Трамп консультувався з Орбаном щодо війни в Україні

Зустріч Орбана та Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що консультувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо війни Росії проти України.

Про це Трамп розповів на пресконференції в Білому домі 11 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Трамп охарактеризував Орбана як "дуже розумну людину", зауваживши, що він має як прихильників, так і противників.

Американський президент розповів, що поставив Орбану питання, чи зможе Україна перемогти у війні проти Росії.

"Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія — величезна країна, і вони завоювали свою країну і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються". Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". Це було дуже цікаво", — сказав Трамп.

11.08.2025 22:08 Відповісти
Всі підари як оті орбани ,фіцики та кімчики розумні і пушисті як і ***** ...Рижий-ти курва а не през..
11.08.2025 22:08 Відповісти
А що на американських ярмарках перевелися провидці?

Ітіть у Трампа консультанти - не Британія, не Франція, не Німеччина, не Італія... А якийсь сраний чушпан на утриманні.
11.08.2025 22:11 Відповісти
А з зі своїм друзякою кімом ?
11.08.2025 22:07 Відповісти
з клоуном в Мак Дональдсі теж було б не зайвим проконсультуватись, він теж має як прихильників так і противників і не таких смішний як Орбан. І взагалі якщо ти під наркотою то можна консультуватись навіть з Гітлером!
11.08.2025 22:16 Відповісти
Всі підари як оті орбани ,фіцики та кімчики розумні і пушисті як і ***** ...Рижий-ти курва а не през..
11.08.2025 22:08 Відповісти
Закарпаття хоче, рюрік мадярський. Словакі мабуть теж, щось вони дуже актівно Путіну зад лижуть.
11.08.2025 22:08 Відповісти
11.08.2025 22:08 Відповісти
Він просто йо...тий цей Ваш Трамп
11.08.2025 22:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HgPzf2cv2ME

Як Трамп з хйлом нажарили увесь світ "помилкою" Віткоффа - Швець
11.08.2025 22:10 Відповісти
Срочно спросить совета у Лукашенко, он даже карту может показать...Дятлы, шо с них взять.
11.08.2025 22:11 Відповісти
"Я покажу, хдє планіровалось нападєніє..."

11.08.2025 22:45 Відповісти
А що на американських ярмарках перевелися провидці?

Ітіть у Трампа консультанти - не Британія, не Франція, не Німеччина, не Італія... А якийсь сраний чушпан на утриманні.
11.08.2025 22:11 Відповісти
Іпатт порадника знайшов 😲
Один дегенерат розпитував у іншого 🤬
11.08.2025 22:11 Відповісти
А с плюшевимДімкою він не консультувався?
11.08.2025 22:12 Відповісти
Брати по розуму ,два негідника які раніше завербували в кгб і підтримують воєного злочинця ,коли ви вже зникнете назавжди. ?
11.08.2025 22:12 Відповісти
Знайшов з ким радитись.
11.08.2025 22:13 Відповісти
Певно путін йому порадив, він до "друга Владіміра" прислухається у всьому.
11.08.2025 22:18 Відповісти
Два дебила это сила.
11.08.2025 22:14 Відповісти
Орбан корумпований злодій. Його карєру з самого початку фінансував Сьома Могілєвіч і знімав на відео всі акти передачі грошей і зобовязання які Орбан на себе брав. Зараз Сьома, до речі керівник Юлі, знаходиться в ********** і вірно служить *****. Трумпу мали б повідомити про "видатну біографію" Орбана. Але ... в Європі це знають і нічого не роблять... "Чому" питання риторичне...
11.08.2025 22:15 Відповісти
До речі, цікаво. А ну ж, надайте, будь ласка, якийсь пруф про "юльку-воровку, "соньку-золотую ручку" разом з могілєвічєм".
От, жодного разу про таке ніде не бачив.
Не повірите, навіть про Порошенка було, - що він теж працює разом з Могілєвичем. Хоча я в це не вірю. Але, ось вам, - https://www.youtube.com/watch?v=NXSVs8eO9CA

