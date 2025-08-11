Трамп консультировался с Орбаном по поводу войны в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно войны России против Украины.
Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме 11 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Трамп охарактеризовал Орбана как "очень умного человека", отметив, что он имеет как сторонников, так и противников.
Американский президент рассказал, что задал Орбану вопрос, сможет ли Украина победить в войне против России.
"Он посмотрел на меня, будто говоря: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия - огромная страна, и они завоевали свою страну и завоевали свою жизнь через войны. Они воюют. Это то, чем они занимаются". Он сказал: "Китай победит вас торговлей. Россия победит вас войной". Это было очень интересно", - сказал Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як Трамп з хйлом нажарили увесь світ "помилкою" Віткоффа - Швець
Ітіть у Трампа консультанти - не Британія, не Франція, не Німеччина, не Італія... А якийсь сраний чушпан на утриманні.
Один дегенерат розпитував у іншого 🤬
От, жодного разу про таке ніде не бачив.
Не повірите, навіть про Порошенка було, - що він теж працює разом з Могілєвичем. Хоча я в це не вірю. Але, ось вам, - https://www.youtube.com/watch?v=NXSVs8eO9CA
Мені самому цікаво, - а шо там про юльку - агєнтку могілєвіча? Звідки роги ростуть?
Чому про це раніше не повідомляли? Кремлівська змова, нєбось. )))
Залізобетонний пруф.
Я, наприклад, навів цитату Порошенка 2014 року (скріншот з відомого українського (проукраїнського) сайту). - Забанили.
Мені так стало обідно за Петра Олексійовича... Бісові порохофоби! )))
Ну, хоча б щось... Крім хворобливих фантазій.
То навіщо тоді, цитую" із жопи пєсок" тут розкидаєте по сайту?
Ну, неактуальна, - то заспокоїлися б уже.
Немає пруфів, - значить, "пєсок" ваш смердить застояною регіАнальщиною.
Бавтеся таким пісочком у пісочниці вдома, а не тягніть його до пристойної публіки. )))
Ви б її точно законно посадили. Адже у вас така купа компромату на неї.
Шкода, що колєга Родіон Кірєєв https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2430809-sudda-timosenko-stav-moskovskim-advokatom-zmi.html накивав п'ятами у мацкву. Адвокатствує там тепер.
Злобна Юлька вигнала з України такого чесного суддю. От, профура!
Чи це строго сєкрєтна таємнича таємниця?
"Тєбє би, начальнік, кніжкі пісать" (с)
Хто не геть тупий, той пам'ятає, як Юлька воювала з РосУкрЕнерго, за якою стояли її вороги Фірташ і Могілєвіч. Чи це вона сама з собою воювала?
Звиняйте, але на шизофренію я поки що не страждаю.
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, КОЛИШНЯ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ: Україна з газопроводами відіграє життєво важливу роль в енергетичній безпеці як України, так і Європи, включаючи Велику Британію.
СТІВ БРЕДШОУ: Колишню прем'єр-міністрку Юлію Тимошенко називали газовою принцесою через статки, які вона зробила на газі ще в 1990-х роках.
Вона стала однією з зірок демократичної помаранчевої революції в Україні. Зараз, очолюючи українську опозицію, вона привернула увагу світу до контролю «РосУкрЕнерго» над трубопроводом до Європи.
СТІВ БРЕДШОУ: Чи варто нам турбуватися про спільне використання газопроводу з «РосУкрЕнерго»?
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: Без жодних сумнівів! Є реальна причина для занепокоєння, бо з такою корумпованою політичною системою ніхто не може почуватися в безпеці. З дня створення цієї компанії і я, і моя політична команда чітко заявляли, що сама «РосУкрЕнерго» та всі угоди, підписані з цією компанією, стосуються не лише газу - це велика політика, яка може загрожувати стабільності поставок газу не лише до України, а й до Європи. Стабільності та безпеки неможливо досягти, коли така тіньова структура пов'язана з такими величезними обсягами поставок газу.
СТІВ БРЕДШОУ: Партія пані Тимошенко стверджувала в парламенті, що це підприємство було прикриттям для місцевої мафії та провідних російських політиків.
