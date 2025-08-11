РУС
Трамп заявил, что поедет на встречу с Путиным в Россию, - СМИ. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу поедет в Россию для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Я еду в Россию в пятницу. Я собираюсь увидеться с Путиным", - заявил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД ЕС на заседании попытаются согласовать заявление 27 государств по переговорам Трампа и Путина и установлению мира в Украине, - СМИ

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Читайте: Мерц соберет мировых лидеров на переговоры по Украине перед встречей Трампа и Путина, - представитель правительства ФРГ Корнелиус

путин владимир (31857) россия (96858) Трамп Дональд (6211)


+16
Він думає, що Аляска досі росія
11.08.2025 18:11 Ответить
11.08.2025 18:11 Ответить
+12
Він щоразу забуває що казав
11.08.2025 18:10 Ответить
11.08.2025 18:10 Ответить
+12
***** возить мордою по підлозі Трампа.

11.08.2025 18:11 Ответить
11.08.2025 18:11 Ответить
А про Аляску вже забув,чи що?
11.08.2025 18:09 Ответить
11.08.2025 18:09 Ответить
Він думає, що Аляска досі росія
11.08.2025 18:11 Ответить
11.08.2025 18:11 Ответить
Не "досі" а знову...
11.08.2025 18:34 Ответить
11.08.2025 18:34 Ответить
Чолов'яга поруч з ним, теж "здивувався"
11.08.2025 18:26 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
у рижого дідугана кукушка поїхала
11.08.2025 18:35 Ответить
11.08.2025 18:35 Ответить
замість макнути хйла Аляскою в історію його нендоімперії девочка Епштейна їде за плівками? бо зараз це ж основний його головний біль... Не Україна й не престиж США ...
11.08.2025 18:34 Ответить
11.08.2025 18:34 Ответить
Наш козак: міняє аляску на окуповані росією землі (а ****, якщо аляска для помаранчевого - тепер росія)
11.08.2025 18:10 Ответить
11.08.2025 18:10 Ответить
Він щоразу забуває що казав
11.08.2025 18:10 Ответить
11.08.2025 18:10 Ответить
Горбату гору на Алясці золотошукачі розрили...
11.08.2025 18:11 Ответить
11.08.2025 18:11 Ответить
А Трамп - назад зариє! Бо це ж найвеличніший лідер ********** (після Зєлі)!
11.08.2025 18:15 Ответить
11.08.2025 18:15 Ответить
***** возить мордою по підлозі Трампа.

11.08.2025 18:11 Ответить
11.08.2025 18:11 Ответить
Це капець, там йому покажуть що вони, монголоїди, мають проти нього!!! Це дуже смердить!!! Буде як з вітткофом!!!
11.08.2025 18:12 Ответить
11.08.2025 18:12 Ответить
+ 💯 👍🏿!

руда курва схаменулась, що на Алясці хтось з його оточення або персоналу таки зільє зміст розмови.

до речі, ЗЄлєнський та представник Євросоюзу мають взяти участь на переговорах в мацкві !
обов'язково.....

