Трамп обмовився, що поїде на зустріч з Путіним в Росію, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

Президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю поїде в Росію для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це пише The Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Я їду до Росії в п'ятницю. Я збираюся побачитися з Путіним", - заявив президент США.

Однак згодом Трамп уточнив, що це саме Путін приїде до США на зустріч з ним.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Він думає, що Аляска досі росія
11.08.2025 18:11 Відповісти
***** возить мордою по підлозі Трампа.

11.08.2025 18:11 Відповісти
Він щоразу забуває що казав
11.08.2025 18:10 Відповісти
Ну шо ви всі тут напали на старого чоловіка? Вам не соромно? Буває, він іде какати і забіває штанці вдути після процессу, так і ходить по Білому дурдому із спущаними труселями і штанами. Світові проблеми рішає, а тут якісь штани з труселями. Не страшно, баба його, Маланка і тухес діду витре, і труселя з штанами одягне. Так шо в діда все в порядку.
11.08.2025 18:49 Відповісти
ТоварисчЪ Трамп путается в показаниях, кто к кому приедет, чи одну поездку все же аннулируют. Выходит, на уровне подсознания с.ыкло-трамп выгораживает пыню, щоби фемiда США бува не заарештувала недопалка.
11.08.2025 18:51 Відповісти
Вот же ж бог наградил 2 страны, одну энурезником, бо ходит в подгузниках и одеколонится, шо аж шнобель ведет набок, бо в противном случае от него будет разить одним с.икавинням. Другий - дименцiйник , та й годi.
11.08.2025 18:55 Відповісти
І знову - здрахуйте! - не був би він Трампом - але ше не вечір - може й на рашку заверне
11.08.2025 18:52 Відповісти
Трамп обмовився

Трамп обкалявся!
11.08.2025 18:54 Відповісти
Да на крючку він в путьки.
11.08.2025 19:16 Відповісти
Шеф вызвал.
Понимаю. 😂
11.08.2025 18:54 Відповісти
Оговорочка по фрейду, или старик болен деменцией
11.08.2025 18:55 Відповісти
Десь тиждень Тому Гвардиан писав що в Штатах сумніваються в адекватності Трампа, а тест на когнітивні здібності він сам відмовляється здавати.
11.08.2025 18:58 Відповісти
Ось це американці обрали президента ,один день коментують безглузді за'яви Трампа ,а на інший день спростовують він скаже що такого не говорив.
11.08.2025 18:55 Відповісти
В нас аналогічні проблеми.
11.08.2025 19:03 Відповісти
"Земліца Алясочка! Отдавайка, родімую в зад!"
11.08.2025 18:57 Відповісти
Вітькоф куснув дєда...)
11.08.2025 18:57 Відповісти
А може, похнах де урочистiсть пройде з нагоди передачi пинi 4 -х областей, а трампу Командорських островiв.
11.08.2025 19:02 Відповісти
Тю, забув, в тихоокеанському регiонi очiкуються , на протязi мiсяця, ще жахливiшi землетруси.
11.08.2025 19:05 Відповісти
обмовка по Фрейду....

.
11.08.2025 19:02 Відповісти
Нічого дивного-це маразм...
11.08.2025 19:02 Відповісти
ну не настільки
11.08.2025 19:04 Відповісти
найбільше тішать міністр оборони гессет та блондинка-урядовиця, які з застиглими фізіономіями слухають старечий брєд обмовку Фредовича про любіму мацкву златоглавую
11.08.2025 19:10 Відповісти
Так ото ж і переговори між Трампом і }{уйлом будуть такі ж ефективні, коли він навіть не розуміє, куди збирається летіти. Головне, щоб йому вчасно нагадали, що він президент США а }{уйло царьок рашкостану, а не навпаки, а то ще наробить там геволт.
11.08.2025 19:02 Відповісти
Трамп знову сказав, що «їде в росію в пʼятницю»
11.08.2025 19:03 Відповісти
в п'ятницю я їду.....
куда ?
не памятаю.
та то неважливо.
я їду в пятницю.

а це точно буде пятниця, а не ... субота ?

.
11.08.2025 19:15 Відповісти
звісне діло.
а що нам скаже гугел?
"Деменція - це синдром, що характеризується стійким погіршенням когнітивних функцій, таких як пам'ять, мислення та мовлення, внаслідок органічного ураження головного мозку. Це не окрема хвороба, а комплекс симптомів, що виникають через різні захворювання та ураження мозку"
11.08.2025 19:04 Відповісти
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми Аляска-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.

Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский алясканский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми Аляска-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
11.08.2025 19:06 Відповісти
ПАМ`ЯТКА КАЦАПУ.
Забалакуватись стали
На найвищiм мiсцi:
В украiнця фашист кажуть -
Що ви стали iсти?
Бiлини мабуть об`iлись -
«мочить» такi «вiстi»,
Що ж не дарма ви - не любi
I в селi, I в мiстi.
Де суете свого носа,
всi вiд вас плюються,
Лише в чукчiв нема сили-
Вони вам здаються
Були радi ви в Европi,
Тепер - насупленi:
В Анадирi ви згубились
Може й в Кергеленi.
11.08.2025 19:22 Відповісти
...був тут один кацап Шнуров , з рифмою балувався про нарабсеюшку, та худко отримав вiдповдь вiд украiнця... СТИХ No 7
Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»

-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давай.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
11.08.2025 19:32 Відповісти
СтихЪ No 4.
Быть русским - это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.

Быть русским, я не спорю, - это стыдно,
Когда вы - за сатрапьею межой...
-А камни сеять, чтобы даже - с неба...
Теперь вскусите плод свой - не чужой.
11.08.2025 19:35 Відповісти
СтихЪ No 14.

Быть русским - значит хлеб растить в ненастье.
А нет дождя - хоть кровью ороси.
Но всё-таки какое это счастье -
Быть русским! Среди русских! На Руси!

Какой дурак посеет хлеб в ненастье
Ты кровопийцу кровью орoси...
поймешь тогда ты , что есть счастье.
Лишь не неси несчастье по Руси.
11.08.2025 19:37 Відповісти
15. Я русское ращу и нежу семя
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так своё опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.

Еврей-цыган - погано племя?
Ты Шаломову это расскажи...
Твое он так опишет племя...
В цыганах лучше место закажи.
11.08.2025 19:39 Відповісти
Для Шоломова, которому такое и не снилось, описываюТвое и свое племя:
Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…
Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.
До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.
Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:
З окупацiей витрати iм казну гнiтили.
Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.
ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.
Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили
Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.
Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,
Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.
Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,
На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».
По мурдасам вятичiв-
братцiв ми пiзнаем,
Та й в полабцях е утiги:
най брат цим пишае.
Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,
Нестор славить ся варягiв -
чом не басурманiв?
Гей-гоп! Хан Батий -
батько вам ся рiдний.
А в ТээСi , що за йден -
кажуть, що спорiдний.
Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.
За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.
Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:
Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.
Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,
- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.
Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,
Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.

ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив-
Що Атилла - е царь руський,
Лиш по-мадярськи говорив.
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.

АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiм
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.

РЕМЕЙК-5:
СКIЛЬКИ ЗЛА Й ЛИХОI ДОЛI
Мае схiдний слов*янин,
Як вiн звався ще Заморцем,
Бо вiд ЗЕМРi походив...
Ось ГiРКАНЕЦЬ зо 5 раз
Iз грабунком йде до нас,
Слава холоду та морю:
Врятували вiд них нас...
Льодовик та Каспiй-море
Приховали нас вiд горя:
Львiв-Донецьк i весь Кавказ
За межу були для нас.
То була доба ТРИПiЛЬСЬКА-
Вiд Замори вся пiшла,
А з МУРДАСОМ, що е гальським,
До ЗАРУБiНЦiВ дiйшла...
Бо мурдаси - вiд Замори,
Що вiд стужi утекли,
В Приуральi знудьгували
Й Аркаiм полишили:
Предкiв iм земля милiша,
РУСЬЮ звалась вже в той час,
Ще як Новгород в пректi
Й брат не згадувалися в нас.
Брат в той час переселявся
До Ладоги iз Карпат,
Та i що грiха таiти,
Вiд ВАНДАЛIВ ще й кассаб.
Я про вiкiнгiв промовчу,
Що грабунком йшли з НОРМАНН.
Скандiнавiв та бритунцiв
Вiкiнг також грабував.
А при Нестору - ВАРЯГИ,
Звали спритних крадiiв,
На Iльмень напав iх РЮРИК.
Ввесь IЛЬМЕНЬ у дань влетiв.
Що ж наш Киiв-РУСЬ столиця?
Чим вона тодi жила?
Готiв з гуном виганяла,
Ще й авар пережила.
А венет склавiном ставши,
Поселився й на Днiпрi,
Там вiн в АНТА скоро вбрався,
До аварськоi орди.
Пiсля АНТ самоназвався
У СЛОВ*ЯН - що на РУСI...
Та прийшли у Киiв вурки -
Рюрики вони були.
Тi Аскольда пiдло вбили,
Й Церкву нам не зберегли-
Лиш у 104 роки iдолiв своiх несли.
Рюрикович Володимир
Все ж у ТРЕТЕ нас хрестив,
Згодом Суздаль не барився-
Вiн з вiйною в нас ходив.
Так брати нашi пiвнiчнi
Пiдсобили тiй Ордi,
Що колись в Гiрканцях була-\
Скiфiв то були батьки.
Що же РУСЬ, що у Киева?
-З двiстi рокiв ще була,
Братiв Невських пережила-
Свою чесь в тiм зберегла.
Тiльки РУСЬ тепер - УКРАЙНА,
ЛАДОГА вже - РАССЕЯ*.
Як колись, до нас - з вiйною,
Марс чи СРАМ - iх здобуття.
Тiльки те все - наноснее,
I Тарас про те казав,
Якщо ти - мастак на злее,
Ти в АНАФЕМi пропав...
P.S. Ой, ти Леле моя рiдна -
Украiночко моя!
Ти трояндою розквiтнеш -
Зоренька зiйде твоя.
I тебе в сiм*i великiй
Будемо разом плекать,
Не хвилюйся, моя Нене,
Прийшов час перемагать.
11.08.2025 19:49 Відповісти
це буває перед смертю , незабаром помре
показати весь коментар
11.08.2025 19:06 Відповісти
що обидва ?

