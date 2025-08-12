РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11784 посетителя онлайн
Новости Препятствование работе журналистов
786 8

Брат сотрудника патрульной полиции угрожал убийством журналисту на Львовщине: его приговорили к году лишения свободы

Харьковский суд вынес приговор администратору, распространявшему советские нарративы

По публичному обвинению прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры суд назначил 46-летнему жителю Львовщины реальное наказание в виде 1 года лишения свободы за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста и угрозу ему насилием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в суде прокуроры доказали, что в 2021 году обвиняемый - брат работника патрульной полиции, угрожал журналисту издания "Вибір - правозахисник Львівщини". Медийщик выполнял редакционное задание, собирая информацию о соблюдении полицейскими требований законодательства во время патрулирования Дрогобычского района.

"Осужденный требовал прекратить эту деятельность, открыто запугивая журналиста избиением и убийством", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Также читайте: Расследование нападения на журналиста Макарова завершено: телесные повреждения он нанес себе самостоятельно, - Нацполиция

Кроме лишения свободы, суд по доводам стороны обвинения назначил штраф 3 400 грн и взыскал с обвиняемого 55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба в пользу потерпевшего.

Досудебное расследование проводили следователи ГУНП во Львовской области.

Автор: 

журналистика (3335) суд (25190) угрозы (857) Львовская область (2984) Дрогобычский район (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аж не віриться.Хоча це ж журналіст.А якби хтось трохи простіший,то хтозна чи була б справа.....
показать весь комментарий
12.08.2025 11:41 Ответить
Ти диви який зухвалий брат у працівника поліції...
Зовсім інша річ - поліцай, що на днях утік зі своїм коханцем за кордон.
Такий милий та безневинний мальчік-гєй...
Доречі, син місцевого депутата. https://dumskaya.net/news/sbezhavshiy-eks-patrulnyy-iz-odesskoy-oblasti-ok-188652/ua/ Якої саме партії - нізащо не вгадаєте 😂
показать весь комментарий
12.08.2025 11:41 Ответить
Откуда взялись "55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба"? Особенно материального???
показать весь комментарий
12.08.2025 11:49 Ответить
Можливо, "перешкоджання" супроводжувалось псуванням майна журналіста?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:58 Ответить
Ну вообще-то написано "угрожал" и больше ничего. Было бы что-то так написали бы обязательно.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:20 Ответить
І все? Відкупився...
показать весь комментарий
12.08.2025 12:21 Ответить
Журнашлюха погрожувати не можна простіше курву пристрелить а краще повіситьі так само і адвокатів і г о
показать весь комментарий
12.08.2025 12:39 Ответить
А брата звільнити , щоб родичі не зажиралися
показать весь комментарий
12.08.2025 13:04 Ответить
 
 