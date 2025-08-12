Брат працівника патрульної поліції погрожував вбивством журналісту на Львівщині: його засудили до року позбавлення волі

УКР
За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури суд призначив 46-річному мешканцю Львівщини реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та погрозу йому насильством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, у суді прокурори довели, що у 2021 році обвинувачений - брат працівника патрульної поліції, погрожував журналісту видання "Вибір - правозахисник Львівщини". Медійник виконував редакційне завдання, збираючи інформацію щодо дотримання поліцейськими вимог законодавства під час патрулювання Дрогобицького району.

"Засуджений вимагав припинити цю діяльність, відкрито залякуючи журналіста побиттям та вбивством", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Розслідування нападу на журналіста Макарова завершено: тілесних ушкоджень він завдав собі самостійно, - Нацполіція

Крім позбавлення волі, суд за доводами сторони обвинувачення призначив штраф 3 400 грн і стягнув з обвинуваченого 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Львівській області.

Аж не віриться.Хоча це ж журналіст.А якби хтось трохи простіший,то хтозна чи була б справа.....
12.08.2025 11:41 Відповісти
Ти диви який зухвалий брат у працівника поліції...
Зовсім інша річ - поліцай, що на днях утік зі своїм коханцем за кордон.
Такий милий та безневинний мальчік-гєй...
Доречі, син місцевого депутата. https://dumskaya.net/news/sbezhavshiy-eks-patrulnyy-iz-odesskoy-oblasti-ok-188652/ua/ Якої саме партії - нізащо не вгадаєте 😂
12.08.2025 11:41 Відповісти
Откуда взялись "55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба"? Особенно материального???
12.08.2025 11:49 Відповісти
Можливо, "перешкоджання" супроводжувалось псуванням майна журналіста?
12.08.2025 11:58 Відповісти
Ну вообще-то написано "угрожал" и больше ничего. Было бы что-то так написали бы обязательно.
12.08.2025 12:20 Відповісти
І все? Відкупився...
12.08.2025 12:21 Відповісти
 
 