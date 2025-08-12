УКР
Новини Китай про мирні переговори щодо України
2 646 18

Китай підтримує власний мирний шлях у врегулюванні війни в Україні, - МЗС країни

китай

Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Бразилії Луїсом Лулою да Сілвою заявив про намір Китаю рухатися до врегулювання війни в Україні власним шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС КНР.

Китай заохочує створену разом із Бразилією групу "Друзі миру" відігравати більшу роль у політичному врегулюванні конфлікту. Лідери обговорили двосторонню співпрацю, роль БРІКС у захисті багатосторонності та протидії протекціонізму, зокрема тарифній політиці США.

Сі Цзіньпін закликав країни Глобального Півдня спільно боронити міжнародну справедливість і права країн, що розвиваються, а також забезпечити успіх майбутньої Конференції ООН зі зміни клімату в Бразилії.

Війну Росії проти України у заяві згадали лише один раз, а про майбутній саміт Трампа і Путіна на Алясці - взагалі не йшлося.

Президент Бразилії Лула підтвердив непохитну позицію країни щодо захисту свого суверенітету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч на Алясці не є кінцем світу, - Кислиця

Автор: 

Китай (4810) МЗС (4240) війна в Україні (5682)


Топ коментарі
+14
Я вже не купуючи товари чіна. Ідіть на.уй
12.08.2025 14:16 Відповісти
12.08.2025 14:16 Відповісти
+9
Не інакше як піздьож цю ***** назвати не можна. Як би ви косоокі вилупки хотіли завершення війни достатньо одного дзвінка до кремлівського плєйшнера.
12.08.2025 14:18 Відповісти
12.08.2025 14:18 Відповісти
+7
Сі Цзіньпін закликав країни Глобального Півдня спільно боронити міжнародну справедливість і права країн, що розвиваються Джерело: https://censor.net/ua/n3568281
-------------------------
Косоглаза макака говорить про справедливість!!! А Українців справедливість не стосується??
12.08.2025 14:17 Відповісти
12.08.2025 14:17 Відповісти
12.08.2025 14:16 Відповісти
12.08.2025 14:17 Відповісти
12.08.2025 14:18 Відповісти
Ретел но та наполеглево вигодовував як Захід та і США Кітай з Парашей. Зараз мають клопіт. І це ще маленький клопіт. Далі буде.
12.08.2025 14:19 Відповісти
12.08.2025 14:19 Відповісти
Жирні коти завжди на війнах мають не клопіт а зиск. Тому війни не закінчуються.
12.08.2025 14:26 Відповісти
12.08.2025 14:26 Відповісти
Ні прошо - як були з рашкою так і залишаються
12.08.2025 14:21 Відповісти
12.08.2025 14:21 Відповісти
Власний шлях Китаю - це продавати зброю або її компоненти на обидві сторони.
А якби у України була своя власна нафта, то китайці б і нашу нафту купували.
12.08.2025 14:24 Відповісти
12.08.2025 14:24 Відповісти
Сі не надавав путлєру дозволу їхати до трампа на Аляску. Тому і не згадав у розмові цей "саміт", який не відбудеться.
12.08.2025 14:28 Відповісти
12.08.2025 14:28 Відповісти
"війни в Україні"??? Не "крізіса на Українє"????
12.08.2025 14:28 Відповісти
12.08.2025 14:28 Відповісти
только на словах
12.08.2025 14:33 Відповісти
12.08.2025 14:33 Відповісти
Китайці завжди дбають тільки про себе! Їм пофігу на російсько українську війну, бо виграють в разі перемоги будь якої сторони, хоча маю надію, що поразка кацапів їм більше вигідна, бо можна відтяпати все, аж до Уралу. Хоча ніото не знає що в голові у Сі і китайського уряду! Імхо!
12.08.2025 14:33 Відповісти
12.08.2025 14:33 Відповісти
китайці ніколи не відірвуть рукава ,від свого шовкового халату ,на якому приспали рашку ...а ненависть до Європейців ,це помста за свою генетику ,та збоченну комунистичну ментальність ...китайці самі себе ненавидять ,тому шо не можуть бути вільними ...
12.08.2025 14:34 Відповісти
12.08.2025 14:34 Відповісти
В непробудимому Китаї...
12.08.2025 14:39 Відповісти
12.08.2025 14:39 Відповісти
А власний мирний шлях заключається в повній підтримці расєйського шляху.
12.08.2025 14:35 Відповісти
12.08.2025 14:35 Відповісти
Та ми знаємо, що ви китайози (і цим усе сказано), не треба нас переконувати в тому!
12.08.2025 14:46 Відповісти
12.08.2025 14:46 Відповісти
Китай заохочує створену разом із Бразилією групу "Друзі миру"

Назвали б вже як є: "Друзі *****".
12.08.2025 14:47 Відповісти
12.08.2025 14:47 Відповісти
План тупо примітивний: забрать Сибір тихою сапою. Хто краде технології у класових ворогів, буде красти все і у союзників. Червона зараза - діагноз
12.08.2025 15:13 Відповісти
12.08.2025 15:13 Відповісти
Хитродупі китайці йдуть своїм шляхом на...й
12.08.2025 16:03 Відповісти
12.08.2025 16:03 Відповісти
 
 