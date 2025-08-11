РУС
Новости
3 891 68

Трамп консультировался с Орбаном по поводу войны в Украине

Встреча Орбана и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно войны России против Украины.

Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме 11 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Трамп охарактеризовал Орбана как "очень умного человека", отметив, что он имеет как сторонников, так и противников.

Американский президент рассказал, что задал Орбану вопрос, сможет ли Украина победить в войне против России.

"Он посмотрел на меня, будто говоря: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия - огромная страна, и они завоевали свою страну и завоевали свою жизнь через войны. Они воюют. Это то, чем они занимаются". Он сказал: "Китай победит вас торговлей. Россия победит вас войной". Это было очень интересно", - сказал Трамп.

Смотрите: Трамп оговорился, что поедет на встречу с Путиным в Россию, - СМИ. ВИДЕО (обновлено)

+25
11.08.2025 22:08 Ответить
+22
Всі підари як оті орбани ,фіцики та кімчики розумні і пушисті як і ***** ...Рижий-ти курва а не през..
11.08.2025 22:08 Ответить
+20
А що на американських ярмарках перевелися провидці?

Ітіть у Трампа консультанти - не Британія, не Франція, не Німеччина, не Італія... А якийсь сраний чушпан на утриманні.
11.08.2025 22:11 Ответить
А з зі своїм друзякою кімом ?
11.08.2025 22:07 Ответить
з клоуном в Мак Дональдсі теж було б не зайвим проконсультуватись, він теж має як прихильників так і противників і не таких смішний як Орбан. І взагалі якщо ти під наркотою то можна консультуватись навіть з Гітлером!
11.08.2025 22:16 Ответить
Всі підари як оті орбани ,фіцики та кімчики розумні і пушисті як і ***** ...Рижий-ти курва а не през..
11.08.2025 22:08 Ответить
Закарпаття хоче, рюрік мадярський. Словакі мабуть теж, щось вони дуже актівно Путіну зад лижуть.
11.08.2025 22:08 Ответить
11.08.2025 22:08 Ответить
Він просто йо...тий цей Ваш Трамп
11.08.2025 22:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HgPzf2cv2ME

Як Трамп з хйлом нажарили увесь світ "помилкою" Віткоффа - Швець
11.08.2025 22:10 Ответить
Срочно спросить совета у Лукашенко, он даже карту может показать...Дятлы, шо с них взять.
11.08.2025 22:11 Ответить
"Я покажу, хдє планіровалось нападєніє..."

11.08.2025 22:45 Ответить
А що на американських ярмарках перевелися провидці?

Ітіть у Трампа консультанти - не Британія, не Франція, не Німеччина, не Італія... А якийсь сраний чушпан на утриманні.
11.08.2025 22:11 Ответить
Іпатт порадника знайшов 😲
Один дегенерат розпитував у іншого 🤬
11.08.2025 22:11 Ответить
А с плюшевимДімкою він не консультувався?
11.08.2025 22:12 Ответить
Брати по розуму ,два негідника які раніше завербували в кгб і підтримують воєного злочинця ,коли ви вже зникнете назавжди. ?
11.08.2025 22:12 Ответить
Знайшов з ким радитись.
11.08.2025 22:13 Ответить
Певно путін йому порадив, він до "друга Владіміра" прислухається у всьому.
11.08.2025 22:18 Ответить
Два дебила это сила.
11.08.2025 22:14 Ответить
Орбан корумпований злодій. Його карєру з самого початку фінансував Сьома Могілєвіч і знімав на відео всі акти передачі грошей і зобовязання які Орбан на себе брав. Зараз Сьома, до речі керівник Юлі, знаходиться в ********** і вірно служить *****. Трумпу мали б повідомити про "видатну біографію" Орбана. Але ... в Європі це знають і нічого не роблять... "Чому" питання риторичне...
11.08.2025 22:15 Ответить
До речі, цікаво. А ну ж, надайте, будь ласка, якийсь пруф про "юльку-воровку, "соньку-золотую ручку" разом з могілєвічєм".
От, жодного разу про таке ніде не бачив.
Не повірите, навіть про Порошенка було, - що він теж працює разом з Могілєвичем. Хоча я в це не вірю. Але, ось вам, - https://www.youtube.com/watch?v=NXSVs8eO9CA