Мені самому цікаво, - а шо там про юльку - агєнтку могілєвіча? Звідки роги ростуть?
Чому про це раніше не повідомляли? Кремлівська змова, нєбось. )))
11.08.2025 22:58 Відповісти
Всім відомо що юлька це московська зозуля, газова принцеса, кремлівська шльондра, путинська підстилка.
11.08.2025 23:01 Відповісти
Ну да, - всім відомо, шо на заборі написано "х...й". Це всі знають.
Залізобетонний пруф.
11.08.2025 23:07 Відповісти
А що робити? Як напишеш по-іншому - тебе змішають з лайном. Доводиться підлаштовуватись.
11.08.2025 23:37 Відповісти
Нє, - не змішають, а просто забанять.
Я, наприклад, навів цитату Порошенка 2014 року (скріншот з відомого українського (проукраїнського) сайту). - Забанили.
Мені так стало обідно за Петра Олексійовича... Бісові порохофоби! )))
11.08.2025 23:45 Відповісти
У нас мдам Капітєльман називали "газовою принцесою". Бжезінськи називав її саркастично "леді вартістю в 8 мільярдів". Всі її статки від тісної співпраці з Сьомою Могілєвічєм, який був на 1 місці в списку розшуку ФБР. Тому, щойно мадам стала премєром за Ющенка, то по своїй квоті призначила Турчинова головою СБУ. На цій посаді він відзначився лише одним - знищенням справи Сьоми Могілєвіча, в якій чітко і недвозначно була зафіксована співпраця Юлі з Сьомою. А це десятки томів і 10 000 оплачених годин спостереження в різних країнах. Генерали буквально скрипіли зубами і вкривались багровими плямами від такого... свинства.
показати весь коментар
11.08.2025 23:11 Відповісти
Ну, припустимо, я згоден. Але, де я про це можу прочитати ? Авторитетний журналіст у відомому виданні? Публіцистична стаття на притомному сайті (а не у телеграм-помийниці)?
Ну, хоча б щось... Крім хворобливих фантазій.

11.08.2025 23:17 Відповісти
І чому ви не були суддею-прокурором, коли Яник садив Юльку по-дебільному.
Ви б її точно законно посадили. Адже у вас така купа компромату на неї.
Шкода, що колєга Родіон Кірєєв https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2430809-sudda-timosenko-stav-moskovskim-advokatom-zmi.html накивав п'ятами у мацкву. Адвокатствує там тепер.
Злобна Юлька вигнала з України такого чесного суддю. От, профура!

11.08.2025 23:27 Відповісти
А якщо Трамп сам такий же? Який сенс щось йому про це говорити
11.08.2025 23:00 Відповісти
Знайшов консультанта, ще з бульбофюрером проконсультуйся - хай розкаже як росіяни додому їхали через Київ.
11.08.2025 22:16 Відповісти
Так Орбан був ганцом від хйла до доні усі ці буремні місяці ще з виборів ... Й зараз доні перед зустріччю з хйлом дає йому знак - так -так я все вивчив й робив за твоєю малявою переданою Орбаном ... Готуй нові плани й проекти для мене - щаслива мить прямого контакту .
11.08.2025 22:16 Відповісти
Трамп пішов по наклонній...
11.08.2025 22:18 Відповісти
Ще з одним долбойобом і ************** воно проконсультувалось. Ще нехай з Бульбофюрером і Кінченином прокунсультується як і скільки Україна повинна віддати своєї землі і своїх людей.
11.08.2025 22:18 Відповісти
Трампу треба більше пресконференцій давати , адже він повний ідіот!😂😂😂😂
11.08.2025 22:21 Відповісти
Він на пресконференції зробив повну доповідь для хйла про все зроблене за програмою , котру передавали йому Орбан з ВіткофФом - ЗАНАВЄС!!!
11.08.2025 22:36 Відповісти
Хай ще проконсультується з розміновувачем Чонгару і Маріуполя, і з тим, хто забрав бригади з Гостомелюі і з-під Харкова. Теж багато цікавого дізнається.
11.08.2025 22:25 Відповісти
Трампон Трампакс ты лучше с Ыном посоветуйся!!🤡🥳🤪🤣😆 **********! 🤡 🤣 🥳 🤡 🤣
11.08.2025 22:26 Відповісти
це як творожніков завжди приїжджає до зєлічьки порадитись та вислухати потужно-мудрі зауваження з приводу планування військових операцій )) а до всих цих були пєтька, чапаєв і дєдушки бульбохуйла, з чугунка )))
11.08.2025 22:31 Відповісти
В принципі, Трамп міг ще з цього приводу в полковника КГБ/ФСБ фрау Меркель проконсулюватись.
11.08.2025 22:32 Відповісти
"...Йозеф Геббельс зумів створити на Заході ілюзію, що саме Бенеш є тим, хто створює проблему, а німецька меншина в Чехословаччині піддається утискам. Мовляв, цю несправедливість необхідно усунути.