.
11.08.2025 18:26 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
Дуже потужно обісрався побачивши маяки майбутнього імпічменту...
11.08.2025 18:13 Ответить
11.08.2025 18:13 Ответить
Не мрій. Нема й не буде.
11.08.2025 18:38 Ответить
11.08.2025 18:38 Ответить
до п'ятниці ще 6 шт має бути на цьому тижні
11.08.2025 18:13 Ответить
11.08.2025 18:13 Ответить
Може повернеться знов до Аляски. А може і ні. Хіба можливо прогнозувати повного дібіла.
11.08.2025 18:14 Ответить
11.08.2025 18:14 Ответить
11.08.2025 18:13 Ответить
11.08.2025 18:13 Ответить
11.08.2025 18:29 Ответить
11.08.2025 18:29 Ответить
Я ж зранку писав , що путлєр на Аляску не поїде.А натомість запропонує зустріч у мінську, бо це єдина у світі закордлннв для нього територія, яку путлєр контролює. А виявилося, що трамп принизився до зустрічі безпосередньо у звіринці.
11.08.2025 18:14 Ответить
11.08.2025 18:14 Ответить
Ще Монголія. Ну, і Нікарагуа.
11.08.2025 18:38 Ответить
11.08.2025 18:38 Ответить
У цих дупах немає кацапських військ і держапарати не насичені кацапськими спецслужбовцями. А у бульбашії не відомо кого більше - кацапів чи місцевих підкацапчиків.
11.08.2025 18:44 Ответить
11.08.2025 18:44 Ответить
Тут або Аляска вже Росія
Або прутін зассал
Або Трамп просто піздить як завжди, що найбільш ймовірно
11.08.2025 18:14 Ответить
11.08.2025 18:14 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
..позорище!
11.08.2025 18:15 Ответить
11.08.2025 18:15 Ответить
їхав би ти вже на карачках в с раку
11.08.2025 18:15 Ответить
11.08.2025 18:15 Ответить
Вже не знає що і як ще ху#лу лизнути.
11.08.2025 18:15 Ответить
11.08.2025 18:15 Ответить
Трамп любить лизати.

