Трамп: "Росіяни були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"
Президент США Дональд Трамп вважає, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська армія могла би дістатися Київа за 4 години, однак "танки застряли в багнюці".
Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці",- сказав американський лідер.
Трамп сказав, що не знає, хто саме з російського військового керівництва надав цей наказ.
"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Володимира (Путіна, - ред.), його, мабуть, вже немає",- додав очільник США.
Довбо#об!
Шла шаша по шосе
.
-Тому що получили *****©
Но круче всех разобрался с ними Янелох. Он их Мивиной накормил под песни Поплавского.
І вони подудонілісь!
Я пас.
Може Буданов назве імя генерала?
рашистів лежать купами,а вони
продовжують лізти.Вони гинуть
заради грошей...нічтожна нація
та й годі
не народила його стоячи
то воно б не ********* на усю руду голову