Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 065 220 осіб (+980 за добу), 11 098 танків, 31 406 артсистем, 23 119 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 065 220 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1065220 (+980) осіб

танків – 11098 (+5) од

бойових броньованих машин – 23119 (+5) од

артилерійських систем – 31406 (+26) од

РСЗВ – 1464 (+2) од

засоби ППО – 1205 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107)

крилаті ракети – 3556 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)

спеціальна техніка – 3937 (+1)