Мені самому цікаво, - а шо там про юльку - агєнтку могілєвіча? Звідки роги ростуть?
Чому про це раніше не повідомляли? Кремлівська змова, нєбось. )))
11.08.2025 22:58 Ответить
Всім відомо що юлька це московська зозуля, газова принцеса, кремлівська шльондра, путинська підстилка.
11.08.2025 23:01 Ответить
Ну да, - всім відомо, шо на заборі написано "х...й". Це всі знають.
Залізобетонний пруф.
11.08.2025 23:07 Ответить
А що робити? Як напишеш по-іншому - тебе змішають з лайном. Доводиться підлаштовуватись.
11.08.2025 23:37 Ответить
Нє, - не змішають, а просто забанять.
Я, наприклад, навів цитату Порошенка 2014 року (скріншот з відомого українського (проукраїнського) сайту). - Забанили.
Мені так стало обідно за Петра Олексійовича... Бісові порохофоби! )))
11.08.2025 23:45 Ответить
У нас мдам Капітєльман називали "газовою принцесою". Бжезінськи називав її саркастично "леді вартістю в 8 мільярдів". Всі її статки від тісної співпраці з Сьомою Могілєвічєм, який був на 1 місці в списку розшуку ФБР. Тому, щойно мадам стала премєром за Ющенка, то по своїй квоті призначила Турчинова головою СБУ. На цій посаді він відзначився лише одним - знищенням справи Сьоми Могілєвіча, в якій чітко і недвозначно була зафіксована співпраця Юлі з Сьомою. А це десятки томів і 10 000 оплачених годин спостереження в різних країнах. Генерали буквально скрипіли зубами і вкривались багровими плямами від такого... свинства.
11.08.2025 23:11 Ответить
Ну, припустимо, я згоден. Але, де я про це можу прочитати ? Авторитетний журналіст у відомому виданні? Публіцистична стаття на притомному сайті (а не у телеграм-помийниці)?
Ну, хоча б щось... Крім хворобливих фантазій.

11.08.2025 23:17 Ответить
Юлька вже давно неактуальна - "жізні вишєл жівієльний сок і із жопи струітся пєсок". Це вчорашній день. Все є в мережі. Вам треба? Шукайте і знайдете. Чортів які вже ніколи не повернуться з бази видаляю. Вона мені з 2004 по 2014 (за 10 років) так остогидла що занурюватися знову в це лайно не маю потреби і бажання...
11.08.2025 23:55 Ответить
Якби була неактуальна, ви б про неї навіть не згадували.
То навіщо тоді, цитую" із жопи пєсок" тут розкидаєте по сайту?
Ну, неактуальна, - то заспокоїлися б уже.
Немає пруфів, - значить, "пєсок" ваш смердить застояною регіАнальщиною.
Бавтеся таким пісочком у пісочниці вдома, а не тягніть його до пристойної публіки. )))
12.08.2025 00:21 Ответить
І чому ви не були суддею-прокурором, коли Яник садив Юльку по-дебільному.
Ви б її точно законно посадили. Адже у вас така купа компромату на неї.
Шкода, що колєга Родіон Кірєєв https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2430809-sudda-timosenko-stav-moskovskim-advokatom-zmi.html накивав п'ятами у мацкву. Адвокатствує там тепер.
Злобна Юлька вигнала з України такого чесного суддю. От, профура!