Половина акцій «РосУкрЕнерго» належить «Газпрому» - російській державній газовій монополії. Люди, що стоять за іншою половиною, залишаються загадкою. Але партія пані Тимошенко припустила, що до їхнього складу входить сумнозвісний нібито УКРАЇНСЬКИЙ гангстер.
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: Коли я була Прем'єр-міністром, ми надали Президенту України документальні докази того, що за компанією «РосУкрЕнерго» стоять потужні кримінальні структури. Як політик, можу сказати лише одне: у нас немає жодних сумнівів, що за всією операцією під назвою «РосУкрЕнерго» стоїть людина на ім'я Могилевич.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/6121508.stm
Саме Прага, на переконання більшості європейців, була винною в конфлікті і хотіла "втягнути Європу в безглузду війну", лише тому, що не бажала надати німецькій меншині ті права, на які вона заслуговувала..... .
"План Z"
69-річний Невіл Чемберлен вперше в житті сидів на борту літака. Борт летів з Лондона до Мюнхена, де на прем'єр-міністра вже мав чекати особистий потяг до Берхтесґадену, неофіційної резиденції Фюрера.
Поїздка була власною ініціативою британського прем'єра, про яку знало лише вкрай обмежене коло осіб. В останню мить прем'єр повідомив свого французького колегу Едуара Даладьє. Француз підтримав ідею Чемберлена - особиста зустріч з Гітлером видавалась останньою можливістю уникнути повномасштабної війни.....
Президента Чехословаччини Едварда Бенеша Чемберлен взагалі не повідомив про переговори з Гітлером. Коли про поїздку довідався посол Чехословаччини у Великобританії Ян Масарик, він відправив до Праги в'їдливу телеграму:
"Боюсь, що стареча амбіція Чемберлена стати миротворцем Європи буде його спонукати до успіху за будь-яку ціну. А такий успіх можливий лише за наш рахунок"...
Масарик не помилявся. При першій ж зустрічі з Адольфом Гітлером 15 вересня Невіл Чемберлен допустив катастрофічний дипломатичний промах:
"Особисто я не маю нічого проти від'єднання судетських німців від решти Чехословаччини за умови, якщо будуть залагоджені усі практичні проблеми. Але я повинен порадитися зі своїми колегами. Тоді ми могли зустрітися ще раз."
Така щедрість, здавалося, стала несподіванкою навіть для самого Гітлера. Протягом останніх місяців саме чинник можливого втручання Великобританії та Франції був чи не головним стримуючим фактором проти відкритого німецького вторгнення в Чехословаччину. Тепер Фюрер розумів, що погрози Заходу були блефом.
Водночас, Чемберлен жодним чином не згадував про участь чехословацької сторони, що цілком задовольняло Гітлера. Для Райху така відвертість Чемберлена була дипломатичною перемогою без бою. Проте не лише Гітлер був задоволений зустріччю.
Коли наступного дня літак Чемберлена приземлився в аеропорту Гестонна заході Лондона, прем'єр був щасливий. Його план працював, залишилася "дрібниця" - переконати Бенеша віддати чехословацькі території Райху.
Ультиматум
Чемберлен скоординував подальші дії з французьким урядом, в якому окрім прем'єр-міністра Даладьє одну з ключових ролей відігравав міністр закордонних справ Жорж Бонне.
Він відкрито заявляв, що "без Британії Франція нічого не робитиме для Чехословаччини" незважаючи на союзницький договір, і просив Британію "витягти Францію з цього договору"...."
"Являются ли зебры традиционными сельскохозяйственными животными в Венгрии?", - поинтересовался министр под роликом.
На видео Telex показаны кадры дачи семьи https://t.me/Pravda_Gerashchenko/120653 Виктора Орбана, стоимостью €30 млн. На территории есть двухэтажные дома, декоративный сад, подземный гараж, теплицы, водоемы и... зебры.
Умный Аж Жуть
Бути у руля великої держави.а нічого не знати...це треш.Хоч би щось розузнав про українців.про кацапів.хто як воює.а потім робив свої ляпи на весь білий світ.
Орбан недаремно фінансує такі проекти як інститут Ф. Ракоці, виділяє різноманітні гранти і т.п. по всьому периметру своїх кордонів. При цьому претензії в Орбана не тільки на Карпатолйо (Закарпаття), але ще більші претензії на територію західної Румунії та південної Словаччини.