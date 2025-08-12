Китай підтримує власний мирний шлях у врегулюванні війни в Україні, - МЗС країни

Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Бразилії Луїсом Лулою да Сілвою заявив про намір Китаю рухатися до врегулювання війни в Україні власним шляхом.

Китай заохочує створену разом із Бразилією групу "Друзі миру" відігравати більшу роль у політичному врегулюванні конфлікту. Лідери обговорили двосторонню співпрацю, роль БРІКС у захисті багатосторонності та протидії протекціонізму, зокрема тарифній політиці США.

Сі Цзіньпін закликав країни Глобального Півдня спільно боронити міжнародну справедливість і права країн, що розвиваються, а також забезпечити успіх майбутньої Конференції ООН зі зміни клімату в Бразилії.

Війну Росії проти України у заяві згадали лише один раз, а про майбутній саміт Трампа і Путіна на Алясці - взагалі не йшлося.

Президент Бразилії Лула підтвердив непохитну позицію країни щодо захисту свого суверенітету.

