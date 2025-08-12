Китай підтримує власний мирний шлях у врегулюванні війни в Україні, - МЗС країни
Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Бразилії Луїсом Лулою да Сілвою заявив про намір Китаю рухатися до врегулювання війни в Україні власним шляхом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.
Китай заохочує створену разом із Бразилією групу "Друзі миру" відігравати більшу роль у політичному врегулюванні конфлікту. Лідери обговорили двосторонню співпрацю, роль БРІКС у захисті багатосторонності та протидії протекціонізму, зокрема тарифній політиці США.
Сі Цзіньпін закликав країни Глобального Півдня спільно боронити міжнародну справедливість і права країн, що розвиваються, а також забезпечити успіх майбутньої Конференції ООН зі зміни клімату в Бразилії.
Війну Росії проти України у заяві згадали лише один раз, а про майбутній саміт Трампа і Путіна на Алясці - взагалі не йшлося.
Президент Бразилії Лула підтвердив непохитну позицію країни щодо захисту свого суверенітету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------------
Косоглаза макака говорить про справедливість!!! А Українців справедливість не стосується??
А якби у України була своя власна нафта, то китайці б і нашу нафту купували.
Назвали б вже як є: "Друзі *****".