Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 065 220 осіб (+980 за добу), 11 098 танків, 31 406 артсистем, 23 119 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 065 220 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1065220 (+980) осіб
танків – 11098 (+5) од
бойових броньованих машин – 23119 (+5) од
артилерійських систем – 31406 (+26) од
РСЗВ – 1464 (+2) од
засоби ППО – 1205 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107)
крилаті ракети – 3556 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)
спеціальна техніка – 3937 (+1)
Дуже помітне зменшення і по засобам ППО. Сподіваюсь що наші борти почнуть більш активніше працювати по землі по ближнім тилам за ЛБЗ. Було би тільки чим.