Трамп консультувався з Орбаном щодо війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що консультувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо війни Росії проти України.
Про це Трамп розповів на пресконференції в Білому домі 11 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Трамп охарактеризував Орбана як "дуже розумну людину", зауваживши, що він має як прихильників, так і противників.
Американський президент розповів, що поставив Орбану питання, чи зможе Україна перемогти у війні проти Росії.
"Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія — величезна країна, і вони завоювали свою країну і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються". Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". Це було дуже цікаво", — сказав Трамп.
