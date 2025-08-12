Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 065 220 человек (+980 за сутки), 11 098 танков, 31 406 артсистем, 23 119 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 065 220 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1065220 (+980) человек;
танков - 11098 (+5) ед.;
боевых бронированных машин - 23119 (+5) ед.;
артиллерийских систем - 31406 (+26) ед.;
РСЗО - 1464 (+2) ед.;
средства ПВО - 1205 (+1) ед.;
самолетов - 421 (+0) ед.;
вертолетов - 340 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 50753 (+107);
крылатые ракеты - 3556 (+0);
корабли/катера - 28 (+0);
подводные лодки - 1 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны - 58219 (+106);
специальная техника - 3937 (+1).
На рахунок стрімко наступає, не принижуйте зусилля нашіх воїнів. За 10 років не вийшли на межі Донецької області, за 3.5 роки повномаштабки не змогли взяти ні одного обласного центру. І ще дуже багато чого. А якщо є варіанти як допомогти силам оборони, то вперед ...
Дуже помітне зменшення і по засобам ППО. Сподіваюсь що наші борти почнуть більш активніше працювати по землі по ближнім тилам за ЛБЗ. Було би тільки чим.
146! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Результативність ППО перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 065 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.