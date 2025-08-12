РУС
Новости Китай о мирных переговорах по Украине
2 875 19

Китай поддерживает собственный мирный путь в урегулировании войны в Украине, - МИД страны

китай

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой заявил о намерении Китая двигаться к урегулированию войны в Украине собственным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

Китай поощряет созданную вместе с Бразилией группу "Друзья мира" играть большую роль в политическом урегулировании конфликта. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, роль БРИКС в защите многосторонности и противодействия протекционизму, в частности тарифной политике США.

Си Цзиньпин призвал страны Глобального Юга совместно защищать международную справедливость и права развивающихся стран, а также обеспечить успех предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Бразилии.

Войну России против Украины в заявлении упомянули лишь один раз, а о предстоящем саммите Трампа и Путина на Аляске - вообще не говорилось.

Президент Бразилии Лула подтвердил непоколебимую позицию страны по защите своего суверенитета.

Встреча на Аляске не является концом света, - Кислица

Автор: 

Китай (3121) МИД (7067) война в Украине (5643)


Топ комментарии
Я вже не купуючи товари чіна. Ідіть на.уй
показать весь комментарий
12.08.2025 14:16 Ответить
Сі Цзіньпін закликав країни Глобального Півдня спільно боронити міжнародну справедливість і права країн, що розвиваються Джерело: https://censor.net/ua/n3568281
-------------------------
Косоглаза макака говорить про справедливість!!! А Українців справедливість не стосується??
показать весь комментарий
12.08.2025 14:17 Ответить
Не інакше як піздьож цю ***** назвати не можна. Як би ви косоокі вилупки хотіли завершення війни достатньо одного дзвінка до кремлівського плєйшнера.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:18 Ответить
Ретел но та наполеглево вигодовував як Захід та і США Кітай з Парашей. Зараз мають клопіт. І це ще маленький клопіт. Далі буде.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:19 Ответить
Жирні коти завжди на війнах мають не клопіт а зиск. Тому війни не закінчуються.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:26 Ответить
Ні прошо - як були з рашкою так і залишаються
показать весь комментарий
12.08.2025 14:21 Ответить
Власний шлях Китаю - це продавати зброю або її компоненти на обидві сторони.
А якби у України була своя власна нафта, то китайці б і нашу нафту купували.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:24 Ответить
Це менше відсотка від того чого вони насправді прагнуть. Їхня базова мета - знищити західні демократії, загнати сполучені штати під шконку і встановити тоталітарну диктатуру на усій євразії Африці, та латинській Америці
показать весь комментарий
12.08.2025 16:16 Ответить
Сі не надавав путлєру дозволу їхати до трампа на Аляску. Тому і не згадав у розмові цей "саміт", який не відбудеться.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:28 Ответить
"війни в Україні"??? Не "крізіса на Українє"????
показать весь комментарий
12.08.2025 14:28 Ответить
только на словах
показать весь комментарий
12.08.2025 14:33 Ответить
Китайці завжди дбають тільки про себе! Їм пофігу на російсько українську війну, бо виграють в разі перемоги будь якої сторони, хоча маю надію, що поразка кацапів їм більше вигідна, бо можна відтяпати все, аж до Уралу. Хоча ніото не знає що в голові у Сі і китайського уряду! Імхо!
показать весь комментарий
12.08.2025 14:33 Ответить
китайці ніколи не відірвуть рукава ,від свого шовкового халату ,на якому приспали рашку ...а ненависть до Європейців ,це помста за свою генетику ,та збоченну комунистичну ментальність ...китайці самі себе ненавидять ,тому шо не можуть бути вільними ...
показать весь комментарий
12.08.2025 14:34 Ответить
В непробудимому Китаї...
показать весь комментарий
12.08.2025 14:39 Ответить
А власний мирний шлях заключається в повній підтримці расєйського шляху.
показать весь комментарий
12.08.2025 14:35 Ответить
Та ми знаємо, що ви китайози (і цим усе сказано), не треба нас переконувати в тому!
показать весь комментарий
12.08.2025 14:46 Ответить
Китай заохочує створену разом із Бразилією групу "Друзі миру"

Назвали б вже як є: "Друзі *****".
показать весь комментарий
12.08.2025 14:47 Ответить
План тупо примітивний: забрать Сибір тихою сапою. Хто краде технології у класових ворогів, буде красти все і у союзників. Червона зараза - діагноз
показать весь комментарий
12.08.2025 15:13 Ответить
Хитродупі китайці йдуть своїм шляхом на...й
показать весь комментарий
12.08.2025 16:03 Ответить
 
 