11.08.2025 18:32 Ответить
11.08.2025 18:32 Ответить
Весело він живе - кожен день забудьки - пропадьки
11.08.2025 18:16 Ответить
11.08.2025 18:16 Ответить
От дебіл!
11.08.2025 18:16 Ответить
11.08.2025 18:16 Ответить
деменции они такие....
11.08.2025 18:16 Ответить
11.08.2025 18:16 Ответить
Рузвельт (нібито) летить у Берлін до Гітлера, домовитися про закінчення Другої Світової війни.
11.08.2025 18:17 Ответить
11.08.2025 18:17 Ответить
Зараз мацквабіржа знову підстрибне. А завтра знову обвалиться, коли виявиться, шо все це хєрня...
11.08.2025 18:17 Ответить
11.08.2025 18:17 Ответить
Донні тупо помножив на нуль не тільки свій авторитет, а й своєї країни.
11.08.2025 18:18 Ответить
11.08.2025 18:18 Ответить
... або це лишень склероз. Або деменція.
11.08.2025 18:27 Ответить
11.08.2025 18:27 Ответить
Тоді респам треба дуже придуже турбуватися.
Бо з такими вихилами Трамп може такого наговорити, що ніяка прес-служба не розгрібе.
До того ж, якщо Трамп зійде з дистанції, презом стане Венс. А це взагалі ******* фатальний.
11.08.2025 18:43 Ответить
11.08.2025 18:43 Ответить
в росію на Аляску
11.08.2025 18:18 Ответить
11.08.2025 18:18 Ответить
Кончене! Несчасна Америка...А страждає увесь світ!
11.08.2025 18:19 Ответить
11.08.2025 18:19 Ответить
Бо чмо завербоване,не може в себе з куйлом зустрічатись,а вось манька заарештують на алясці.Ну от куйло тепер перевербувало ідіота до себе,щоб промити і насцяти у вуха по повній!
11.08.2025 18:20 Ответить
11.08.2025 18:20 Ответить
Знову до рашистських проституток потягнуло рудого кабеляку?
11.08.2025 18:20 Ответить
11.08.2025 18:20 Ответить
реально хвора людина
11.08.2025 18:20 Ответить
11.08.2025 18:20 Ответить
.....єхай, єхай на.....
11.08.2025 18:21 Ответить
11.08.2025 18:21 Ответить
Аляска це РФ? - цікаво цікаво.... а взагалі те що Трамп агент Кремля уже очевидно
11.08.2025 18:22 Ответить
11.08.2025 18:22 Ответить
Свій до свого по своє?
11.08.2025 18:22 Ответить
11.08.2025 18:22 Ответить
тобто Аляска вже кацапія?
за цим тобіком не вгонишся....
11.08.2025 18:23 Ответить
11.08.2025 18:23 Ответить
руда мавпа зовсім кукухою поїхала.
11.08.2025 18:23 Ответить
11.08.2025 18:23 Ответить
Та, вона давно відлетіла. І шпаківню цвяхами заколотила.
11.08.2025 18:29 Ответить
11.08.2025 18:29 Ответить
Розбудіть мене....Це якийсь пез#ець....🫡
11.08.2025 18:23 Ответить
11.08.2025 18:23 Ответить
Еще есть время, в С. Корее не занято.
11.08.2025 18:23 Ответить
11.08.2025 18:23 Ответить
Це вже дно?
11.08.2025 18:25 Ответить
11.08.2025 18:25 Ответить
Дна не існує .
11.08.2025 18:39 Ответить
11.08.2025 18:39 Ответить
Не ну чего, возродят русско- американскую компанию и будут вместе искать редкоземельные ископаемые. )) Когда хотел прибрать к рукам Гренландию а в итоге отдал рахе Аляску )) С Федоровича я смотрю тот ещё собиратель земель.)
11.08.2025 18:26 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
По мере развивания зрадофильского тумана умело напущенного западными СМИ, у меня все больше появляется уверенности (но это не точно), что не будет никакой большой сдачи незахваченных украинских территорий, если о чем то и договорятся, то по ЛБС и небольшом обмене небольшой частью Донецкой области на захваченное орками в Сумах и Харьковской области. Ну и крайне-крайне маловероятный вариант, обмен всей незахваченной части Донецкой области на часть Херсонской и Запорожской, но с трудом представляю, ведь там живут сотни тысяч украинцев, их что, переселят или оставят на милость рф...
11.08.2025 18:26 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
Не думаю, что нам рискнут вернуть захваченное в Херсонской и Запорожской областях. Особенно в Херсонской - ведь оттуда - прямая дорога в Крым.
11.08.2025 18:36 Ответить
11.08.2025 18:36 Ответить
Я имел ввиду лишь часть оккупированной Херсонской и Запорожской области, для сухопутного коридора им не нужна вся та территория, а вот достаточно другой оккуп. тер., на обмен того что им нужно нет. В любом случае как и написал, это крайне маловероятно, поэтому обсуждать особого смысла нет.
11.08.2025 18:45 Ответить
11.08.2025 18:45 Ответить
По мере развивания зрадофильского тумана умело напущенного западными СМИ
Далі можна не читати. Кожен ідіот шось пише. Така **********.
11.08.2025 18:41 Ответить
11.08.2025 18:41 Ответить
Цікаво, щодо там за компромат у ху#ла, що тампакс так йому вилизує?🤔🤔🤔
11.08.2025 18:26 Ответить
11.08.2025 18:26 Ответить
а що нам скаже гугел?
"Деменція - це синдром, що характеризується стійким погіршенням когнітивних функцій, таких як пам'ять, мислення та мовлення, внаслідок органічного ураження головного мозку. Це не окрема хвороба, а комплекс симптомів, що виникають через різні захворювання та ураження мозку"
11.08.2025 18:27 Ответить
11.08.2025 18:27 Ответить
Що у цьому світі відбувається???????
11.08.2025 18:29 Ответить
11.08.2025 18:29 Ответить
Що, Вітков так розвалив чебурек, що й Трамп захотів?
11.08.2025 18:29 Ответить
11.08.2025 18:29 Ответить
Нерви здали. Буде просити політичного притулку, штірліц з Мар-о-лаго.
11.08.2025 18:29 Ответить
11.08.2025 18:29 Ответить
Ну те, що несе цей ідійот з Альцгеймером, давно вже не дивує.
Дивує, як всі США та Європа танцює під його шизофренічні напади.
Схоже на те, що меж цьому безумству нема.
Давненько був такий фільм про жителів однієї африканської країни під назвою: "Мабудь весь світ зійшов з розуму".
11.08.2025 18:30 Ответить
11.08.2025 18:30 Ответить
"Мабуть, боги збожеволіли" (1980). Навєрноє, боги сказилися з розуму.
Там ще місцеві аборигени знайшли в пустелі пусту пляшку Кока-Коли, яку викинули з літака, і почали їй поклонятися, як божественній сутності. Дуже смішно.

