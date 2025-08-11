Трамп заявил, что поедет на встречу с Путиным в Россию, - СМИ. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу поедет в Россию для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Я еду в Россию в пятницу. Я собираюсь увидеться с Путиным", - заявил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД ЕС на заседании попытаются согласовать заявление 27 государств по переговорам Трампа и Путина и установлению мира в Украине, - СМИ

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Читайте: Мерц соберет мировых лидеров на переговоры по Украине перед встречей Трампа и Путина, - представитель правительства ФРГ Корнелиус