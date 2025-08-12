Брат працівника патрульної поліції погрожував вбивством журналісту на Львівщині: його засудили до року позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури суд призначив 46-річному мешканцю Львівщини реальне покарання у вигляді 1 року позбавлення волі за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та погрозу йому насильством.

Як зазначається, у суді прокурори довели, що у 2021 році обвинувачений - брат працівника патрульної поліції, погрожував журналісту видання "Вибір - правозахисник Львівщини". Медійник виконував редакційне завдання, збираючи інформацію щодо дотримання поліцейськими вимог законодавства під час патрулювання Дрогобицького району.

"Засуджений вимагав припинити цю діяльність, відкрито залякуючи журналіста побиттям та вбивством", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Крім позбавлення волі, суд за доводами сторони обвинувачення призначив штраф 3 400 грн і стягнув з обвинуваченого 55 тис. грн матеріальної та 200 тис. грн моральної шкоди на користь потерпілого.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у Львівській області.