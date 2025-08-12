За сутки на фронте 168 боевых столкновений. Враг наиболее активен на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские войска нанесли 74 авиаудара, выпустили 138 управляемых бомб и совершили более 5 тысяч обстрелов. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в частности сбросил 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5299 обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4980 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Калиевка Сумской области; Новоандреевка, Степногорск, Григорьевка Запорожской области; Приднепровское, Антоновка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, всего сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и совершил 298 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголово, Ямполя.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил восемь атак на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Выемки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономичное, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Зеленый Гай, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 980 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 107 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 106 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

