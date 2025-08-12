Брат сотрудника патрульной полиции угрожал убийством журналисту на Львовщине: его приговорили к году лишения свободы
По публичному обвинению прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры суд назначил 46-летнему жителю Львовщины реальное наказание в виде 1 года лишения свободы за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста и угрозу ему насилием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в суде прокуроры доказали, что в 2021 году обвиняемый - брат работника патрульной полиции, угрожал журналисту издания "Вибір - правозахисник Львівщини". Медийщик выполнял редакционное задание, собирая информацию о соблюдении полицейскими требований законодательства во время патрулирования Дрогобычского района.
"Осужденный требовал прекратить эту деятельность, открыто запугивая журналиста избиением и убийством", - рассказали в Офисе генпрокурора.
Кроме лишения свободы, суд по доводам стороны обвинения назначил штраф 3 400 грн и взыскал с обвиняемого 55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба в пользу потерпевшего.
Досудебное расследование проводили следователи ГУНП во Львовской области.
Зовсім інша річ - поліцай, що на днях утік зі своїм коханцем за кордон.
Такий милий та безневинний мальчік-гєй...
Доречі, син місцевого депутата. https://dumskaya.net/news/sbezhavshiy-eks-patrulnyy-iz-odesskoy-oblasti-ok-188652/ua/ Якої саме партії - нізащо не вгадаєте 😂