соловєй в холодильнику.... тьох-тьох-тьох !

.
11.08.2025 19:11 Відповісти
Вчора Трамп їхав на Аляску. Сьогодні він їде в росію. Не здивуємось, якщо завтра вже буде їхати в Житомир.
11.08.2025 19:07 Відповісти
Мы теряем старика...
11.08.2025 19:10 Відповісти
но-но !
цей могучий старік є оплот світової демократії !

.
11.08.2025 19:12 Відповісти
почекайте - він щє себе їрмаком назве.
обмовлялка він в нас....
11.08.2025 19:10 Відповісти
це вже коли в ЗЄлі буде манія величі, то назве себе Наполеоном-Єрмаком ІІ
11.08.2025 19:13 Відповісти
а ви впевнені що їі зараз нема?
все вже з нами, все вже в хаті...
11.08.2025 19:17 Відповісти
поки що він в легкій стадії, називає себе скромно - Боунапарте

.
11.08.2025 19:23 Відповісти
цей світ двох бонаупартів точно не переживе..
11.08.2025 19:26 Відповісти
трьох Боунапарте

.
11.08.2025 20:05 Відповісти
а,
ви про того?
тей чмоня барабан - на якого верховні дурні свію сраку кладуть
11.08.2025 20:13 Відповісти
Та нікуди Трамп не поїде...Завтра передумає! Післязавтра поїде в Антарктиду до пінгвінів...а потім по дорозі поверне в Австралію...Трамп - це генератор випадкових координат! Зеленський - генератор потужних фантазій! А )(уйло - пдрс!!!
11.08.2025 19:14 Відповісти
та хай би їхав в Гренландію з пінгвинами в гольф грати
11.08.2025 20:06 Відповісти
Пора колекціонувати висловлювання Трампа --- вони того вартують.
11.08.2025 19:15 Відповісти
Он(Трамп) может что угодно Пис.. (говорить)! Не его, "любимые" американцы, в войнах гибнут!
11.08.2025 19:16 Відповісти
Повний деградант!!!
11.08.2025 19:20 Відповісти
Який позор.
Президент США сраколиз головного стерориста світу.
Це якби Буш надзванював і їздив домовлятись з бен Ладеном.
11.08.2025 19:28 Відповісти
Старая, тупая, рыжая макака! ***** уже меньше желаю всего "хорошего", чем этому рыжему гондону, любителю рашки. Как зеабал это кусок говна!!!
11.08.2025 19:35 Відповісти
Та дід же в зюзю обдовбаний!
11.08.2025 19:35 Відповісти
Якийсь клуб старих маразматиків. Боягузів у молодості, які на старості хочуть стати крутими хлопцями. Закривають свої недолугі гештальти чужими життями. Всесвітний сором!
11.08.2025 19:36 Відповісти
це жах. ми живемо в якомусь ******** цирку..
11.08.2025 19:44 Відповісти
Старый дедушка пикнул на пресс-конференции, а дебилы радуются. Не понимая, сколько каждый день гибнет воинов ЗСУ!
11.08.2025 19:47 Відповісти
Ну довбойоб цей трамп, не слідує за тим що каже!!!! І це буде щось там про Україну нести!!!
11.08.2025 19:51 Відповісти
Мацква, готель Ritz Carlton та незабутній "Золотий дощ".
Ностальгія в дідуся Донні,тому і поривається він до рассєі.
11.08.2025 19:55 Відповісти
Из москвы срочно начала вывозить нищих и "самоваров".
11.08.2025 19:56 Відповісти
Зустріч на Аляскі- дуже поганий натяк для США.
11.08.2025 20:34 Відповісти
