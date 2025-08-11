6 060 88
Трамп заявил, что поедет на встречу с Путиным в Россию, - СМИ. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу поедет в Россию для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет The Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Я еду в Россию в пятницу. Я собираюсь увидеться с Путиным", - заявил президент США.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.
Топ комментарии
+16 Olga Yasen #584984
показать весь комментарий11.08.2025 18:11 Ответить Ссылка
+12 Sergey #606813
показать весь комментарий11.08.2025 18:10 Ответить Ссылка
+12 kergudu barbambiya
показать весь комментарий11.08.2025 18:11 Ответить Ссылка
руда курва схаменулась, що на Алясці хтось з його оточення або персоналу таки зільє зміст розмови.
до речі, ЗЄлєнський та представник Євросоюзу мають взяти участь на переговорах в мацкві !
обов'язково.....
.
Або прутін зассал
Або Трамп просто піздить як завжди, що найбільш ймовірно
Бо з такими вихилами Трамп може такого наговорити, що ніяка прес-служба не розгрібе.
До того ж, якщо Трамп зійде з дистанції, презом стане Венс. А це взагалі ******* фатальний.
за цим тобіком не вгонишся....
Далі можна не читати. Кожен ідіот шось пише. Така **********.
"Деменція - це синдром, що характеризується стійким погіршенням когнітивних функцій, таких як пам'ять, мислення та мовлення, внаслідок органічного ураження головного мозку. Це не окрема хвороба, а комплекс симптомів, що виникають через різні захворювання та ураження мозку"
Дивує, як всі США та Європа танцює під його шизофренічні напади.
Схоже на те, що меж цьому безумству нема.
Давненько був такий фільм про жителів однієї африканської країни під назвою: "Мабудь весь світ зійшов з розуму".
Там ще місцеві аборигени знайшли в пустелі пусту пляшку Кока-Коли, яку викинули з літака, і почали їй поклонятися, як божественній сутності. Дуже смішно.
...зрозуміло, що Зе туди не поїде, тобто стол накриють на двох( і що ж вони за спиною ЄС та України порешають?!
Мрак
Новий рекорд встановим Д.Трамп з власною командою та республіканцями!
З такій швидкістю злити авторітет США і ВСЕ шо напрацьовували його попередники більш ніж 300 років поспіль то дійсно рекорд!
За чебурек ця руда абізяна повністю легітимізує військового злочинця та терориста - ***** кремлівського.
Грьобаний встид!
Воно ж ї'бануте...