Брат сотрудника патрульной полиции угрожал убийством журналисту на Львовщине: его приговорили к году лишения свободы

По публичному обвинению прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры суд назначил 46-летнему жителю Львовщины реальное наказание в виде 1 года лишения свободы за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста и угрозу ему насилием.

Как отмечается, в суде прокуроры доказали, что в 2021 году обвиняемый - брат работника патрульной полиции, угрожал журналисту издания "Вибір - правозахисник Львівщини". Медийщик выполнял редакционное задание, собирая информацию о соблюдении полицейскими требований законодательства во время патрулирования Дрогобычского района.

"Осужденный требовал прекратить эту деятельность, открыто запугивая журналиста избиением и убийством", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Кроме лишения свободы, суд по доводам стороны обвинения назначил штраф 3 400 грн и взыскал с обвиняемого 55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба в пользу потерпевшего.

Досудебное расследование проводили следователи ГУНП во Львовской области.