Трамп консультировался с Орбаном по поводу войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что консультировался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном относительно войны России против Украины.

Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме 11 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Трамп охарактеризовал Орбана как "очень умного человека", отметив, что он имеет как сторонников, так и противников.

Американский президент рассказал, что задал Орбану вопрос, сможет ли Украина победить в войне против России.

"Он посмотрел на меня, будто говоря: "Какой глупый вопрос". Он сказал: "Россия - огромная страна, и они завоевали свою страну и завоевали свою жизнь через войны. Они воюют. Это то, чем они занимаются". Он сказал: "Китай победит вас торговлей. Россия победит вас войной". Это было очень интересно", - сказал Трамп.

