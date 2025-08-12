РУС
2 945 18

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 065 220 человек (+980 за сутки), 11 098 танков, 31 406 артсистем, 23 119 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 065 220 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1065220 (+980) человек;

танков - 11098 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 23119 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 31406 (+26) ед.;

РСЗО - 1464 (+2) ед.;

средства ПВО - 1205 (+1) ед.;

самолетов - 421 (+0) ед.;

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50753 (+107);

крылатые ракеты - 3556 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 58219 (+106);

специальная техника - 3937 (+1).

Потери оккупантов

Автор: 

армия РФ (20271) Генштаб ВС (6777) ликвидация (3944) уничтожение (7646)


+10
Минув 4192 день москальсько-української війни.
146! одиниць знищеної техніки та 980 чумардосів за день.
Броня присутня, арта та логістика норм.
Результативність ППО перевалила за 55000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 065 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калужська область.
12.08.2025 08:35 Ответить
+7
танчики останній тиждень стабільно по півдесятка у середньому щоденно, хіба що позавчора тільки один. Мабуть розвідка на "крилах" добре працює, і великі котушки для fpv ' є у достатній кількості)) Але все одно місячна статистика по танкам неухильно іде на спад.
Дуже помітне зменшення і по засобам ППО. Сподіваюсь що наші борти почнуть більш активніше працювати по землі по ближнім тилам за ЛБЗ. Було би тільки чим.
12.08.2025 07:53 Ответить
+6
З методички )))
12.08.2025 08:52 Ответить
Ну навіщо брехати?! Якщо СБС за добу вражається (в т.ч. трьохсотяться) в середньому 150 окупантів, то в цілому по всьому фронту це 450 3,14дорів і аж ніяк не 900 чи 1200 про що щоденно заявляє ГШ.
12.08.2025 07:41 Ответить
Це сцирському допомагають писати потужні,переможні звіти(Щоб були вагомі аргументи до алясківської дупи(
12.08.2025 07:43 Ответить
а літаки, артилерія, піхота по вашому спить?
12.08.2025 08:35 Ответить
Цікаво, а звідки у Вас така формула розрахунку загальних втрат на основі звітів СБС? Можна якесь посилання або пояснення?
12.08.2025 08:38 Ответить
12.08.2025 08:52 Ответить
А Ви можете пояснити розрахунок утрат противника в живій силі і техніці, коли противник стрімко наступає, захоплює наші землі, населені пункти?
12.08.2025 08:57 Ответить
Розрахунку втрат (не УТРАТ) нема, зведення (тому вони і зведення, бо сукупні з різних джерел) базуються на даних об'єктивного контролю всіх військ та різноманітних розвідок. 90% інформації - це інфа різноманітних розвідок, як наших так і партнерів, і сама точна отримується з середини рашки. Війська, тим більше в обороні, не можуть реально порахувати точно втрати противника з об'єктивних причин, бо та же арта б'є на десятки км і об'єктивного контролю до останнього часу взагалі не було, зараз трохи в цьому допомагають розвідувальні БПЛА, але це знову елемент розвідки.
На рахунок стрімко наступає, не принижуйте зусилля нашіх воїнів. За 10 років не вийшли на межі Донецької області, за 3.5 роки повномаштабки не змогли взяти ні одного обласного центру. І ще дуже багато чого. А якщо є варіанти як допомогти силам оборони, то вперед ...
12.08.2025 09:16 Ответить
Так як вони самовипилюються або ж свої пускають в росход, то там втрати по скромному десь півтора мільйони.
12.08.2025 09:25 Ответить
Не так швидко наступає,як ти зареєструвався..А ти часом не свинособака?
показать весь комментарий
Для Спаса допис..
12.08.2025 11:44 Ответить
СБС це 12 підрозділів. Всього є більше 500 взводів, рот, батальйонів БпАК. Ще є піхота, артилерія.
12.08.2025 09:26 Ответить
Що, тобі гєрасімов особисто доповів, скільки кацапів баранять та калічать на фронті? Яке ж ти нице і кумедне лайно...
12.08.2025 10:56 Ответить
12.08.2025 07:53 Ответить
Помітне зменшення кількості ППО - помітне не тільки по нулям в зведеннях ГШ ЗСУ, а і по кількості "прильотів" по засрашинським заводам, НПЗ тощо і відсутності у відосах-підтвердженнях навіть звуків стрілковки, не те що пусків "панцирів".
12.08.2025 10:54 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.08.2025 08:20 Ответить
12.08.2025 08:35 Ответить
12.08.2025 08:39 Ответить
12.08.2025 10:22 Ответить
 
 