11.08.2025 23:27 Ответить
Янукович посадив Юльку за розпорядженням з москви, де вже були посаджені 8 топ чиновників які співпрацювали з Юлькою. До речі, Сьому арештували в москві за три місяці до приїзду Юльки і підписання "газових угод". Його три місяці пресували на Лубянці і він злив все на Юльку. Якби Юлька не підписала ті угоди то був би суд і строк від 12 років. І не в санаторно-курортні палаті 54 жіночої колонії в Харкові, а десь в районі-Байкало_Амурської магістралі...
11.08.2025 23:49 Ответить
Вау! Які точні свєдєнія! А де я можу про це почитати?
Чи це строго сєкрєтна таємнича таємниця?
"Тєбє би, начальнік, кніжкі пісать" (с)

11.08.2025 23:54 Ответить
Стаття на сайті BBC. Юлія Тимошенко звинуватила тодішню українську владу у зв'язках з російською мафією за посередництва компанії "РосУкрЕнерго", якою володіє гангстер Сємьон Могілєвіч. Ну, то це Юлька сама на себе донос подала?
Хто не геть тупий, той пам'ятає, як Юлька воювала з РосУкрЕнерго, за якою стояли її вороги Фірташ і Могілєвіч. Чи це вона сама з собою воювала?
Звиняйте, але на шизофренію я поки що не страждаю.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, КОЛИШНЯ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ: Україна з газопроводами відіграє життєво важливу роль в енергетичній безпеці як України, так і Європи, включаючи Велику Британію.

СТІВ БРЕДШОУ: Колишню прем'єр-міністрку Юлію Тимошенко називали газовою принцесою через статки, які вона зробила на газі ще в 1990-х роках.

Вона стала однією з зірок демократичної помаранчевої революції в Україні. Зараз, очолюючи українську опозицію, вона привернула увагу світу до контролю «РосУкрЕнерго» над трубопроводом до Європи.

СТІВ БРЕДШОУ: Чи варто нам турбуватися про спільне використання газопроводу з «РосУкрЕнерго»?

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: Без жодних сумнівів! Є реальна причина для занепокоєння, бо з такою корумпованою політичною системою ніхто не може почуватися в безпеці. З дня створення цієї компанії і я, і моя політична команда чітко заявляли, що сама «РосУкрЕнерго» та всі угоди, підписані з цією компанією, стосуються не лише газу - це велика політика, яка може загрожувати стабільності поставок газу не лише до України, а й до Європи. Стабільності та безпеки неможливо досягти, коли така тіньова структура пов'язана з такими величезними обсягами поставок газу.

СТІВ БРЕДШОУ: Партія пані Тимошенко стверджувала в парламенті, що це підприємство було прикриттям для місцевої мафії та провідних російських політиків.

Половина акцій «РосУкрЕнерго» належить «Газпрому» - російській державній газовій монополії. Люди, що стоять за іншою половиною, залишаються загадкою. Але партія пані Тимошенко припустила, що до їхнього складу входить сумнозвісний нібито УКРАЇНСЬКИЙ гангстер.

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: Коли я була Прем'єр-міністром, ми надали Президенту України документальні докази того, що за компанією «РосУкрЕнерго» стоять потужні кримінальні структури. Як політик, можу сказати лише одне: у нас немає жодних сумнівів, що за всією операцією під назвою «РосУкрЕнерго» стоїть людина на ім'я Могилевич.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/6121508.stm
12.08.2025 00:09 Ответить
Часи складні, грошей нема, а платять тільки за брехню на Юльку
11.08.2025 23:58 Ответить
А якщо Трамп сам такий же? Який сенс щось йому про це говорити
11.08.2025 23:00 Ответить
Знайшов консультанта, ще з бульбофюрером проконсультуйся - хай розкаже як росіяни додому їхали через Київ.
11.08.2025 22:16 Ответить
Так Орбан був ганцом від хйла до доні усі ці буремні місяці ще з виборів ... Й зараз доні перед зустріччю з хйлом дає йому знак - так -так я все вивчив й робив за твоєю малявою переданою Орбаном ... Готуй нові плани й проекти для мене - щаслива мить прямого контакту .
11.08.2025 22:16 Ответить
Трамп пішов по наклонній...
11.08.2025 22:18 Ответить
Ще з одним долбойобом і ************** воно проконсультувалось. Ще нехай з Бульбофюрером і Кінченином прокунсультується як і скільки Україна повинна віддати своєї землі і своїх людей.
11.08.2025 22:18 Ответить
Трампу треба більше пресконференцій давати , адже він повний ідіот!😂😂😂😂
11.08.2025 22:21 Ответить
Він на пресконференції зробив повну доповідь для хйла про все зроблене за програмою , котру передавали йому Орбан з ВіткофФом - ЗАНАВЄС!!!
11.08.2025 22:36 Ответить
Хай ще проконсультується з розміновувачем Чонгару і Маріуполя, і з тим, хто забрав бригади з Гостомелюі і з-під Харкова. Теж багато цікавого дізнається.
11.08.2025 22:25 Ответить
Трампон Трампакс ты лучше с Ыном посоветуйся!!🤡🥳🤪🤣😆 **********! 🤡 🤣 🥳 🤡 🤣
11.08.2025 22:26 Ответить
це як творожніков завжди приїжджає до зєлічьки порадитись та вислухати потужно-мудрі зауваження з приводу планування військових операцій )) а до всих цих були пєтька, чапаєв і дєдушки бульбохуйла, з чугунка )))
11.08.2025 22:31 Ответить
В принципі, Трамп міг ще з цього приводу в полковника КГБ/ФСБ фрау Меркель проконсулюватись.
11.08.2025 22:32 Ответить
"...Йозеф Геббельс зумів створити на Заході ілюзію, що саме Бенеш є тим, хто створює проблему, а німецька меншина в Чехословаччині піддається утискам. Мовляв, цю несправедливість необхідно усунути.

Саме Прага, на переконання більшості європейців, була винною в конфлікті і хотіла "втягнути Європу в безглузду війну", лише тому, що не бажала надати німецькій меншині ті права, на які вона заслуговувала..... .

"План Z"

69-річний Невіл Чемберлен вперше в житті сидів на борту літака. Борт летів з Лондона до Мюнхена, де на прем'єр-міністра вже мав чекати особистий потяг до Берхтесґадену, неофіційної резиденції Фюрера.

Поїздка була власною ініціативою британського прем'єра, про яку знало лише вкрай обмежене коло осіб. В останню мить прем'єр повідомив свого французького колегу Едуара Даладьє. Француз підтримав ідею Чемберлена - особиста зустріч з Гітлером видавалась останньою можливістю уникнути повномасштабної війни.....

Президента Чехословаччини Едварда Бенеша Чемберлен взагалі не повідомив про переговори з Гітлером. Коли про поїздку довідався посол Чехословаччини у Великобританії Ян Масарик, він відправив до Праги в'їдливу телеграму:

"Боюсь, що стареча амбіція Чемберлена стати миротворцем Європи буде його спонукати до успіху за будь-яку ціну. А такий успіх можливий лише за наш рахунок"...



Масарик не помилявся. При першій ж зустрічі з Адольфом Гітлером 15 вересня Невіл Чемберлен допустив катастрофічний дипломатичний промах:

"Особисто я не маю нічого проти від'єднання судетських німців від решти Чехословаччини за умови, якщо будуть залагоджені усі практичні проблеми. Але я повинен порадитися зі своїми колегами. Тоді ми могли зустрітися ще раз."

Така щедрість, здавалося, стала несподіванкою навіть для самого Гітлера. Протягом останніх місяців саме чинник можливого втручання Великобританії та Франції був чи не головним стримуючим фактором проти відкритого німецького вторгнення в Чехословаччину. Тепер Фюрер розумів, що погрози Заходу були блефом.

Водночас, Чемберлен жодним чином не згадував про участь чехословацької сторони, що цілком задовольняло Гітлера. Для Райху така відвертість Чемберлена була дипломатичною перемогою без бою. Проте не лише Гітлер був задоволений зустріччю.

Коли наступного дня літак Чемберлена приземлився в аеропорту Гестонна заході Лондона, прем'єр був щасливий. Його план працював, залишилася "дрібниця" - переконати Бенеша віддати чехословацькі території Райху.

Ультиматум

Чемберлен скоординував подальші дії з французьким урядом, в якому окрім прем'єр-міністра Даладьє одну з ключових ролей відігравав міністр закордонних справ Жорж Бонне.

Він відкрито заявляв, що "без Британії Франція нічого не робитиме для Чехословаччини" незважаючи на союзницький договір, і просив Британію "витягти Францію з цього договору"...."

