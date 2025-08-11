Трамп консультувався з Орбаном щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що консультувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо війни Росії проти України.

Про це Трамп розповів на пресконференції в Білому домі 11 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Трамп охарактеризував Орбана як "дуже розумну людину", зауваживши, що він має як прихильників, так і противників.

Американський президент розповів, що поставив Орбану питання, чи зможе Україна перемогти у війні проти Росії.

"Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія — величезна країна, і вони завоювали свою країну і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються". Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". Це було дуже цікаво", — сказав Трамп.

