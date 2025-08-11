12 209 160
Трамп обмовився, що поїде на зустріч з Путіним в Росію, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)
Президент США Дональд Трамп заявив, що в п'ятницю поїде в Росію для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це пише The Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Я їду до Росії в п'ятницю. Я збираюся побачитися з Путіним", - заявив президент США.
Однак згодом Трамп уточнив, що це саме Путін приїде до США на зустріч з ним.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.
Топ коментарі
+40 Olga Yasen #584984
показати весь коментар11.08.2025 18:11 Відповісти Посилання
+31 kergudu barbambiya
показати весь коментар11.08.2025 18:11 Відповісти Посилання
+24 Sergey #606813
показати весь коментар11.08.2025 18:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп обкалявся!
Понимаю. 😂
.
брєдобмовку Фредовича про любіму мацкву златоглавую
куда ?
не памятаю.
та то неважливо.
я їду в пятницю.
а це точно буде пятниця, а не ... субота ?
.
а що нам скаже гугел?
"Деменція - це синдром, що характеризується стійким погіршенням когнітивних функцій, таких як пам'ять, мислення та мовлення, внаслідок органічного ураження головного мозку. Це не окрема хвороба, а комплекс симптомів, що виникають через різні захворювання та ураження мозку"
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас,
СуомиАляска-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать
финляндскийалясканский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас,
СуомиАляска-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!
Забалакуватись стали
На найвищiм мiсцi:
В украiнця фашист кажуть -
Що ви стали iсти?
Бiлини мабуть об`iлись -
«мочить» такi «вiстi»,
Що ж не дарма ви - не любi
I в селi, I в мiстi.
Де суете свого носа,
всi вiд вас плюються,
Лише в чукчiв нема сили-
Вони вам здаються
Були радi ви в Европi,
Тепер - насупленi:
В Анадирi ви згубились
Може й в Кергеленi.
Мы русские. Мы с нехристью любою
Ломаем братски скудный каравай,
И в благодарность слышим над собою
Всего два слова: «надо!» и «давай!»
-То белочки пришли к вам всей гурьбою
До чертиков - так надо, Ваня, ты давай.
Непьющий жмурится здоровеньким собою
Вниманья , Ваня, на такого ты не обращай.
Быть русским - это стыдно и позорно,
Когда мы за колючею межой
Нелишние свои сбирали зерна
Для детворы не русской, а чужой.
Быть русским, я не спорю, - это стыдно,
Когда вы - за сатрапьею межой...
-А камни сеять, чтобы даже - с неба...
Теперь вскусите плод свой - не чужой.
Быть русским - значит хлеб растить в ненастье.
А нет дождя - хоть кровью ороси.
Но всё-таки какое это счастье -
Быть русским! Среди русских! На Руси!
Какой дурак посеет хлеб в ненастье
Ты кровопийцу кровью орoси...
поймешь тогда ты , что есть счастье.
Лишь не неси несчастье по Руси.
Не потому, что род чужой поган,
Но пусть вот так своё опишет племя
Какой-нибудь еврей или цыган.
Еврей-цыган - погано племя?
Ты Шаломову это расскажи...
Твое он так опишет племя...
В цыганах лучше место закажи.
Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…
Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.
До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.
Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:
З окупацiей витрати iм казну гнiтили.
Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.
ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.
Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили
Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.
Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,
Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.
Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,
На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».
По мурдасам вятичiв-
братцiв ми пiзнаем,
Та й в полабцях е утiги:
най брат цим пишае.
Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,
Нестор славить ся варягiв -
чом не басурманiв?
Гей-гоп! Хан Батий -
батько вам ся рiдний.
А в ТээСi , що за йден -
кажуть, що спорiдний.
Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.
За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.
Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:
Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.
Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,
- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.
Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,
Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив-
Що Атилла - е царь руський,
Лиш по-мадярськи говорив.
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiм
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
РЕМЕЙК-5:
СКIЛЬКИ ЗЛА Й ЛИХОI ДОЛI
Мае схiдний слов*янин,
Як вiн звався ще Заморцем,
Бо вiд ЗЕМРi походив...
Ось ГiРКАНЕЦЬ зо 5 раз
Iз грабунком йде до нас,
Слава холоду та морю:
Врятували вiд них нас...
Льодовик та Каспiй-море
Приховали нас вiд горя:
Львiв-Донецьк i весь Кавказ
За межу були для нас.
То була доба ТРИПiЛЬСЬКА-
Вiд Замори вся пiшла,
А з МУРДАСОМ, що е гальським,
До ЗАРУБiНЦiВ дiйшла...
Бо мурдаси - вiд Замори,
Що вiд стужi утекли,
В Приуральi знудьгували
Й Аркаiм полишили:
Предкiв iм земля милiша,
РУСЬЮ звалась вже в той час,
Ще як Новгород в пректi
Й брат не згадувалися в нас.
Брат в той час переселявся
До Ладоги iз Карпат,
Та i що грiха таiти,
Вiд ВАНДАЛIВ ще й кассаб.
Я про вiкiнгiв промовчу,
Що грабунком йшли з НОРМАНН.
Скандiнавiв та бритунцiв
Вiкiнг також грабував.
А при Нестору - ВАРЯГИ,
Звали спритних крадiiв,
На Iльмень напав iх РЮРИК.
Ввесь IЛЬМЕНЬ у дань влетiв.
Що ж наш Киiв-РУСЬ столиця?
Чим вона тодi жила?
Готiв з гуном виганяла,
Ще й авар пережила.
А венет склавiном ставши,
Поселився й на Днiпрi,
Там вiн в АНТА скоро вбрався,
До аварськоi орди.
Пiсля АНТ самоназвався
У СЛОВ*ЯН - що на РУСI...
Та прийшли у Киiв вурки -
Рюрики вони були.
Тi Аскольда пiдло вбили,
Й Церкву нам не зберегли-
Лиш у 104 роки iдолiв своiх несли.
Рюрикович Володимир
Все ж у ТРЕТЕ нас хрестив,
Згодом Суздаль не барився-
Вiн з вiйною в нас ходив.
Так брати нашi пiвнiчнi
Пiдсобили тiй Ордi,
Що колись в Гiрканцях була-\
Скiфiв то були батьки.
Що же РУСЬ, що у Киева?
-З двiстi рокiв ще була,
Братiв Невських пережила-
Свою чесь в тiм зберегла.
Тiльки РУСЬ тепер - УКРАЙНА,
ЛАДОГА вже - РАССЕЯ*.
Як колись, до нас - з вiйною,
Марс чи СРАМ - iх здобуття.
Тiльки те все - наноснее,
I Тарас про те казав,
Якщо ти - мастак на злее,
Ти в АНАФЕМi пропав...
P.S. Ой, ти Леле моя рiдна -
Украiночко моя!
Ти трояндою розквiтнеш -
Зоренька зiйде твоя.
I тебе в сiм*i великiй
Будемо разом плекать,
Не хвилюйся, моя Нене,
Прийшов час перемагать.
соловєй в холодильнику.... тьох-тьох-тьох !
.
цей могучий старік є оплот світової демократії !
.
обмовлялка він в нас....
все вже з нами, все вже в хаті...
.
.
ви про того?
тей чмоня барабан - на якого верховні дурні свію сраку кладуть
Президент США сраколиз головного стерориста світу.
Це якби Буш надзванював і їздив домовлятись з бен Ладеном.
Ностальгія в дідуся Донні,тому і поривається він до рассєі.