впевнились, Тампон постійно дивиться рашистські новини де рашисти виправдовують свої поразки певними обставинами. Так що ви хочете від цього рижого обмудка який вже їде на росийску Аляску. Не дай Бог Україні піти найменші поступки і щось підписати. Тампон завтра скаже що він ніпричому а то все ви самі винні бо у вас немає доріг і Зеленський напав на розії і вобще всі фашистив світі крім нього і *****
показати весь коментар
11.08.2025 22:04 Відповісти
Йому хто небудь скаже, що він...ідіот?
показати весь коментар
11.08.2025 22:05 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 22:06 Відповісти
На Покровському напрямку трупи
рашистів лежать купами,а вони
продовжують лізти.Вони гинуть
заради грошей...нічтожна нація
показати весь коментар
11.08.2025 22:06 Відповісти
Які мудаки тепер консультують Трумпа... (Трумп з маском закрили відділи ЦРУ які спеціалізувались на Росії та Україні ще в лютому і звільнили всіх фахівців).
показати весь коментар
11.08.2025 22:06 Відповісти
З ним усе ясно !
показати весь коментар
11.08.2025 22:07 Відповісти
Иногда люди выбирают больного человека..... Хорошо хоть только на четыре года. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
11.08.2025 22:08 Відповісти
Градус безглуздя з цими дідами зростає з кожним часом, і стає зрозуміло що миром правлять вижівші з розуму діди!
показати весь коментар
11.08.2025 22:09 Відповісти
цікаво, що йому краще заходить..., гриби? трава, може ще щось...
показати весь коментар
11.08.2025 22:10 Відповісти
Хто йому таку х..ню розповіда, складається враження, що в Штатах працює відділ пропаганди по відбілюванню ху.ла.
показати весь коментар
11.08.2025 22:10 Відповісти
іЬанько
та й годі
показати весь коментар
11.08.2025 22:11 Відповісти
Даже не знаю, что сказать....
показати весь коментар
11.08.2025 22:12 Відповісти
якби мати трампона
не народила його стоячи
то воно б не ********* на усю руду голову
показати весь коментар
11.08.2025 22:12 Відповісти
******* дійсно набудувало якісні дороги для наспупу русні.
показати весь коментар
11.08.2025 22:13 Відповісти
Хоч би туда Зеленський не вздумав їхати. Бо один виродок буде про печенігів і половців нести, інший про українське болото і третю світову, і точно доведуть до драки.
показати весь коментар
11.08.2025 22:13 Відповісти
 
 