Саме Прага, на переконання більшості європейців, була винною в конфлікті і хотіла "втягнути Європу в безглузду війну", лише тому, що не бажала надати німецькій меншині ті права, на які вона заслуговувала..... .

"План Z"

69-річний Невіл Чемберлен вперше в житті сидів на борту літака. Борт летів з Лондона до Мюнхена, де на прем'єр-міністра вже мав чекати особистий потяг до Берхтесґадену, неофіційної резиденції Фюрера.

Поїздка була власною ініціативою британського прем'єра, про яку знало лише вкрай обмежене коло осіб. В останню мить прем'єр повідомив свого французького колегу Едуара Даладьє. Француз підтримав ідею Чемберлена - особиста зустріч з Гітлером видавалась останньою можливістю уникнути повномасштабної війни.....

Президента Чехословаччини Едварда Бенеша Чемберлен взагалі не повідомив про переговори з Гітлером. Коли про поїздку довідався посол Чехословаччини у Великобританії Ян Масарик, він відправив до Праги в'їдливу телеграму:

"Боюсь, що стареча амбіція Чемберлена стати миротворцем Європи буде його спонукати до успіху за будь-яку ціну. А такий успіх можливий лише за наш рахунок"...



Масарик не помилявся. При першій ж зустрічі з Адольфом Гітлером 15 вересня Невіл Чемберлен допустив катастрофічний дипломатичний промах:

"Особисто я не маю нічого проти від'єднання судетських німців від решти Чехословаччини за умови, якщо будуть залагоджені усі практичні проблеми. Але я повинен порадитися зі своїми колегами. Тоді ми могли зустрітися ще раз."

Така щедрість, здавалося, стала несподіванкою навіть для самого Гітлера. Протягом останніх місяців саме чинник можливого втручання Великобританії та Франції був чи не головним стримуючим фактором проти відкритого німецького вторгнення в Чехословаччину. Тепер Фюрер розумів, що погрози Заходу були блефом.

Водночас, Чемберлен жодним чином не згадував про участь чехословацької сторони, що цілком задовольняло Гітлера. Для Райху така відвертість Чемберлена була дипломатичною перемогою без бою. Проте не лише Гітлер був задоволений зустріччю.

Коли наступного дня літак Чемберлена приземлився в аеропорту Гестонна заході Лондона, прем'єр був щасливий. Його план працював, залишилася "дрібниця" - переконати Бенеша віддати чехословацькі території Райху.

Ультиматум

Чемберлен скоординував подальші дії з французьким урядом, в якому окрім прем'єр-міністра Даладьє одну з ключових ролей відігравав міністр закордонних справ Жорж Бонне.

Він відкрито заявляв, що "без Британії Франція нічого не робитиме для Чехословаччини" незважаючи на союзницький договір, і просив Британію "витягти Францію з цього договору"...."

