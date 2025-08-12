Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 065 220 человек (+980 за сутки), 11 098 танков, 31 406 артсистем, 23 119 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 065 220 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1065220 (+980) человек;

танков - 11098 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 23119 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 31406 (+26) ед.;

РСЗО - 1464 (+2) ед.;

средства ПВО - 1205 (+1) ед.;

самолетов - 421 (+0) ед.;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50753 (+107);

крылатые ракеты - 3556 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 58219 (+106);

специальная техника - 3937 (+1).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант высоко летит над засоренным полем после прямого попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО