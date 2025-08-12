Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой заявил о намерении Китая двигаться к урегулированию войны в Украине собственным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

Китай поощряет созданную вместе с Бразилией группу "Друзья мира" играть большую роль в политическом урегулировании конфликта. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, роль БРИКС в защите многосторонности и противодействия протекционизму, в частности тарифной политике США.

Си Цзиньпин призвал страны Глобального Юга совместно защищать международную справедливость и права развивающихся стран, а также обеспечить успех предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Бразилии.

Войну России против Украины в заявлении упомянули лишь один раз, а о предстоящем саммите Трампа и Путина на Аляске - вообще не говорилось.

Президент Бразилии Лула подтвердил непоколебимую позицию страны по защите своего суверенитета.

