Трамп обмовився, що поїде на зустріч з Путіним в Росію, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

Президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю поїде в Росію для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це пише The Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Я їду до Росії в п'ятницю. Я збираюся побачитися з Путіним", - заявив президент США.

Однак згодом Трамп уточнив, що це саме Путін приїде до США на зустріч з ним.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

