УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 148 4

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 065 220 осіб (+980 за добу), 11 098 танків, 31 406 артсистем, 23 119 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 065 220 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1065220 (+980) осіб

танків – 11098 (+5) од

бойових броньованих машин – 23119 (+5) од

артилерійських систем – 31406 (+26) од

РСЗВ – 1464 (+2) од

засоби ППО – 1205 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 50753 (+107)

крилаті ракети – 3556 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)

спеціальна техніка – 3937 (+1)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант високо летить над забур’яненим полем після прямого влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Втарти окупантів

Автор: 

армія рф (18423) Генштаб ЗС (7081) ліквідація (4332) знищення (7959)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну навіщо брехати?! Якщо СБС за добу вражається (в т.ч. трьохсотяться) в середньому 150 окупантів, то в цілому по всьому фронту це 450 3,14дорів і аж ніяк не 900 чи 1200 про що щоденно заявляє ГШ.
показати весь коментар
12.08.2025 07:41 Відповісти
Це сцирському допомагають писати потужні,переможні звіти(Щоб були вагомі аргументи до алясківської дупи(
показати весь коментар
12.08.2025 07:43 Відповісти
танчики останній тиждень стабільно по півдесятка у середньому щоденно, хіба що позавчора тільки один. Мабуть розвідка на "крилах" добре працює, і великі котушки для fpv ' є у достатній кількості)) Але все одно місячна статистика по танкам неухильно іде на спад.
Дуже помітне зменшення і по засобам ППО. Сподіваюсь що наші борти почнуть більш активніше працювати по землі по ближнім тилам за ЛБЗ. Було би тільки чим.
показати весь коментар
12.08.2025 07:53 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.08.2025 08:20 Відповісти
 
 