11.08.2025 22:34 Відповісти
"Живут ли зебры в Венгрии?": глава МИД Польши Радослав Сикорский поделился видео с роскошной дачей венгерского премьера Орбана

"Являются ли зебры традиционными сельскохозяйственными животными в Венгрии?", - поинтересовался министр под роликом.

На видео Telex показаны кадры дачи семьи https://t.me/Pravda_Gerashchenko/120653 Виктора Орбана, стоимостью €30 млн. На территории есть двухэтажные дома, декоративный сад, подземный гараж, теплицы, водоемы и... зебры.
11.08.2025 22:36 Відповісти
Орбан Главный По Тарелочкам
Умный Аж Жуть
11.08.2025 22:42 Відповісти
Цьому рудому телепню треба ще проконсультуватися з Медведєвим та Кім Чин Іном...
11.08.2025 22:42 Відповісти
Орбан вже на побігушках не лише в Фуйла, а й в Сі.
11.08.2025 22:42 Відповісти
Хай Трамп краще проконсультується з горилою у київському зоопарку - там реально IQ зашкалює порівняно із трампівськими радниками. До того ж ця шляхетна тварина погребувала б навіть срати сісти поруч з орбаном.
11.08.2025 22:44 Відповісти
А йому ніхто не розповів.скільки війн Росія програла?
Бути у руля великої держави.а нічого не знати...це треш.Хоч би щось розузнав про українців.про кацапів.хто як воює.а потім робив свої ляпи на весь білий світ.
11.08.2025 22:47 Відповісти
Я заморився повторювать, що наша надія тільки на Господа Бога
11.08.2025 22:59 Відповісти
А якщо Його немає?
11.08.2025 23:06 Відповісти
Тоді на Аллаха. Чи Будду. Хтось жеж має бути...
11.08.2025 23:40 Відповісти
11.08.2025 22:53 Відповісти
11.08.2025 23:39 Відповісти
В якому ракурсі? Де орбанізм а де Україна і війна на її землях. ??
11.08.2025 22:58 Відповісти
Ну не може хвора людина керувати світовою демократією. Лишається тільки версія про краснова
11.08.2025 22:58 Відповісти
Можливо Большой Брат всєя ФША вивчав погляд фашистів-салашістів під час угорсько-фашистької окупації усср
11.08.2025 23:00 Відповісти
Не добре ігнорувати товариша Кіма, з ним теж треба проконсультуватися.
11.08.2025 23:09 Відповісти
*** с ним с Трампом. Вы понимаете уровень развития страны, которая выбрала этого имбецила в президенты?
11.08.2025 23:09 Відповісти
У Трампа радники одні гандони, як у Зелі?
11.08.2025 23:12 Відповісти
американо- угорські членососи куйла консультувалися.що цілком закономірно.Свій до свого по своє.
11.08.2025 23:16 Відповісти
Мабуть Трамп хоче створити Світовий Конгрес пацієнтів психіатричних лікарень, бо останнім часом він спілкується виключно з ідіотами
11.08.2025 23:21 Відповісти
Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". І саме тому треба якнайшвидше схилити перед ними коліна...
11.08.2025 23:32 Відповісти
Питання до МОНУ: чому міністерство дозволяє в нас в Берегові функціонування розплідника сепаратизму та підривної діяльності - вже незабаром у статусі університету - інституту ім. Ференца Ракоці. Це ж копання могили самому собі.

Орбан недаремно фінансує такі проекти як інститут Ф. Ракоці, виділяє різноманітні гранти і т.п. по всьому периметру своїх кордонів. При цьому претензії в Орбана не тільки на Карпатолйо (Закарпаття), але ще більші претензії на територію західної Румунії та південної Словаччини.
11.08.2025 23:37 Відповісти
Ох жеж *** твойу мать! Знайшов з ким консультуватися...
11.08.2025 23:42 Відповісти
Орбан Предскзамус? Или Орбан Настрадатель?
11.08.2025 23:44 Відповісти
 
 