11.08.2025 22:34 Ответить
"Живут ли зебры в Венгрии?": глава МИД Польши Радослав Сикорский поделился видео с роскошной дачей венгерского премьера Орбана

"Являются ли зебры традиционными сельскохозяйственными животными в Венгрии?", - поинтересовался министр под роликом.

На видео Telex показаны кадры дачи семьи https://t.me/Pravda_Gerashchenko/120653 Виктора Орбана, стоимостью €30 млн. На территории есть двухэтажные дома, декоративный сад, подземный гараж, теплицы, водоемы и... зебры.
11.08.2025 22:36 Ответить
Орбан Главный По Тарелочкам
Умный Аж Жуть
11.08.2025 22:42 Ответить
Цьому рудому телепню треба ще проконсультуватися з Медведєвим та Кім Чин Іном...
11.08.2025 22:42 Ответить
Орбан вже на побігушках не лише в Фуйла, а й в Сі.
11.08.2025 22:42 Ответить
Хай Трамп краще проконсультується з горилою у київському зоопарку - там реально IQ зашкалює порівняно із трампівськими радниками. До того ж ця шляхетна тварина погребувала б навіть срати сісти поруч з орбаном.
11.08.2025 22:44 Ответить
А йому ніхто не розповів.скільки війн Росія програла?
Бути у руля великої держави.а нічого не знати...це треш.Хоч би щось розузнав про українців.про кацапів.хто як воює.а потім робив свої ляпи на весь білий світ.
11.08.2025 22:47 Ответить
Я заморився повторювать, що наша надія тільки на Господа Бога
11.08.2025 22:59 Ответить
А якщо Його немає?
11.08.2025 23:06 Ответить
Тоді на Аллаха. Чи Будду. Хтось жеж має бути...
11.08.2025 23:40 Ответить
11.08.2025 22:53 Ответить
11.08.2025 23:39 Ответить
В якому ракурсі? Де орбанізм а де Україна і війна на її землях. ??
11.08.2025 22:58 Ответить
Ну не може хвора людина керувати світовою демократією. Лишається тільки версія про краснова
11.08.2025 22:58 Ответить
Можливо Большой Брат всєя ФША вивчав погляд фашистів-салашістів під час угорсько-фашистької окупації усср
11.08.2025 23:00 Ответить
Не добре ігнорувати товариша Кіма, з ним теж треба проконсультуватися.
11.08.2025 23:09 Ответить
*** с ним с Трампом. Вы понимаете уровень развития страны, которая выбрала этого имбецила в президенты?
11.08.2025 23:09 Ответить
У Трампа радники одні гандони, як у Зелі?
11.08.2025 23:12 Ответить
американо- угорські членососи куйла консультувалися.що цілком закономірно.Свій до свого по своє.
11.08.2025 23:16 Ответить
Мабуть Трамп хоче створити Світовий Конгрес пацієнтів психіатричних лікарень, бо останнім часом він спілкується виключно з ідіотами
11.08.2025 23:21 Ответить
Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". І саме тому треба якнайшвидше схилити перед ними коліна...
11.08.2025 23:32 Ответить
Питання до МОНУ: чому міністерство дозволяє в нас в Берегові функціонування розплідника сепаратизму та підривної діяльності - вже незабаром у статусі університету - інституту ім. Ференца Ракоці. Це ж копання могили самому собі.

Орбан недаремно фінансує такі проекти як інститут Ф. Ракоці, виділяє різноманітні гранти і т.п. по всьому периметру своїх кордонів. При цьому претензії в Орбана не тільки на Карпатолйо (Закарпаття), але ще більші претензії на територію західної Румунії та південної Словаччини.
11.08.2025 23:37 Ответить
Ох жеж *** твойу мать! Знайшов з ким консультуватися...
11.08.2025 23:42 Ответить
Орбан Предскзамус? Или Орбан Настрадатель?
11.08.2025 23:44 Ответить
жах якийсь. Очам не вірю...
11.08.2025 23:57 Ответить
Орбан все знає. Він заглядав в очко пуйлу. Не кожному це дозволено
12.08.2025 00:14 Ответить
 
 