11.08.2025 18:40 Ответить
11.08.2025 18:40 Ответить
...да уж, їде тр на поклон, а вслід йому полетять прокльони...
...зрозуміло, що Зе туди не поїде, тобто стол накриють на двох( і що ж вони за спиною ЄС та України порешають?!
Мрак
11.08.2025 18:30 Ответить
11.08.2025 18:30 Ответить
Терміново завить Гінеса з його книгою!

Новий рекорд встановим Д.Трамп з власною командою та республіканцями!
З такій швидкістю злити авторітет США і ВСЕ шо напрацьовували його попередники більш ніж 300 років поспіль то дійсно рекорд!
11.08.2025 18:30 Ответить
11.08.2025 18:30 Ответить
Два діди-маразматики колошматять світ...
11.08.2025 18:31 Ответить
11.08.2025 18:31 Ответить
рыжая старая иудейская квартальная мочалка.едет на поклон к своему хозяину.увидим.может его как литвиненко и березовского отравят.ну ну катайся............петушок базарный
11.08.2025 18:31 Ответить
11.08.2025 18:31 Ответить
А що, Аляска знову за поребриком?
11.08.2025 18:32 Ответить
11.08.2025 18:32 Ответить
11.08.2025 18:32 Ответить
11.08.2025 18:32 Ответить
Чортяки в пеклі однозначно вже зачекалися чубатого.
11.08.2025 18:32 Ответить
11.08.2025 18:32 Ответить
Це повний звиздець, мля! Світ перевернувся...
11.08.2025 18:33 Ответить
11.08.2025 18:33 Ответить
Поїде чебурек їсти. Він же ******** огидну їжу.
За чебурек ця руда абізяна повністю легітимізує військового злочинця та терориста - ***** кремлівського.
Грьобаний встид!
11.08.2025 18:34 Ответить
11.08.2025 18:34 Ответить
Це не президент ,це якесь у-обище ,ну такого непослідовного лідера супер держави США за остані сто років ще не мали.
11.08.2025 18:34 Ответить
11.08.2025 18:34 Ответить
Він мав на увазі що передасть Аляску сосії і потім туди поїде. Все як домовлено. Обмін територіми.
11.08.2025 18:36 Ответить
11.08.2025 18:36 Ответить
Їбанько. В квадраті.
11.08.2025 18:37 Ответить
11.08.2025 18:37 Ответить
Цікаво як пересічні піндоси дивляться на цей цирк. Вчора расія враг - вводим санкції. Сьогодні в дьосна.
Воно ж ї'бануте...
11.08.2025 18:37 Ответить
11.08.2025 18:37 Ответить
пахне імпічментом іржавому дауну
11.08.2025 18:38 Ответить
11.08.2025 18:38 Ответить
Дурень думкою багатіє.
11.08.2025 18:43 Ответить
11.08.2025 18:43 Ответить
Трамп думає, що росія це Брайтон...
11.08.2025 18:38 Ответить
11.08.2025 18:38 Ответить
Собственно было ожидаемо, что Путин засс#т. Нафига только тампон в раху едет, не понятно.
11.08.2025 18:40 Ответить
11.08.2025 18:40 Ответить
Куда там ехать, ты и так уже поехавший...
11.08.2025 18:41 Ответить
11.08.2025 18:41 Ответить
Ось вона многоходовочка,все ж таки міняє Аляску на Крим!!!
11.08.2025 18:42 Ответить
11.08.2025 18:42 Ответить
Все залежить від того, яку саме п'ятницю в тижні мав на увазі Федорович.
11.08.2025 18:42 Ответить
11.08.2025 18:42 Ответить
Також президент США заявив, що зустріч на Алясці буде попередньою.
11.08.2025 18:44 Ответить
11.08.2025 18:44 Ответить
шеф вимагає письмових звітів, написаних власноруч
11.08.2025 18:44 Ответить
11.08.2025 18:44 Ответить
Путін намагається позбутися присутності Зеленського, аби обвести Трампа навколо пальця... Зеленський у Мацкву, звісно, не поїде.
11.08.2025 18:44 Ответить
11.08.2025 18:44 Ответить
11.08.2025 18:44 Ответить
11.08.2025 18:44 Ответить
 
 